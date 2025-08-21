Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тимати
Тимати
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:02

От тусовок к санаторию: Тимати получил неожиданное прозвище от жены Джигана

Оксана Самойлова назвала Тимати "скуфоватым соседом по санаторию" на МУЗ-ТВ

Можно ли представить Тимати в роли "скуфоватого" соседа по санаторию? Именно так, неожиданно и с юмором, его описала модель Оксана Самойлова во время совместного участия с мужем в популярной рубрике МУЗ-ТВ "С кем бы ты?".

Лёгкая провокация от Самойловой

В рамках игры Оксана и её супруг, рэпер Джиган, отвечали на вопросы, с кем бы они могли провести время в разных ситуациях. Так, Самойлова призналась, что с удовольствием поболтала бы "по-девичьи" с блогером Идой Галич и журналисткой Ксенией Собчак.

"С ними можно посплетничать", — объяснила модель.

Джиган: обсуждать только с женой

Музыкант оказался более сдержанным и отметил, что предпочёл бы делиться подобными разговорами исключительно с супругой.

"Мне интереснее обсуждать других с Оксаной", — заметил Джиган, давая понять, что семейные разговоры для него важнее светских бесед.

Тимати — "скуфоватый" выбор

Особое веселье вызвал вопрос о том, с кем пара могла бы отправиться в санаторий. Самойлова сказала, что это должен быть кто-то "скуфоватый", а затем супруги почти одновременно произнесли имя Тимати.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отец Жанны Фриске заявил о невозможности встреч с внуком по решению суда сегодня в 14:49

Суд разрешил встречи, но ребёнок по-прежнему недосягаем — кто встанет на сторону семьи Фриске

Суд выделил бабушке и дедушке Жанны Фриске всего полтора часа в месяц на встречи с внуком, но даже эти редкие минуты становятся недостижимыми.

Читать полностью » Публикация Наташи Королёвой с репетиций и концерта вызвала критику подписчиков сегодня в 13:44

Репетиция Королёвой с оркестром обернулась скандалом: поклонники разделились на два лагеря

Видео с репетиций Наташи Королёвой вызвало шквал критики: от обвинений в потере голоса до слов поддержки о её харизме и энергетике.

Читать полностью » Mash: у актрисы Анны Фроловцевой удалили опухоль сегодня в 12:37

Любимица миллионов из “Ворониных” оказалась на операционном столе: что врачи нашли у Фроловцевой

Анна Фроловцева перенесла срочную операцию: врачи удалили злокачественную опухоль. Как актриса восстанавливается и с какими диагнозами сталкивалась раньше?

Читать полностью » Пластический хирург Игорь Короткий назвал процедуры, которые омолодили Николая Баскова сегодня в 11:29

Секрет исчезнувших морщин: почему Басков выглядит так, словно время пошло вспять

Николай Басков удивил поклонников внезапным омоложением на 20 лет. Хирург раскрыл, какие процедуры сделали певца заметно моложе.

Читать полностью » Джон Сина может вернуться во вселенную DC сегодня в 10:12

Джон Сина на грани новой эпохи DC — фанаты готовятся к сюрпризу

Будет ли Джон Сина снова в роли Миротворца на большом экране? Джеймс Ганн намекнул на планы DC и подогрел интерес фанатов к будущему киновселенной.

Читать полностью » Ноэл Галлахер о возвращении в Oasis: классно вновь быть в группе с Лиамом сегодня в 9:58

Oasis вернулись — и Ноэл заговорил о Лиаме так, как никто не ожидал

Спустя 15 лет братья Галлахеры снова на сцене: Ноэл впервые рассказал о том, что значит для него возвращение в Oasis и работа рядом с Лиамом.

Читать полностью » Певец Прохор Шаляпин анонсировал выход своей первой книги сегодня в 8:50

Мир гонится за карьерой, а Шаляпин советует остановиться — и скоро выпустит об этом книгу

Первая книга Прохора Шаляпина "Главное — не уработаться!" обещает продолжить его образ певца, который открыто признаётся в нелюбви к работе.

Читать полностью » Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак сегодня в 7:42

"Привет, Андрей!" теперь можно будет носить на футболке: Николаев открыл путь к новому бизнесу

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Привет, Андрей!" и получил исключительные права до 2034 года. Что скрывается за этим решением?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Защитите свой огород: эффективные методы борьбы с испанскими слизнями от эксперта Туманова
Садоводство

Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц
Питомцы

Кормление собаки с рук: рекомендации ветеринаров по изменению привычек
Культура и шоу-бизнес

Анна Семенович подарила матери теплицу после переезда в загородный дом
Спорт и фитнес

Мэтью Форцалья назвал лучшие упражнения с гантелями для мышц груди и рук
Питомцы

Выбор игрушек для собак: что нужно знать для безопасности питомца
Дом

Как правильно ухаживать за кафелем в ванной: советы по выбору средств и режиму уборки
Еда

Кулинарные эксперты: омлет будет воздушным без взбивания яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru