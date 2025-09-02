Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:09

Суд или фарс: чем грозит перепалка Волочковой и Мятной Лилу

Анастасия Волочкова отвергла обвинения блогерши Мятной Лилу и назвала угрозы суда несерьёзными

Конфликт между балериной Анастасией Волочковой и блогершей Мятной Лилу, взявшей у нее интервью, набирает обороты. Казалось бы, безобидная беседа привела к оскорблениям, недопониманию и даже угрозам судебного иска. Артистка утверждает, что ее слова были искажены, а у самой блогерши, по ее мнению, нет весомых доводов для разбирательства.

Как все началось

Во время разговора Волочкова позволила себе нелицеприятные комментарии в адрес блогерши. Она назвала ее "глупой куклой", подвергнув сомнению умственные способности собеседницы. Эти слова Мятная Лилу восприняла как оскорбление и решила обратиться в суд. Балерина, в свою очередь, заявила, что намерений задевать девушку у нее не было.

По словам Волочковой, она хотела донести до блогерши мысль о том, что ей стоит пересмотреть свой имидж и образ жизни.

"Она продолжает ходить, как чудище, по нашему поселку и распугивать людей", — сказала балерина Анастасия Волочкова.

Интерпретация и обида

Артистка уверяет, что ее фразы вырвали из контекста и истолковали неверно. Она подчеркивает: цель заключалась в том, чтобы подсказать блогерше, как изменить жизнь к лучшему. Однако та услышала лишь негатив и восприняла каждое слово как личное оскорбление.

"Я лишь пыталась ее направить в правильное русло", — заявила балерина Анастасия Волочкова.

Балерина добавила, что советовала блогерше отказаться от вызывающего имиджа, наладить отношения с матерью и начать все с чистого листа. Но добрые намерения были интерпретированы противоположным образом.

Реакция Волочковой

Угрозы судебного разбирательства артистка восприняла скептически. Она считает, что подобное дело вряд ли будет рассмотрено, так как аргументы блогерши недостаточны. Угрозы судом она посчитала смешными.

Волочкова уверена, что ее слова — это скорее попытка дать поддержку, чем желание унизить. При этом она подчеркивает: блогерша сознательно подает ситуацию так, чтобы выставить себя жертвой.

