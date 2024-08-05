Ректоры вузов предлагают изменить правила целевого набора: проблемы и предложения

Ректоры ведущих технических вузов России, таких как МГТУ им. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, выразили мнение, что новые правила целевого набора, вступившие в силу 1 мая 2024 года, нуждаются в доработке.
По новым правилам работодатели обязаны размещать предложения на Единой цифровой платформе "Работа в России", которая синхронизируется с супер-сервисом "Поступление в вуз онлайн" на Госуслугах. Это должно обеспечить прозрачность в процессе, так как абитуриенты теперь могут видеть всю необходимую информацию об условиях целевого обучения и направлениях, на которые они могут поступить. Ранее абитуриенты сами искали заказчиков и заключали договоры до подачи документов в вуз.
По словам ректора СПбПУ Петра Великого Андрея Рудского, новые правила действительно улучшили прозрачность конкурсного процесса, но выявили и проблемы. Например, многие заказчики целевого обучения оказались отстранены от согласования кандидатов, что является упущением. Также заметно, что некоторые абитуриенты выбирали целевую группу не как основной вариант трудоустройства, а скорее для подстраховки.
Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин отметил, что хотя новые правила и полезны, их недостаточная разъяснённость вызывает проблемы, особенно в регионах, которые выступают в роли заказчиков. Например, отсутствует ясность, кто именно будет работодателем — правительство региона или конкретное министерство. Гордин также подчеркнул, что главная проблема новых правил заключается в том, что работодатели не могут заранее взаимодействовать с кандидатами. Это особенно важно для предприятий, связанных с оборонной промышленностью, где ранняя профориентация и знакомство с будущим работодателем являются ключевыми.
В целом, ректоры согласны, что необходимо внести корректировки в правила целевого набора, чтобы устранить выявленные недочеты и улучшить процесс.
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