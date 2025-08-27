Зои Кравиц держала за руку Гарри Стайлса — и снова оказалась в топе обсуждений

Когда две мировые звезды появляются вместе в одном городе, внимание папарацци и фанатов становится неизбежным. Именно так произошло в Риме, где прохожие заметили Гарри Стайлса и Зои Кравиц, гуляющих по улицам, держась за руки. Новая встреча моментально породила волну обсуждений о возможном романе между ними.

Неожиданная прогулка в Риме

По информации Page Six, в воскресенье, 24 августа, случайный очевидец снял короткое видео, где видны фигуры артиста и актрисы. Камере удалось поймать их лишь со спины, но этого хватило, чтобы фанаты узнали знаменитостей. Один из пользователей соцсети, поделившийся роликом.

"Когда встречаешь Гарри Стайлса и Зои Кравиц в Риме, — подписал видео автор. — Я попросил фотографию до этого, и он отказал, но был очень мил и пожал мне руку".

Реакция поклонников

Интернет мгновенно оживился. Одни называли возможный союз "самым сладким в Голливуде", другие строили догадки о том, как давно завязалось их общение. Социальные сети заполнили мемы, комментарии и восторженные посты, а имя Зои Кравиц снова оказалось в топе обсуждаемых.

История их личной жизни

36-летняя актриса и дочь музыканта Ленни Кравица известна тем, что тщательно охраняет личное пространство. Последними серьёзными отношениями Зои был роман с Ченнингом Татумом, который продлился с 2021 по 2024 год. До этого она состояла в браке с актёром Карлом Глусманом. Гарри Стайлс, которому сейчас 31 год, также не скрывал своих прошлых отношений: певец встречался с актрисой Тейлор Рассел, но пара рассталась в 2024 году.

Любопытные детали

Интересно, что всего неделю назад на красной дорожке Зои флиртовала с другим голливудским красавчиком — Остином Батлером. Однако именно прогулка с бывшим солистом One Direction вызвала куда больший резонанс.