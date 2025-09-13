Красные флажки Дмитриенко: что певец считает предательством в любви

В мире шоу-бизнеса отношения молодых артистов часто становятся предметом обсуждений поклонников и СМИ. Особенно когда речь идет о звездах, которые только начинают строить карьеру и параллельно открыто делятся личными переживаниями в социальных сетях. Так произошло и с певцом Ваней Дмитриенко, которому всего 19 лет, и его предполагаемой избранницей Анной Пересильд, дочерью известной актрисы Юлии Пересильд. Девушке недавно исполнилось 16, и любая деталь их общения моментально вызывает бурю комментариев.

Что не приемлет Дмитриенко в отношениях

Артист в своем блоге решил подробно расписать, какие поступки девушки в отношениях для него были бы неприемлемы. Он составил своеобразный рейтинг "красных флажков". На первом месте оказалась ночевка его возлюбленной с другим парнем в одной кровати. Сразу следом певец поставил поцелуй с чужим мужчиной. Эти два момента он назвал самыми болезненными и недопустимыми для себя.

Третью позицию в списке заняла ситуация, когда девушка начинает ежедневно переписываться с кем-то другим, прикрывая экран телефона и скрывая переписку от парня. По мнению Вани, это уже серьезный повод задуматься о доверии в паре.

"Доброе утро", и она отворачивается от меня на другую сторону кровати, немножко, так сказать, прикрывает свой телефон и пишет ему ответ? Это проблема, давайте поставим это на третье место!", — высказал мнение певец Ваня Дмитриенко.

Другие пункты из списка певца

Кроме очевидных вещей, артист включил в перечень и более необычные пункты. Так, на четвертом месте он расположил совместные ужины с семьями. По его мнению, это может намекать на слишком близкие отношения. Пятое место он отдал странной привычке носить вещи друг друга.

Еще более неожиданным оказалось восьмое место. Туда Ваня поставил секретное рукопожатие между девушкой и другим парнем. Сам он отнесся к этому с иронией, отметив, что подобное поведение выглядит подозрительно.

"Секретное рукопожатие. От кого это секрет, мне интересно? Они что, только в подвале так здороваются? Они куда-то отходят, чтобы так поздороваться, извините меня, не совсем понимаю. Давайте-ка поставим на восьмое место", — поделился знаменитость.

К менее значимым моментам Дмитриенко отнес съемку совместных роликов для соцсетей и привычку делиться геолокацией с другом. По его словам, такие ситуации не вызывают у него сильных эмоций.

Реакция Анны Пересильд

Предположительная возлюбленная певца, Анна Пересильд, не оставила список без внимания. Девушка с юмором отнеслась к словам артиста.

"Иван, ну это топовый контент, а главное — полезный", — написала Анна Пересильд.

История отношений

Их знакомство и последующие слухи о романе развивались на глазах у фанатов. В декабре 2024 года Анна рассталась с коллегой по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" Ярославом Могильниковым. Уже в начале 2025 года она намекнула на отношения с Дмитриенко. Спустя время стало известно, что певец снял девушку в своем клипе, что только подогрело слухи.

В мае того же года папарацци заметили пару на дне рождения Анны, где они целовались. Несмотря на очевидные факты, официальных заявлений о романе молодые артисты до сих пор не делали.