Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Удобрение огорода навозом
Удобрение огорода навозом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:10

Почему садоводство стало модным трендом среди мировых звёзд

Дженнифер Энистон считает садоводство медитацией

Садоводство сегодня становится новым символом гармонии и заботы о себе. "Гарденинг" — модное слово, которое уже не ассоциируется только с деревенскими огородами. Теперь это стиль жизни, практика медитации и даже способ повысить самооценку. Неудивительно, что к нему обращаются и мировые знаменитости.

От Памелы Андерсон до Дэвида Бекхэма

Многие звёзды признаются: работа с землёй меняет их изнутри. Памела Андерсон, например, говорит, что сад стал для неё метафорой обновления:

"Когда я начала заниматься садоводством, строить свой садик, то поняла — это как метафора сборки моей жизни: все заново. Я принялась сажать семена и увидела, что самые мелкие вещи становятся по-настоящему важными", — поделилась актриса.

Причём Андерсон продолжает эпатировать — её грядки не выстроены идеально ровно, растения растут хаотично, "пятнами", и именно это придаёт саду особое очарование.

Среди поклонников гарденинга и Дэвид Бекхэм, который радуется урожаю собственной моркови, и Дженнифер Энистон, рассматривающая садоводство как медитативную практику. А Меган Маркл не только ухаживает за грядками, но и приучает к этому детей, объясняя, что возможность иметь свой сад — это привилегия.

Гарденинг как тренд

Интерес к выращиванию зелени и овощей отражается даже в модной индустрии: бренды Jacquemus и Ushatava выпускают коллекции с "фермерскими" мотивами, а в 2025 году американский Vogue посвятил отдельный материал "садовым практикам" Меган Маркл.

Городские фермеры

Но если у знаменитостей есть собственная земля, то для жителей мегаполисов мини-огород становится способом приблизиться к природе в условиях города. Зелёные уголки появляются на балконах, подоконниках и крышах. Даже небольшой кустик базилика или горшок с мятой создают ощущение устойчивости и позволяют почувствовать связь с землёй.

И это неудивительно: по данным ООН, уже более половины населения планеты живёт в городах, а к 2050 году этот показатель вырастет до 68%. В таких условиях городское садоводство становится не просто хобби, а важной частью жизни — способом восстановить баланс и позаботиться о себе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удвойте урожай перца: раскрыт секрет копеечной дрожжевой подкормки – вот как применять сегодня в 16:06

Этот секрет передают из поколения в поколение: перцы любят дрожжевую подкормку больше всего другого

Узнайте, как дрожжевая подкормка увеличивает урожай перца! Три этапа применения, эффективные рецепты и важные правила для подкормки перцев. Советы опытных огородников!

Читать полностью » Ваш компост может привлечь змей: какие правила нужно соблюдать дачникам сегодня в 15:06

Опасные соседи для дачников: как змеи могут испортить ваш отдых

Змеи на даче тревожат дачников: как правильно организовать компост, чтобы избежать неожиданных встреч с рептилиями. Читайте о ключевых правилах и фактах.

Читать полностью » Экологи отмечают пользу компостных ям для переработки отходов и удобрения почвы в Приамурье сегодня в 14:28

Бесплатное удобрение даже зимой: секрет компостной ямы для дачников Амурской области

Компостная яма в Амурской области — это не просто способ утилизировать отходы. Она помогает оживить почву, сэкономить деньги и повысить урожай.

Читать полностью » Подзимний посев: что посеять в ноябре для богатого урожая весной – выбираем лучшие культуры сегодня в 14:06

Зимняя посадка – летний триумф: какие цветы и овощи сеять в ноябре – ваш сад скажет спасибо

Узнайте, какие цветы и овощи можно посеять под зиму для получения раннего и богатого урожая весной. Секреты подзимнего посева, подготовка и советы опытных садоводов.

Читать полностью » В Коми осенняя борьба с пыреем и одуванчиком признана ключевой для будущего урожая сегодня в 13:21

Корень, который не умирает: почему сорняки в Коми сильнее заморозков

Поздняя осень в Коми — не время отдыхать: именно сейчас можно обезопасить грядки от сорняков и облегчить себе весенние хлопоты.

Читать полностью » Эксперты советуют: касторовое масло – лучшее средство для пышного цветения комнатных растений сегодня в 13:06

Забудьте про дорогую подкормку: ваши комнатные растения расцветут как сумасшедшие от этого простого средства

Раскрыт секрет пышного цветения комнатных растений! Просто добавьте 1 чайную ложку этого аптечного средства в воду для полива. Узнайте, как правильно использовать касторовое масло для обильных бутонов.

Читать полностью » Исследования НИИСХ: переизбыток азота уменьшает зимостойкость гортензий на 25 % сегодня в 12:27

Хотели помочь гортензии, а лишили её сил: главная садовая ловушка осени

Правильная подкормка гортензии осенью — залог её здоровья и будущего цветения. Разбираем частые ошибки садоводов и делимся практичными советами.

Читать полностью » Туя зазеленеет на зависть всем: вот как правильно подготовить почву и посадить – советы экспертов сегодня в 12:06

Посадка туи – дело тонкое: вот почему ваш саженец может не прижиться – полезные советы

Узнайте, как правильно посадить тую, чтобы она радовала вас пышной зеленью долгие годы. Секреты выбора места, подготовки почвы и ухода за саженцами туи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Юлия Трушкова объяснила, как агрессивный и медленный стили вождения влияют на автомобиль
Красота и здоровье

Профессор Пекка Кархунен: бактерии могут участвовать в развитии инфаркта миокарда
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли
Культура и шоу-бизнес

Фанфик по вселенной Гарри Поттера "Скованные" экранизируют за 3 млн долларов
Наука

Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы
ПФО

В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей
Питомцы

Специалисты назвали правила уборки за питомцами в дождливую погоду
Туризм

Поправки к закону о туризме обяжут туроператоров проверять гостиницы и экскурсоводов по госреестрам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet