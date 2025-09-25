Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Киану Ривз
Киану Ривз
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:41

Голливуд сочинил сказку о свадьбе: Киану Ривз и Александра Грант ответили с юмором

Художница Александра Грант опровергла сообщения о свадьбе с Киану Ривзом

Американские таблоиды в очередной раз взбудоражили публику: в сентябре появились новости о том, что Киану Ривз якобы тайно женился на своей возлюбленной Александре Грант. Журналисты уверяли, что церемония прошла в Европе, и пара решила не афишировать событие. Однако быстро выяснилось: это лишь очередная "утка".

Представитель актера опроверг публикации, а сама Александра с юмором высмеяла их в соцсетях. Она поделилась фото, где целуется с Киану, сопроводив его ироничной подписью.

"Это настоящее фото. Не фотография с помолвки и не объявление о свадьбе от искусственного интеллекта… Просто поцелуй (или, возможно, момент прямо перед ним или сразу после, судя по слегка глуповатым выражениям на наших лицах)!" — написала художница Александра Грант.

Она добавила, что публикует кадр, чтобы поблагодарить всех за поздравления, но напомнила: никакой свадьбы пока не было.

История отношений Киану и Александры

Знакомство пары состоялось в 2009 году. Тогда актёр и художница встретились на вечеринке, а вскоре начали творческое сотрудничество. Вместе они работали над книгой Ривза "Ода счастью", где Александра занималась оформлением. Публично о романтической связи они заявили только в 2019 году, появившись вместе на одном из светских мероприятий.

Отношения Грант и Ривза с самого начала окружали слухи. Многие поклонники обсуждали их помолвку и скорую свадьбу, но до сих пор пара не делала официальных заявлений.

Личное горе Киану Ривза

История жизни актёра неразрывно связана с трагедиями. В 1999 году у него и актрисы Дженнифер Сайм родилась мертворожденная дочь Ава. Спустя несколько месяцев пара рассталась, а в 2001 году Дженнифер погибла в автокатастрофе. Киану тяжело переживал эти события, и многие поклонники считают, что именно Александра помогла ему вернуться к жизни и обрести гармонию.

Советы шаг за шагом: как отличить фейковые новости о звёздах

  1. Проверяйте первоисточник — серьёзные СМИ редко публикуют непроверенные факты.

  2. Сравнивайте несколько изданий: если новость только в таблоидах, велика вероятность фальсификации.

  3. Смотрите на комментарии самих героев событий в соцсетях.

  4. Обращайте внимание на детали: слишком сенсационные и эмоциональные заголовки часто сигнализируют о манипуляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять первому источнику.

  • Последствие: попадание под влияние ложных новостей.

  • Альтернатива: подписка на проверенные медиа и критический подход к информации.

А что если Киану и Александра действительно поженятся?

Если пара официально оформит отношения, это станет одним из самых обсуждаемых событий в Голливуде. В индустрии кино подобные новости влияют даже на контракты: актёры, находящиеся в центре внимания, получают новые предложения от брендов и студий. Для Киану, который известен своей скромностью, это может стать новым этапом в карьере.

FAQ

Как долго Киану и Александра вместе?
Они знакомы с 2009 года, но о романе заявили только в 2019-м.

Правда ли, что они тайно поженились?
Нет, это слухи. Представитель актёра опроверг информацию.

Какая у Александры профессия?
Она художница и дизайнер, известная своими экспериментами с цветом и текстурой.

Чем она помогла Киану?
После личных трагедий актёр нашёл в ней поддержку и вдохновение.

Мифы и правда

  • Миф: Киану и Александра давно женаты.

  • Правда: они состоят в отношениях, но брак не заключён.

  • Миф: фото в соцсетях — доказательство свадьбы.

  • Правда: это лишь романтический кадр без намёка на официальную церемонию.

3 интересных факта о паре

  1. Александра и Киану вместе выпустили несколько книг, сочетая поэзию и живопись.

  2. Художница часто выступает на выставках по всему миру, её работы ценятся коллекционерами.

  3. Киану известен тем, что большую часть гонораров от фильмов направляет на благотворительность, и Александра разделяет его взгляды.

Исторический контекст: знаменитости и слухи о браках

  • В 1950-х таблоиды писали о тайной свадьбе Мэрилин Монро задолго до официальных объявлений.

  • В 1990-е СМИ активно обсуждали Дженнифер Энистон и Брэда Питта, создавая десятки домыслов.

  • Сегодня ситуация не изменилась: социальные сети только ускорили распространение слухов.

