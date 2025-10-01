Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:08

Секрет 24 лет брака: что Зета-Джонс и Дуглас черпают из гольфа для отношений

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поддерживают спортивные традиции семьи через гольф

Кэтрин Зета-Джонс известна не только как талантливая актриса, но и как яркая участница спортивных и светских мероприятий. Недавно звезда приняла участие в матче знаменитостей на Кубке Райдера 2025 года, где продемонстрировала свои навыки игры в гольф. Этот вид спорта актриса любит всей душой, и её увлечение полностью совпадает с хобби мужа, Майкла Дугласа. В интервью англоязычному изданию HELLO! Кэтрин поделилась, что дух соперничества в её семье — это нечто большее, чем просто игра, и он передается из поколения в поколение.

"Да, дух соперничества у нас есть. К сожалению, у всех нас! Но это здоровый дух", — пояснила оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Во время Кубка Райдера Кэтрин представляла команду Европы вместе со звездой НБА Пау Газолем. Их противниками выступили американские знаменитости — Майкл Страхан и Миранда Ламберт. Несмотря на старания европейской команды, матч завершился победой американской стороны. Для актрисы участие в таких соревнованиях — не только возможность продемонстрировать спортивные навыки, но и способ почувствовать азарт и командный дух.

Семейные ценности и личная жизнь

Кэтрин замужем за Майклом Дугласом более 24 лет. Их союз считается одним из самых крепких в Голливуде, а семейные ценности играют важную роль в жизни пары. У них двое взрослых детей — сын Дилан и дочь Кэрис. Кроме того, у Майкла есть старший сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер, с которой актёр развёлся в 2000 году. С Кэтрин Майкл женат с того же года, и вскоре после свадьбы у пары родился Дилан, а через три года появилась Кэрис.

Дилан вырос в атмосфере семьи, где ценят образование и личное развитие. В 2022 году он окончил Университет Брауна, продолжает сниматься в кино и ведёт собственный подкаст о политике. Кэрис тоже выбрала обучение в Брауновском университете, которое завершила в 2025 году, и теперь строит карьеру в кинематографе. Семья Зета-Джонс-Дуглас отличается тем, что дети поддерживают связь с родителями и учатся сочетать карьеру с личными интересами.

Гольф как семейное увлечение

Для Кэтрин и Майкла гольф — не просто спорт, это способ провести время вместе и укрепить семейные связи. Актриса часто отмечает, что азарт и дух соревнования помогают сохранять активность и жизненный тонус. Они играют как в профессиональных матчах, так и в дружеских турнирах, что позволяет им поддерживать спортивную форму и оставаться в тонусе.

"Мы всегда стараемся поддерживать друг друга, будь то на поле для гольфа или в жизни", — добавила Кэтрин Зета-Джонс.

Гольф также стал инструментом для воспитания детей. Дилан и Кэрис с ранних лет наблюдали за родителями и постепенно сами увлеклись этим видом спорта. Для семьи это возможность развивать терпение, концентрацию и чувство справедливости, которые важны не только в спорте, но и в жизни.

Соревновательный дух в семье

Кэтрин подчеркнула, что соревновательность присутствует у всех членов семьи, но это "здоровый дух". Он проявляется не только в спорте, но и в профессиональной деятельности, творческих проектах и даже в бытовых ситуациях. Для актрисы это естественный способ поддерживать мотивацию и стремление к лучшему. Она уверена, что умение конкурировать в дружелюбной атмосфере развивает личность и способствует достижению целей.

Поддержка и карьера детей

Дилан и Кэрис уже делают первые шаги в киноиндустрии, и родители активно поддерживают их начинания. Кэтрин отмечает, что важно не навязывать детям свои амбиции, а создавать условия, чтобы они могли развивать собственные таланты и интересы. Майкл, в свою очередь, делится опытом работы в Голливуде, помогает детям разбираться в профессии и ориентироваться в современном кинобизнесе.

Что значит быть вместе 24 года

Для пары сохранение отношений на протяжении более двух десятилетий требует усилий, терпения и взаимопонимания. Актриса считает, что основой стабильности является поддержка друг друга, уважение личного пространства и совместное проведение времени. В этом смысле спортивные турниры, совместные поездки и даже простые семейные традиции играют не меньшую роль, чем карьера или общественная жизнь.

Баланс между личной и профессиональной жизнью

Кэтрин признается, что совмещать насыщенную профессиональную жизнь с заботой о семье непросто. Однако наличие общих интересов, таких как гольф или совместные путешествия, помогает сохранять гармонию. Семья для неё - источник вдохновения и эмоциональной поддержки, что позволяет справляться с вызовами работы и общественного внимания.

Влияние семьи на личные достижения

Актриса уверена, что успехи в карьере невозможны без стабильного фундамента дома. Поддержка мужа, понимание детей и совместные увлечения создают атмосферу, где можно развиваться и реализовывать творческие идеи. Кэтрин отмечает, что такая динамика помогает сохранять мотивацию, работать над собой и находить новые вызовы даже спустя годы после начала карьеры.

Исторический контекст семьи Дугласов

Союз Кэтрин и Майкла — часть истории Голливуда, где долгие браки среди звёзд редкость. Их пример показывает, что личные отношения могут быть гармоничными, если есть общие ценности и взаимная поддержка. При этом семья активно интегрирована в современную культуру, участвует в мероприятиях, поддерживает социальные и творческие инициативы, что делает их пример интересным для поклонников и СМИ.

Интересные факты

  1. Кэтрин Зета-Джонс участвовала в нескольких благотворительных турнирах по гольфу, совмещая спорт и социальную активность.

  2. Дилан ведет политический подкаст, показывая интерес к актуальным событиям и общественной жизни.

  3. Кэрис выбрала карьеру в кино, продолжая семейные традиции творчества и участия в индустрии развлечений.

Мифы и правда о соревновательности в семье

Существует мнение, что конкуренция в семье приводит к конфликтам. Кэтрин опровергает это, утверждая, что здоровый дух соревнования способствует развитию навыков, дисциплины и мотивации. В её семье это проявляется в поддержке друг друга и совместном стремлении к успеху.

FAQ

Как Кэтрин и Майкл сохраняют отношения долгие годы?
Пара сочетает совместные интересы, уважение личного пространства и активное участие в жизни друг друга.

Чем занимаются дети актёров?
Дилан ведет подкаст о политике и снимается в кино, Кэрис только начинает карьеру в киноиндустрии.

Почему гольф важен для семьи?
Это способ провести время вместе, развивать концентрацию и сохранять спортивную форму.

