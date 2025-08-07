Голливуд сошёл с ума на одну ночь: Делевинь устроила праздник, о котором будут говорить годами

Голливудский бомонд снова в огне — и всё благодаря Каре Делевинь. Модель и актриса с британскими корнями устроила праздник, который по праву может считаться самой яркой вечеринкой этого лета. Местом действия стал легендарный отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, а гостями — сливки западного шоу-бизнеса.

От Селены до Пэрис: звёзды первой величины

На вечеринке было всё, как положено в кино: свет софитов, знаменитости в смелых нарядах, и множество моментов, которые наутро разлетелись по светским хроникам. Под руку на мероприятие прибыли Селена Гомес, Пэрис Хилтон, Марго Робби и Джей Эрнандес — яркое каре звёзд, чей выход не остался незамеченным.

Но настоящую модную сенсацию вечера подарили Кришелл Стаус и Джи Флип. Их образы в расслабленных мешковатых костюмах и лакированных мокасинах вызвали восторг у гостей и модных обозревателей. Сдержанный шик с ноткой андеграунда — такой стиль легко может задать тренд на предстоящий сезон.

Неожиданные гости и момент неловкости

Пожалуй, самой обсуждаемой деталью стало появление Каи Гербер и Джейкоба Элорди — бывших возлюбленных. Они пришли на вечеринку поодиночке, что, конечно, не ускользнуло от внимания публики и журналистов. Это стало поводом для множества слухов, но оба вели себя спокойно, как настоящие профессионалы красной дорожки.

Что касается самой именинницы, то Кара Делевинь решила не следовать традиционному формату входа. Она подъехала к Chateau Marmont за рулем собственного автомобиля, а на заднем сиденье сиял пышный букет цветов — то ли подарок, то ли знак изящного самовыражения. Такой жест, как и сама Кара, оказался одновременно стильным и немного дерзким.

Вечер, который войдет в хроники

Праздник продолжался до глубокой ночи. По мере того как гости расходились, вспышки фотокамер продолжали мелькать — папарацци получили богатый улов. А светские колонки на следующее утро пестрели заголовками: вечеринка Делевинь обсуждалась повсеместно — от модных блогов до таблоидов.