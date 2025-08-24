Тренировка от Николь Кидман: три простых движения для идеальных ног
Николь Кидман не только снимается в хитовом кино, но и остаётся в отличной форме — и делает это без жестких марафонских тренировок. Актриса давно признаётся, что предпочитает мягкие и разнообразные нагрузки, совмещая пилатес, йогу, бег, плавание и семейные велопрогулки — в зависимости от настроения и места, где она находится.
Однако, как оказалось, в её домашнем арсенале есть и серьёзные силовые упражнения. Об этом рассказала Джои Кинг — коллега Кидман по фильму "Семейное дело". Актриса призналась, что однажды Николь устроила ей настоящую тренировку для нижней части тела — в джинсах! И это было "совсем не для слабонервных".
Упражнения из программы Николь Кидман
Все движения выполняются в положении на четвереньках и направлены на проработку ягодиц, квадрицепсов и задней поверхности бедра. Их легко включить в домашний комплекс — особенно в формате пилатеса или тренировки с лентой.
1. Ослиные пинки (Donkey kicks)
- Встаньте на четвереньки — ладони под плечами, колени под бедрами.
- Согнутое колено поднимайте назад и вверх, словно пытаетесь "упереться" стопой в потолок.
- В верхней точке задержитесь и напрягите ягодицу.
- Вернитесь в исходное положение и повторите.
2. Пожарный гидрант (Fire hydrant)
- Остаетесь в той же позиции.
- Согнутое колено отведите в сторону, удерживая корпус неподвижным.
- Задержитесь на секунду, затем вернитесь в исходное положение.
- Работают боковые пучки ягодичных мышц.
3. Радуга (Rainbow)
- Поднимите и вытяните согнутую ногу назад.
- Плавным движением опишите ею дугу в воздухе вправо и влево, как будто рисуете линию над ковриком.
- Двигайтесь в комфортной амплитуде, удерживая корпус в стабильном положении.
Хотите больше нагрузки? Добавьте эластичную ленту или гантель в область подколенного сгиба.
Что ещё любит Николь
Помимо силовых упражнений, Кидман регулярно бегает — по её словам, это семейная традиция (она "родилась в семье марафонцев"). Кроме того, йога и пилатес остаются её постоянными спутниками: актриса признаётся, что просто старается делать то, что приносит удовольствие.
Если вам нужен пример для вдохновения — это как раз тот случай.
