© Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:57

Когда фамилия — лучший капитал: как Павел Воля готовится зарабатывать буквально на своём имени

Павел Воля зарегистрировал своё имя как товарный знак до 2035 года

Неожиданный ход от звезды стендапа: Павел Воля официально закрепил за собой собственное имя как товарный знак. Согласно данным, полученным "Газетой.ру", исключительные права на бренд будут действовать вплоть до 2035 года.

По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, под этим именем артист сможет выпускать широкий спектр продукции: от одежды, косметики и парфюмерии до ювелирных украшений, аудиотехники и спортивных товаров. В список возможных направлений вошли также алкогольные и безалкогольные напитки, канцелярские принадлежности и даже хозяйственные товары. Всего перечень потенциальных сфер использования бренда занимает 19 страниц.

Бизнес-интересы артиста

Павел Воля уже имеет опыт предпринимательской деятельности. Он является учредителем таких компаний, как "Центр полезного питания", "Воля Веар" и "Где Шоу". Помимо этого, на его имя ранее было зарегистрировано свыше десяти товарных знаков.

Зачем артистам регистрировать бренды

Регистрация имени или названия как товарного знака позволяет защитить его от недобросовестного использования и развивать собственный бренд в различных сферах. Это особенно важно для публичных людей, которые планируют выпускать продукцию под своим именем или расширять присутствие на рынке.

Интересно, что подобные шаги делают не только отдельные артисты, но и музыкальные коллективы. Например, ранее автор хита "Кухни" Илья Золотухин подал заявку на регистрацию бренда своей группы "Бонд с кнопкой". После оформления всех прав коллектив сможет легально производить и продавать собственный мерч: одежду, обувь, аксессуары, портативную технику и другие товары с фирменной символикой.

