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свадебная церемония
свадебная церемония
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Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:54

Муцениеце готовится к свадьбе: всплыли нюансы, которые многое объясняют

Продюсер Дворцов: свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги частично может пройти по бартеру

Как думаете, кто оплачивает свадьбу знаменитостей? Сами, родители, агентства? В случае Агаты Муцениеце и Петра Дранги всё куда интереснее — грядущее торжество может стать примером того, как личная жизнь плавно превращается в медиапроект.

Деньги, бартер и подписчики

Актриса Агата Муцениеце (36 лет) и музыкант Петр Дранга (41 год) готовятся к важному этапу в отношениях: у пары скоро родится общий ребенок, а пока — они планируют свадьбу. Детали этой подготовки частично стали известны благодаря продюсеру Сергею Дворцову, который поделился своими наблюдениями и предположениями в разговоре с Woman.ru.

"Думаю, что будут обоюдно платить. Всё-таки это дорогое удовольствие, и каждый будет вкладывать свои средства. Цифры немалые. Возможно, что половину по бартеру сделают — у Агаты в последнее время на фоне новостной повестки очень хорошо идет эта история. Наверное, подписчики видели, что она делится таким контентом", — прокомментировал он.

По мнению Дворцова, Агата может повторить опыт других известных персон, таких как Ксения Бородина, свадьба которой стала возможной отчасти благодаря сотрудничеству с брендами.

"Почему бы Агате ту же схему не реализовать?" — заметил он.

Москва вместо экзотики

Многие пары мечтают об уединённой церемонии где-нибудь у океана. Но у Муцениеце и Дранги, судя по всему, другие приоритеты. Продюсер выразил уверенность, что молодожёны не будут устраивать свадьбу за границей.

"Я думаю, что свадьбу они всё-таки будут играть в России — в Москве или Подмосковье. Чтобы иметь возможность позвать всех, чтобы сын был тоже. Дочь с ней живет, а с сыном — не очень понятно. Конечно, Павел (бывший муж Муцениеце, актёр Павел Прилучный — прим.) не стал бы мешать, чтобы сын поехал к матери на свадьбу за границу. Но думаю, что не будут усложнять", — отметил он.

Новая глава: и свадьба, и ребёнок

О помолвке пара объявила весной 2025 года. Это заявление стало неожиданным даже для поклонников, следивших за развитием их отношений. Всего через несколько недель после помолвки они подтвердили, что ждут ребенка — и уже известно, что у них родится девочка.

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