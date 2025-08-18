Один банкет — как год жизни в Лондоне: счёт за свадьбу Амаряна ошарашил публику

Казалось бы, свадьба — это всегда дорогое удовольствие. Но когда речь идёт о звёздах шоу-бизнеса, суммы могут впечатлить даже самых искушённых. Стало известно, что бракосочетание стендап-комика Гурама Амаряна обошлось минимум в 20 миллионов рублей.

Праздник в центре Москвы

Торжество прошло в одном из самых роскошных особняков столицы — "Сафиса". Стоимость аренды этого зала начинается от полумиллиона рублей, а за каждого приглашённого гостя приходится доплачивать ещё по 12 тысяч. На мероприятии подготовили 40 столов с изысканным угощением: мясные блюда, морепродукты, экзотические фрукты, закуски и алкоголь премиального качества.

Гостями свадьбы стали порядка 500 человек. В числе приглашённых — как близкие друзья молодожёнов, так и известные артисты и коллеги по сцене. Среди них: Алексей Щербаков, Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов, Toni и визажист Гоар Аветисян.

Музыкальная программа уровня фестиваля

Для новобрачных и их гостей выступили настоящие звёзды российской сцены. На вечере пели рэпер Баста, певица Зара, артист Сосо Павлиашвили и исполнитель Navai. Атмосфера праздника напоминала больше большой концерт, чем частное торжество.

"Это была свадьба мечты — всё выглядело грандиозно", — отмечают очевидцы.

Кто стала супругой комика

Избранницей 30-летнего Амаряна стала 21-летняя студентка РАНХиГС Эка Мстоян. Официальный союз они зарегистрировали в торжественной обстановке, собрав вокруг себя сотни гостей.

Немного о карьере Гурама Амаряна

Гурам начал строить карьеру в стендапе ещё в 2014 году. Первые серьёзные шаги он сделал в проектах "Открытый микрофон", "Что было дальше?" и "Stand Up на ТНТ". Постепенно его имя стало всё более узнаваемым, а популярность росла не только среди зрителей, но и в профессиональной среде.