Свадьба
© unsplash.com by Luis Tosta is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:39

Счёт за счастье: сколько на самом деле стоила свадьба Муцениеце и Дранги

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в Москве обошлась в 6 миллионов рублей — Life

Не каждая свадьба в столице становится событием, о котором говорят все СМИ. Но торжество Агаты Муцениеце и Петра Дранги оказалось именно таким — не только из-за яркой пары, но и из-за внушительной суммы расходов, которая, по данным издания Life со ссылкой на SHOT, составила около шести миллионов рублей.

Локация и подготовка праздника

Праздник прошёл в живописном месте — яхт-клубе у памятника Петру I в самом центре Москвы. Здание вместе с прилегающей охраняемой территорией пара арендовала целиком. Такая аренда обошлась примерно в миллион рублей. Особенность площадки — скрытая от посторонних глаз площадка, где молодожёны и гости могли чувствовать себя уединённо.

Гораздо больше расходов пришлись на подготовку. По информации источника, около трёх миллионов рублей пара потратила на ведущего, фото- и видеосъёмку, организацию сборов невесты, а также фотосессию в пятизвёздочном отеле. Декорации банкетного зала стоили примерно полмиллиона рублей, а праздничный ужин обошёлся в полтора миллиона.

Звёздные гости

На торжестве присутствовали многие известные личности. В числе гостей — актриса Евгения Осипова, режиссёр и худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с супругой, а также Рената Пиотровски — бывшая избранница актёра Павла Прилучного, который был первым мужем Агаты.

Особый момент праздника — к алтарю невесту сопровождал отец Петра Дранги, Юрий Петрович.

Контрастный штрих

Любопытно, что в тот же день бывший супруг Муцениеце, актёр Павел Прилучный, вместе со своей нынешней женой Зепюр Брутян отмечал годовщину свадьбы.

