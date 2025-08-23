Сближение планет станет событием года — а за ним последует ещё кое-что неожиданное

Небо приготовило сразу несколько сюрпризов. Помимо сближения Венеры и Юпитера, которое станет одним из главных астрономических событий, нас ждут и другие зрелища. Причём рассмотреть их смогут даже жители больших городов, где обычно яркие огни мешают наблюдать за космосом.

Астроном Петр Горалек из Института физики в Опаве отметил в эфире радио "Простор", что стоит обратить внимание не только на планеты-гиганты.

"Это будет необычное зрелище, которое даст возможность взглянуть на небо по-новому", — заявил Горалек.

Что именно ожидает наблюдателей

Сближение Венеры и Юпитера на минимальное расстояние.

Редкие небесные явления, которые можно заметить без телескопа.

Возможность наблюдать за небом даже в условиях городской засветки.

Горалек подчеркнул, что события будут заметны невооружённым глазом, поэтому особая подготовка не нужна — достаточно просто поднять взгляд вверх в нужный момент.

Почему это важно

Астрономы объясняют, что подобные явления позволяют увидеть динамику Солнечной системы и напомнить себе, насколько живым и изменчивым может быть ночное небо. Для многих это станет поводом ещё раз заинтересоваться космосом, а для кого-то — первым шагом к наблюдениям за звёздами.