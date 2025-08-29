Хью Джекман и Саттон Фостер всё чаще появляются вместе — совпадение или признание

Любовные истории голливудских звезд всегда вызывают интерес — особенно когда они связаны с неожиданными союзами. Сегодня внимание публики приковано к Хью Джекману и Саттон Фостер, чьи отношения стали предметом обсуждения не только в светской хронике, но и среди поклонников театра и кино.

Как всё началось

Знакомство актеров произошло весной 2020 года на репетициях бродвейского мюзикла "Музыкант". По словам инсайдеров, Джекман сразу же оказался очарован своей партнершей.

"Он был одержим Саттон с того момента, как встретил её, ходил за ней повсюду как щенок", — рассказывал источник.

Несмотря на то что оба на тот момент состояли в браке, их общение постепенно переросло в романтические отношения. Первые слухи о паре появились лишь спустя несколько лет, когда внимательные поклонники заметили артистов вместе в ресторане в Калифорнии.

Первые публичные появления

Редкие совместные выходы в свет только подогревали интерес. В июле 2024 года Хью приехал в Массачусетс, чтобы поддержать Саттон на концерте в Леноксе. А в январе 2025-го фотографы запечатлели их во время прогулки — они держались за руки, что стало фактическим подтверждением романа.

Источники утверждают, что их союз развивается стремительно: "отношения набирают силу" и у них уже "построен хороший фундамент". Несмотря на редкие появления на публике, близкие уверяют — связь между ними крепкая.

Разрывы и перемены в личной жизни

Немаловажно и то, что обоим пришлось пройти через разводы. В сентябре 2023 года Хью Джекман объявил о расставании с женой Деборрой-Ли Фернесс, с которой прожил 27 лет. Позже актриса подтвердила, что причиной разрыва стала именно Саттон.

Фостер на тот момент также состояла в браке. Её развод был завершён только в октябре 2024 года, уже после того, как появились первые подтверждения её отношений с Джекманом.