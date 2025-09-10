Почему садоводство стало модным трендом среди мировых звёзд

Садоводство сегодня становится новым символом гармонии и заботы о себе. "Гарденинг" — модное слово, которое уже не ассоциируется только с деревенскими огородами. Теперь это стиль жизни, практика медитации и даже способ повысить самооценку. Неудивительно, что к нему обращаются и мировые знаменитости.

От Памелы Андерсон до Дэвида Бекхэма

Многие звёзды признаются: работа с землёй меняет их изнутри. Памела Андерсон, например, говорит, что сад стал для неё метафорой обновления:

"Когда я начала заниматься садоводством, строить свой садик, то поняла — это как метафора сборки моей жизни: все заново. Я принялась сажать семена и увидела, что самые мелкие вещи становятся по-настоящему важными", — поделилась актриса.

Причём Андерсон продолжает эпатировать — её грядки не выстроены идеально ровно, растения растут хаотично, "пятнами", и именно это придаёт саду особое очарование.

Среди поклонников гарденинга и Дэвид Бекхэм, который радуется урожаю собственной моркови, и Дженнифер Энистон, рассматривающая садоводство как медитативную практику. А Меган Маркл не только ухаживает за грядками, но и приучает к этому детей, объясняя, что возможность иметь свой сад — это привилегия.

Гарденинг как тренд

Интерес к выращиванию зелени и овощей отражается даже в модной индустрии: бренды Jacquemus и Ushatava выпускают коллекции с "фермерскими" мотивами, а в 2025 году американский Vogue посвятил отдельный материал "садовым практикам" Меган Маркл.

Городские фермеры

Но если у знаменитостей есть собственная земля, то для жителей мегаполисов мини-огород становится способом приблизиться к природе в условиях города. Зелёные уголки появляются на балконах, подоконниках и крышах. Даже небольшой кустик базилика или горшок с мятой создают ощущение устойчивости и позволяют почувствовать связь с землёй.

И это неудивительно: по данным ООН, уже более половины населения планеты живёт в городах, а к 2050 году этот показатель вырастет до 68%. В таких условиях городское садоводство становится не просто хобби, а важной частью жизни — способом восстановить баланс и позаботиться о себе.