После пышной апрельской сказки — тихий августовский штамп: чем удивила свадьба дочери Волочковой

Теперь, когда блеск пышной апрельской церемонии в Петербурге остался позади, стало известно, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, и её возлюбленный Никита Григорян наконец-то поставили официальную точку в своей свадебной истории.

По информации Woman.ru, со ссылкой на телеведущую Елену Николаеву, которая является мачехой невесты, роспись прошла в августе в ЗАГСе, в узком кругу и без лишней огласки.

"Свадьба была, всё прошло, расписались. Всё прекрасно прошло", — поделилась Николаева.

Закрытая церемония без лишних деталей

Телеведущая подчеркнула, что не станет раскрывать тонкости события.

"Стоит все вопросы про свадьбу адресовать лично к ней (Ариадне), она со мной не живет, я не могу ничего комментировать", — отметила Николаева.

Такой подход вполне объясним: сама пара, по всей видимости, решила сохранить момент в личной памяти, а не выносить его на публику. Для людей медийных это редкость, особенно после громкого апрельского празднования, на котором невеста предстала в образе настоящей принцессы.

От венчания до ЗАГСа

Напомним, весной 2025 года Волочкова организовала масштабную свадьбу в Санкт-Петербурге. Торжество запомнилось роскошным декором, вниманием прессы и пышным венчанием. Однако юридически союз тогда оформлен не был. Об официальной регистрации в ЗАГСе говорили давно, но случилась она только через несколько месяцев — в августе.