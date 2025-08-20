Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:37

Любовь, которой не суждено было случиться: признание Шэрон Стоун о Nelly

Шэрон Стоун рассказала о кратком романе с рэпером Nelly

Можно ли представить, что голливудская дива и культовый рэпер окажутся вместе? Именно такую историю недавно подтвердила Шэрон Стоун. 67-летняя актриса неожиданно призналась, что у нее был роман с 50-летним исполнителем Nelly. Откровение прозвучало в прямом эфире популярного шоу "Смотрите, что происходит в прямом эфире".

Откровение в студии

Во время записи программы ведущий Энди Коэн не удержался и задал вопрос напрямую: правда ли, что у звезды был роман с Nelly?

"Да, так оно и было", — с улыбкой призналась актриса.

Стоун уточнила, что их отношения были недолгими: они сходили на свидание, но до второго встречи дело не дошло. Причины актриса оставила при себе, отметив лишь, что продолжения у истории не было.

Личная жизнь и семья

Шэрон Стоун никогда не боялась быть откровенной, но говорить о личных отношениях в деталях актриса старается редко. Ранее она дважды выходила замуж. Первый раз — за кинопродюсера Майкла Гринберга: их союз длился с 1984 по 1987 год.

Вторым супругом актрисы стал журналист Фил Бронштейн. Их брак продлился 16 лет и завершился разводом в 2004 году.

Сегодня в жизни Стоун главную роль играет семья. У актрисы трое приемных сыновей. В 2000 году вместе с Бронштейном она усыновила Роана, позже самостоятельно удочерила еще двоих детей — Лэрда в 2005 году и Куинна в 2007-м.

Дети актрисы

Сейчас семья живет в Западном Голливуде. Младшие сыновья получают образование, а старший, Роан, решил продолжить актерскую династию и выбрать ту же профессию, что и его знаменитая мама.

