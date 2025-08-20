Тайный роман или дружеский ужин: история Кэти Перри и Трюдо приобретает новые обороты

Может ли роман между мировой поп-дивой и премьер-министром Канады пережить испытание публичностью? В начале лета имя Кэти Перри вновь оказалось на первых полосах — и не только благодаря ее мировому туру Lifetimes. Поводом для обсуждений стала встреча с Джастином Трюдо, которая породила массу слухов о возможных отношениях.

Вечер в Монреале

28 июля певицу и политика заметили в монреальском ресторане Le Violon. По данным Daily Mail, Кэти Перри, которой в этом году исполнилось 40, и 53-летний Джастин Трюдо ужинали за коктейлями и морепродуктами, включая лобстера. После трапезы они даже зашли на кухню поблагодарить персонал за угощения.

Любопытно, что ужин состоялся всего через несколько недель после того, как Перри и актер Орландо Блум объявили о разрыве помолвки. Поэтому публика восприняла этот вечер особенно остро — как возможное начало новой истории.

Реакция и слухи

"Я точно знаю, что Джастин не был в восторге от того, что в сети пошли домыслы о романе и люди стали обсуждать их ужин, — рассказал источник. — Это было первое свидание. Первое свидание! И это стало таким громким событием, чего он, похоже, совсем не планировал".

По словам инсайдера, внимание к личной жизни Перри — не новость: "Она привыкла к подобным вещам. Людей всегда интересовала ее личная жизнь". Однако для политика подобный ажиотаж стал неожиданностью.

Другой источник отметил: "Если ты собираешься быть с Кэти, тебе придется иметь дело с папарацци и последствиями. Не знаю, насколько он был к этому готов. Это может быть очень серьезно".

Концерт вместо скандала

Несмотря на неприятные для него последствия огласки, всего через два дня после публикаций Трюдо появился на концерте певицы. Он занял одно из самых заметных мест в зале, что лишь подогрело интерес к истории.

Такой жест можно трактовать по-разному: от попытки показать спокойствие до намека на то, что контакт между ними все-таки был значимым.

Переписка и охлаждение

По словам инсайдеров, в июле Кэти и Джастин переписывались довольно активно. Но за последние пару недель их общение заметно снизилось.