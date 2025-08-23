Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Юпитер
Юпитер
© nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:27

Сближение планет станет событием года — а за ним последует ещё кое-что неожиданное

Астроном Горалек: жители городов смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера

Небо приготовило сразу несколько сюрпризов. Помимо сближения Венеры и Юпитера, которое станет одним из главных астрономических событий, нас ждут и другие зрелища. Причём рассмотреть их смогут даже жители больших городов, где обычно яркие огни мешают наблюдать за космосом.

Астроном Петр Горалек из Института физики в Опаве отметил в эфире радио "Простор", что стоит обратить внимание не только на планеты-гиганты.

"Это будет необычное зрелище, которое даст возможность взглянуть на небо по-новому", — заявил Горалек.

Что именно ожидает наблюдателей

  • Сближение Венеры и Юпитера на минимальное расстояние.
  • Редкие небесные явления, которые можно заметить без телескопа.
  • Возможность наблюдать за небом даже в условиях городской засветки.

Горалек подчеркнул, что события будут заметны невооружённым глазом, поэтому особая подготовка не нужна — достаточно просто поднять взгляд вверх в нужный момент.

Почему это важно

Астрономы объясняют, что подобные явления позволяют увидеть динамику Солнечной системы и напомнить себе, насколько живым и изменчивым может быть ночное небо. Для многих это станет поводом ещё раз заинтересоваться космосом, а для кого-то — первым шагом к наблюдениям за звёздами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе сегодня в 2:33

Загадочный объект пролетел через Солнечную систему — такого не ждали даже астрономы

Учёные проследили происхождение трёх межзвёздных объектов, посетивших Солнечную систему, и выяснили, что они принадлежат к разным эпохам Галактики.

Читать полностью » Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики сегодня в 1:36

Антарктика рушится на глазах: миру грозит катастрофа, но не все понимают масштаб

Новое исследование предупреждает: Антарктида теряет лёд рекордными темпами, а судьба пингвинов и мирового океана зависит от решений человечества.

Читать полностью » Археологи США обнаружили редкий эмбрион динозавра в яйце позднего мела — исследование Университета Северной Каролины сегодня в 0:27

Яйцо пролежало 83 миллиона лет — то, что нашли внутри, повергло в шок

В США нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом. Находка может раскрыть тайны климата и эволюции, скрытые 83 миллиона лет.

Читать полностью » Учёные нашли окаменелости трилобитов в Тигиреке, меняющие представления о древней жизни вчера в 23:28

Древние существа, которые жили задолго до динозавров: шокирующая находка в Тигиреке

В Алтайском крае найдены окаменелости, возраст которых превышает динозавров. Уникальное открытие раскрывает тайны древней фауны и её эволюцию.

Читать полностью » Археологи нашли керамический горшок с монетами XV века в Бохне вчера в 23:19

Золотые дукаты и серебряные денарии: как одна находка вдохновила местных жителей

В Польше найден керамический горшок с более 600 серебряными монетами и золотыми дукатами XV века. Эта находка раскрывает тайны исторического прошлого региона

Читать полностью » Ученые из Новосибирска разработали вирус для лечения пневмонии вчера в 22:25

Бактерии против вирусов: кто выйдет победителем в этой неравной битве

Новосибирские ученые сделали важное открытие, обнаружив вирус, который уничтожает устойчивые к антибиотикам бактерии пневмонии. Как это изменит подход к лечению?

Читать полностью » Археологи обнаружили римские гробницы в Силлионе: находки меняют историю региона вчера в 22:12

Загадочные захоронения Силлиона: что они рассказывают о жизни и смерти

В раскопках древнего города Силлион в Серике обнаружены уникальные римские гробницы. Узнайте, какие тайны скрывают их находки и что они рассказывают о погребальных ритуалах.

Читать полностью » Российские ученые разработали новый протокол для ускоренной селекции кукурузы вчера в 21:22

Ускоренная селекция кукурузы: как это может повысить доходы аграриев

Российские ученые разработали инновационный метод селекции восковидной кукурузы, позволяющий получать до пяти поколений в год. Это открытие может изменить подход к производству крахмала.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал пользу лягушачьих приседаний для ног и суставов
Еда

Рецепт печенья с апельсиновым джемом в персидском стиле
Спорт и фитнес

Программа памяти Нейта Харди: 2 выхода силой, 4 отжимания, 8 махов гирей
Садоводство

Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель
Дом

Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке
Еда

Подача бутербродов с красной рыбой и авокадо
Еда

Рецепт немецкого картофельного салата с огурцами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru