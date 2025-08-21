От тусовок к санаторию: Тимати получил неожиданное прозвище от жены Джигана
Можно ли представить Тимати в роли "скуфоватого" соседа по санаторию? Именно так, неожиданно и с юмором, его описала модель Оксана Самойлова во время совместного участия с мужем в популярной рубрике МУЗ-ТВ "С кем бы ты?".
Лёгкая провокация от Самойловой
В рамках игры Оксана и её супруг, рэпер Джиган, отвечали на вопросы, с кем бы они могли провести время в разных ситуациях. Так, Самойлова призналась, что с удовольствием поболтала бы "по-девичьи" с блогером Идой Галич и журналисткой Ксенией Собчак.
"С ними можно посплетничать", — объяснила модель.
Джиган: обсуждать только с женой
Музыкант оказался более сдержанным и отметил, что предпочёл бы делиться подобными разговорами исключительно с супругой.
"Мне интереснее обсуждать других с Оксаной", — заметил Джиган, давая понять, что семейные разговоры для него важнее светских бесед.
Тимати — "скуфоватый" выбор
Особое веселье вызвал вопрос о том, с кем пара могла бы отправиться в санаторий. Самойлова сказала, что это должен быть кто-то "скуфоватый", а затем супруги почти одновременно произнесли имя Тимати.
