"Невозможно не влюбиться": Памела Андерсон рассказала о чувствах к Лиаму Нисону

Можно ли устоять перед человеком, в которого "невозможно не влюбиться"? Именно так описывает свои чувства к Лиаму Нисону 58-летняя Памела Андерсон. В свежем интервью для издания OK! актриса призналась, что роман с 73-летним актёром развивается уже некоторое время, и впервые откровенно рассказала о том, что скрывалось за кулисами их общения.

"Он настоящий джентльмен"

Поначалу, признаётся Андерсон, её смущала перспектива работать рядом с таким известным актёром. Но сомнения быстро исчезли.

"Он такой джентльмен, такой милый, такой щедрый и великодушный, он так много говорит комплиментов и поддерживает, что, знаете, невозможно не влюбиться в него", — рассказала Андерсон.

Именно эта теплота и внимание, по словам звезды, стали для неё неожиданным открытием и сделали Лиама ещё ближе.

Химия на съёмочной площадке

Актриса не скрывает: между ними сразу возникла особая энергетика. По её словам, всё началось во время съёмок их нового фильма "Голый пистолет", но быстро вышло за пределы профессиональных рамок.

"У нас есть химия, и, знаете, за пределами съемок он такой забавный. У него такое мальчишеское чувство юмора. На съемочной площадке, я не думаю, что мы слишком много ломались, но на репетициях мы дурачились и немного смеялись", — поделилась Памела.

Такие слова подтверждают, что их отношения развиваются естественно: общение вне камеры оказалось не менее увлекательным, чем работа в кадре.

От слухов к признанию

Ещё несколько недель назад таблоиды только строили догадки. Знаменитости всё чаще появлялись вместе на светских мероприятиях и охотно флиртовали на публике в рамках промо-кампании фильма. В июле слухи превратились в реальность — стало известно, что актёры действительно вместе.