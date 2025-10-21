Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кайя Гербер
Кайя Гербер
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:39

Он спал у ворот звёзд: чем закончилась трёхлетняя охота за Кроуфорд и Гербер

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного ордера против сталкера

Мировая индустрия моды вновь оказалась в центре тревожной истории, связанной с навязчивым поклонником. Легендарная супермодель Синди Кроуфорд и её дочь, модель и актриса Кайя Гербер, добились судебного ордера, запрещающего 35-летнему Дэниелу Ли Шуноверу приближаться к их дому и контактировать с ними любым способом. Решение суда стало результатом трёхлетнего преследования, которое переросло в угрозы и реальные попытки вторжения в частную жизнь семьи.

Как всё началось

История началась ещё в 2022 году. Тогда мужчина появился у дома Кайи Гербер и позвонил в дверь, задав вопрос, живёт ли здесь модель. На пороге стояла сама Синди Кроуфорд, которая ответила отрицательно. После этого инцидента, казалось бы, незначительного, Шуновер не остановился. Позже он отследил Кайю на театральном фестивале в Уильямстауне (штат Массачусетс) и настойчиво предлагал девушке "пообщаться с духами" во время спиритического сеанса.

Эскалация преследования

Со временем поведение мужчины стало более пугающим. 29 июля этого года охрана дома семьи Кроуфорд обнаружила Шуновера, спящего прямо у ворот особняка. Он был одет во всё чёрное и, по словам очевидцев, выглядел крайне возбуждённым. Вскоре после этого он начал публиковать в соцсетях угрозы в адрес Синди, Кайи и других членов семьи.

"Мы были вынуждены обратиться за помощью к закону, чтобы обезопасить нашу семью", — сказала Синди Кроуфорд.

После этого Кроуфорд и Гербер подали заявление в суд о выдаче охранного ордера. Суд удовлетворил их просьбу, обязав Шуновера не приближаться к ним и не пытаться установить контакт любыми средствами — от телефонных звонков до сообщений в интернете. Нарушение этого запрета приведёт к немедленному аресту.

Судебный ордер: что он даёт

Такие решения действуют как превентивная мера и позволяют полиции немедленно реагировать на любые попытки контакта со стороны преследователя. В США подобные ордера часто выдаются знаменитостям, сталкивающимся с фанатами, которые переходят грань допустимого. В случае с Кроуфорд и Гербер суд принял решение быстро — с учётом систематического характера преследования и прямых угроз.

Похожие случаи

История семьи Кроуфорд не единственная в мире шоу-бизнеса. В июне похожее дело завершилось тюремным приговором для Мэтью Дэвида Хьюза, который несколько лет назад вломился в дом рэпера Эминема.

"Он сказал, что пришёл убить меня", — рассказывал Эминем в суде.

Хьюз получил от 15 до 30 лет тюрьмы за незаконное проникновение и ещё до 7,5 лет за преследование. Его случай стал показательным примером того, как в США квалифицируют подобные преступления — не просто как вторжение, а как угрозу жизни и безопасности.

Что известно о сталкере

По данным СМИ, Дэниел Ли Шуновер ранее не привлекался к уголовной ответственности. Однако его поведение указывало на признаки навязчивого расстройства. Судебные эксперты отмечают, что сталкинг нередко связан с психическими отклонениями — от навязчивых идей до иллюзий о "взаимной связи" со знаменитостью.

Юристы напоминают, что в США законы против сталкинга отличаются по штатам, но в целом включают штрафы, арест и даже длительные сроки заключения, если преследование сопровождается угрозами или попытками проникновения в частную собственность.

Как защититься от сталкеров: пошаговые советы

  1. Фиксируйте все инциденты — сохраняйте переписку, фото, видео и свидетельские показания.

  2. Не вступайте в контакт — любые ответы могут восприниматься как поощрение.

  3. Сообщайте в полицию при первом подозрительном случае.

  4. Обратитесь за ордером защиты — это юридическая мера, которая обеспечивает реакцию правоохранителей.

  5. Ограничьте публичную информацию — проверьте настройки приватности в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать ранние признаки преследования.

  • Последствие: сталкер чувствует поощрение и усиливает давление.

  • Альтернатива: сразу обратиться к юристу или в полицию, даже если кажется, что ситуация "под контролем".

А что если сталкер не знаменитости, а обычный человек?

Законы о сталкинге действуют одинаково для всех. Любой человек может подать заявление в полицию или суд о защите. Даже без адвоката можно получить временный запрет на приближение, если есть доказательства угроз или навязчивых действий.

Мифы и правда о сталкинге

  • Миф: сталкинг — это просто "навязчивый поклонник".
    Правда: по закону это форма насилия и психологического давления.

  • Миф: если не отвечать, всё само пройдёт.
    Правда: игнорирование без фиксации фактов не защищает юридически.

  • Миф: защита доступна только знаменитостям.
    Правда: ордер может получить любой гражданин, независимо от статуса.

3 факта о безопасности знаменитостей

  1. Более 60% голливудских актрис хотя бы раз сталкивались со сталкингом.

  2. В США действует специальная программа защиты для публичных персон.

  3. Часто именно охранные агентства становятся инициаторами обращения в суд.

Исторический контекст

Первые законы против сталкинга появились в Калифорнии в 1990-х годах — после убийства актрисы Ребекки Шеффер, которую застрелил фанат у порога собственного дома. Этот трагический случай стал толчком к созданию национальных норм защиты частной жизни знаменитостей.

