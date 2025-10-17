Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хейли Бибер
© Личный аккаунт "haileybieber" в Instagram
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:13

Хватит жить в её тени: Хейли Бибер поставила точку в вечном споре с Селеной

Модель и предприниматель Хейли Бибер вновь оказалась в центре внимания после резонансного интервью для WSJ. Magazine. В беседе с журналистом она откровенно высказалась о сравнениях с певицей Селеной Гомес — бывшей девушкой ее супруга Джастина Бибера. По словам Хейли, ей надоело, что фанаты и СМИ годами пытаются противопоставить их друг другу.

"Всегда раздражает, когда тебя противопоставляют другим людям. Я об этом не просила. Когда люди хотят построить вокруг тебя определенную историю, ты не можешь на это повлиять. Я думаю, что место найдется каждой. Я не чувствую конкуренции с людьми, которые меня не вдохновляют", — заявила модель Хейли Бибер.

История отношений и давние сплетни

Слухи о вражде между Селеной и Хейли ходят с момента, когда Джастин Бибер официально объявил о свадьбе с Хейли Болдуин в 2018 году. До этого певец почти восемь лет встречался с Селеной Гомес — их роман с перерывами длился с 2010 по 2018 год и часто обсуждался в прессе.

Поклонники пары "Джастин + Селена" долго не могли смириться с их разрывом. В соцсетях регулярно появлялись комментарии, где фанаты противопоставляли нынешнюю супругу певца его прошлой любви. Несмотря на то что обе девушки не раз подчеркивали отсутствие конфликта, споры в сети не утихают.

Успехи в бизнесе и новые поводы для сравнения

После свадьбы Хейли сосредоточилась на собственных проектах и основала бренд ухода за кожей Rhode Beauty. В мае этого года компания была продана корпорации ELF за миллиард долларов. Этот успех снова вызвал волну сравнений с брендом Rare Beauty, созданным Селеной Гомес.

Обе марки позиционируются как "честные" и устойчивые бренды, ориентированные на натуральный макияж и заботу о коже. Однако Хейли подчеркнула, что не считает Rare Beauty конкурентом: для нее главное — собственное развитие и стиль бренда, а не гонка за вниманием публики.

Как Джастин реагирует на ситуацию

Хотя Джастин Бибер редко комментирует слухи, фанаты нередко вовлекают его в онлайн-дискуссии. После того как в прошлом месяце Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко, пользователи соцсетей засыпали певца подколками.

"Смотри, любовь всей твоей жизни выходит замуж", — написала одна из подписчиц певца.

Артист не ответил на комментарии, предпочтя не вовлекаться в обсуждение. Его близкие друзья отмечают, что Джастин старается держаться подальше от старых сплетен и поддерживать Хейли, которая, по их словам, "давно выросла из этой драмы".

А что если история повторится?

Многие поклонники уверены, что Селена и Хейли, каждая по-своему, уже устали от бесконечного внимания к их личной жизни. Тем не менее интернет снова и снова возвращает их к прошлому. Психологи отмечают, что подобные сравнения наносят ущерб не только публичным личностям, но и их аудитории — создавая иллюзию вечной конкуренции между женщинами.

Эксперты в сфере медийной культуры советуют звёздам в подобных ситуациях делать ставку на позитивный имидж и игнорировать споры. Именно этим, похоже, и занимается Хейли, активно развивая свой бизнес, а также сотрудничая с модными домами и благотворительными фондами.

Частые вопросы

Почему Хейли и Селену постоянно сравнивают?
Потому что обе связаны с Джастином Бибером и работают в одной индустрии красоты. Их бренды конкурируют в одной нише, что подогревает интерес фанатов.

Есть ли конфликт между ними сейчас?
Обе публично отрицали вражду. Источники, близкие к обеим звёздам, утверждают, что между ними нет личных разногласий, а медийные споры — результат активности фанатов.

Какой бренд успешнее — Rhode или Rare Beauty?
Rare Beauty остаётся более масштабным в международном плане, но сделка Хейли с ELF показала, что Rhode быстро догоняет конкурента по прибыльности.

Мифы и правда

  • Миф: Хейли копирует стиль и идеи Селены.
    Правда: обе звезды развивают собственные бренды с разной философией — Rare Beauty делает акцент на самоощущении и эмоциональном здоровье, Rhode — на минимализме и уходе за кожей.

  • Миф: Джастин жалеет о расставании с Селеной.
    Правда: музыкант не комментирует прошлые отношения и открыто поддерживает супругу.

  • Миф: Хейли намеренно провоцирует Гомес.
    Правда: все её официальные высказывания направлены на то, чтобы дистанцироваться от сравнений и скандалов.

Интересные факты

  1. Бренд Rare Beauty Селены Гомес оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.

  2. Rhode Beauty Хейли Бибер известен своей лимитированной линейкой "Glazing Milk" — продуктом, ставшим вирусным в TikTok.

  3. Селена и Хейли однажды позировали вместе на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе, чтобы показать отсутствие вражды.

