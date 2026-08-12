Один привычный овощ поддерживает мышцы и очищает организм: вот что делает его настоящим суперфудом

Сельдерей является мощным природным антиоксидантом, который способствует очищению организма, рассказала NewsInfo.Ru диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина. Специалист объяснила, как этот овощ влияет на мышечный тонус и работу внутренних систем.

Ранее в журнале Frontiers in Nutrition были опубликованы результаты исследований, согласно которым экстракт семян сельдерея способен замедлять возрастную деградацию мышечных тканей. В ходе экспериментов на животных ученые зафиксировали, что данная добавка улучшает структуру волокон и физическую силу даже при наличии ожирения. Медики напоминают, что грамотное очищение организма от токсинов начинается с включения в рацион подобных натуральных компонентов.

По словам Сюракшиной, ценность сельдерея заключается в сочетании минералов и грубых волокон. Калий необходим для поддержания мышечного тонуса, а растительная клетчатка критически важна для стабильной работы ЖКТ. Регулярное употребление овоща помогает иммунной системе и нормализует биохимические процессы. Стоит учитывать, что определенные овощные гарниры могут стать инструментом для обновления клеток кожи.

"Сельдерей является мощным антиоксидантом — он помогает выводить шлаки и токсины, то есть по сути очищает организм. Кроме того, он содержит калий и другие минералы, которые необходимы для поддержания мышечной массы и общего тонуса. И, конечно, в нём есть пищевые волокна — растительная клетчатка, которая нужна нашему кишечнику для нормальной работы без проблем и затруднений", — пояснила она.

Эндокринолог подчеркнула, что для полноценного формирования и сохранения мышц одного сельдерея недостаточно. Основой рациона должен оставаться качественный протеин. Специалисты часто указывают, что именно яичный белок считается эталоном для восстановления тканей тела.

"Сельдерей поддерживает мышечную массу и состояние иммунной системы. Поэтому его польза, безусловно, есть. Однако для нормальной мышечной массы необходим белок, который содержится в твороге, рыбе, яйцах и других белковых продуктах — подчеркнула специалист.

Для тех, кто следит за фигурой, эксперт рекомендует сочетать белковые продукты с зеленью и овощами. Это позволяет избежать чувства тяжести и обеспечивает организм энергией. Однако при выборе продуктов стоит помнить: неправильно подобранный творог на ночь может спровоцировать отечность или застой веса. В то же время достаточная клетчатка в рационе гарантирует отсутствие проблем с пищеварением и здоровый цвет лица.

Читайте также