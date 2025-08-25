Резкое похудение и неожиданный набор веса: что происходит с Киркоровым

Поклонники давно привыкли к признаниям Филиппа Киркорова о ранних подъёмах, утренних пробежках и многочасовых тренировках в спортзале. Сам артист не раз говорил, что внимательно следит за питанием и старается держать себя в форме. Однако после выписки из больницы (где он проходил лечение от серьёзного ожога) общественность буквально не узнала певца — он похудел настолько, что некоторые даже заподозрили у него анорексию.

На днях Киркоров опубликовал свежие фото, и ситуация неожиданно изменилась: он явно набрал вес. Многие подписчики сразу обратили на это внимание и задаются вопросом — как так, если человек якобы живёт спортом и правильным питанием?

Что говорят специалисты

Врач-диетолог Анна Цуканова считает, что если бы артист действительно придерживался здорового образа жизни, резкие колебания веса были бы маловероятны. Исключением могла бы стать вынужденная коррекция массы — например, для восстановления после серьёзного заболевания.

Кроме того, специалист обратила внимание на два важных фактора:

Возраст. С годами у мужчин снижается выработка тестостерона — гормона, который отвечает за поддержание мышечной массы и контроль веса.

Частые пластические операции. Многочисленные вмешательства могут нарушить гормональный баланс, а это немедленно отражается на общем состоянии организма.

Врач посоветовала артисту прекратить бесконечные "манипуляции с внешностью" и действительно заняться своим здоровьем — особенно с учётом того, что Киркоров до сих пор восстанавливается после ожога.