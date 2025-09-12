Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:16

Не расписались, но всё уже готово: в чём секрет Лепса и Кибы

Лепс опроверг слухи о тайной свадьбе с Авророй Кибой и заявил о подготовке торжества

63-летний Григорий Лепс вновь оказался в центре внимания не только благодаря своему творчеству, но и из-за обсуждений личной жизни. На юбилейном концерте Ларисы Долиной в Москве певец ответил на вопросы журналистов, которые интересовались его отношениями с молодой избранницей Авророй Кибой.

Слухи о свадьбе

В последнее время в прессе активно распространяются слухи о том, что исполнитель уже успел тайно узаконить отношения с 19-летней девушкой. Поводом для этого стали романтические жесты артиста и информация о сделанном предложении руки и сердца.

Сам певец отнёсся к этим разговорам спокойно и, не скрывая эмоций, обозначил свою позицию.

"Аврора — мой друг, моя любимая женщина", — заявил певец Григорий Лепс.

При этом он подчеркнул, что пока официальной регистрации брака не было.

"Нет, мы пока не расписались", — пояснил артист.

Планы на будущее

Лепс признался, что материальных трудностей для организации свадьбы у него нет. Более того, подготовка к торжеству ведётся, но дату праздника пара держит в секрете. Это лишь подогревает интерес поклонников и журналистов.

Знакомство певца с Авророй произошло благодаря её семье. Девушка сразу оказалась в центре внимания артиста: он дарил ей украшения, удивлял роскошными букетами и окружал заботой. По признанию самого музыканта, ухаживания стали для него естественным продолжением зародившихся чувств.

История их романа

Об отношениях Лепса и Кибы стало известно летом 2024 года. Тогда новость вызвала широкий резонанс в СМИ и соцсетях, главным образом из-за большой разницы в возрасте. Несмотря на обсуждения и критику, пара продолжала появляться на публике вместе.

Позже артист подтвердил слухи о помолвке. Он подарил возлюбленной дорогое кольцо, что окончательно убедило поклонников в серьёзности его намерений.

