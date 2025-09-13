Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ваня Дмитриенко
Ваня Дмитриенко
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:17

Красные флажки Дмитриенко: что певец считает предательством в любви

Певец Ваня Дмитриенко назвал главные "красные флажки" в паре

В мире шоу-бизнеса отношения молодых артистов часто становятся предметом обсуждений поклонников и СМИ. Особенно когда речь идет о звездах, которые только начинают строить карьеру и параллельно открыто делятся личными переживаниями в социальных сетях. Так произошло и с певцом Ваней Дмитриенко, которому всего 19 лет, и его предполагаемой избранницей Анной Пересильд, дочерью известной актрисы Юлии Пересильд. Девушке недавно исполнилось 16, и любая деталь их общения моментально вызывает бурю комментариев.

Что не приемлет Дмитриенко в отношениях

Артист в своем блоге решил подробно расписать, какие поступки девушки в отношениях для него были бы неприемлемы. Он составил своеобразный рейтинг "красных флажков". На первом месте оказалась ночевка его возлюбленной с другим парнем в одной кровати. Сразу следом певец поставил поцелуй с чужим мужчиной. Эти два момента он назвал самыми болезненными и недопустимыми для себя.

Третью позицию в списке заняла ситуация, когда девушка начинает ежедневно переписываться с кем-то другим, прикрывая экран телефона и скрывая переписку от парня. По мнению Вани, это уже серьезный повод задуматься о доверии в паре.

"Доброе утро", и она отворачивается от меня на другую сторону кровати, немножко, так сказать, прикрывает свой телефон и пишет ему ответ? Это проблема, давайте поставим это на третье место!", — высказал мнение певец Ваня Дмитриенко.

Другие пункты из списка певца

Кроме очевидных вещей, артист включил в перечень и более необычные пункты. Так, на четвертом месте он расположил совместные ужины с семьями. По его мнению, это может намекать на слишком близкие отношения. Пятое место он отдал странной привычке носить вещи друг друга.

Еще более неожиданным оказалось восьмое место. Туда Ваня поставил секретное рукопожатие между девушкой и другим парнем. Сам он отнесся к этому с иронией, отметив, что подобное поведение выглядит подозрительно.

"Секретное рукопожатие. От кого это секрет, мне интересно? Они что, только в подвале так здороваются? Они куда-то отходят, чтобы так поздороваться, извините меня, не совсем понимаю. Давайте-ка поставим на восьмое место", — поделился знаменитость.

К менее значимым моментам Дмитриенко отнес съемку совместных роликов для соцсетей и привычку делиться геолокацией с другом. По его словам, такие ситуации не вызывают у него сильных эмоций.

Реакция Анны Пересильд

Предположительная возлюбленная певца, Анна Пересильд, не оставила список без внимания. Девушка с юмором отнеслась к словам артиста.

"Иван, ну это топовый контент, а главное — полезный", — написала Анна Пересильд.

История отношений

Их знакомство и последующие слухи о романе развивались на глазах у фанатов. В декабре 2024 года Анна рассталась с коллегой по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" Ярославом Могильниковым. Уже в начале 2025 года она намекнула на отношения с Дмитриенко. Спустя время стало известно, что певец снял девушку в своем клипе, что только подогрело слухи.

В мае того же года папарацци заметили пару на дне рождения Анны, где они целовались. Несмотря на очевидные факты, официальных заявлений о романе молодые артисты до сих пор не делали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Испания и Нидерланды пригрозили бойкотировать вчера в 19:52

Евровидение под угрозой: крупные страны готовят бойкот конкурса

Участие Израиля на "Евровидении-2026" стало причиной громких заявлений Испании, Нидерландов и Ирландии. Под угрозой — юбилейный конкурс в Вене.

Читать полностью » Состояние Юлии Высоцкой оценили в 140 млрд рублей — данные Telegram-канала вчера в 18:13

Из телеведущей в миллиардеры: состояние Высоцкой, о котором никто не догадывался

Юлия Высоцкая превратила известность в миллиарды: как аптеки, кулинария и инвестиции сделали её одной из самых состоятельных звёзд России.

Читать полностью » Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в фильме вчера в 17:07

Ещё один любимый герой возвращается: что готовят создатели "Очень страшного кино 6"

Марлон Уэйанс снова надевает маску Мелкого. На экраны возвращается культовая пародия, и в ней найдется место как старым, так и новым шуткам.

Читать полностью » Нотариусы в Милане вскрыли завещания Джорджо Армани вчера в 16:01

Тайна двух завещаний Армани раскрыта: что решил великий кутюрье за несколько месяцев до смерти

Вскрытие секретных завещаний Джорджо Армани открыло неизвестные ранее детали о будущем его империи и распределении многомиллиардного состояния.

Читать полностью » Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела вчера в 15:48

Человек, который заставил Лютора и Супермена подружиться: что задумал Джеймс Ганн в новом фильме

Джеймс Ганн анонсировал продолжение "Супермена" и поделился деталями сюжета. Герои готовятся к неожиданному союзу, который изменит всю историю.

Читать полностью » Волочкова ответила на совет Шаляпина строить отношения с мужчинами постарше вчера в 14:27

Дружеский совет обернулся скандалом: как Волочкова ответила Шаляпину

Анастасия Волочкова резко ответила на совет Прохора Шаляпина о том, с кем ей стоит строить отношения. Балерина объяснила, что для неё важнее другие качества.

Читать полностью » Алсу рассказала в интервью о причинах развода с Яном Абрамовым вчера в 13:23

Алсу впервые раскрыла правду о разводе: тайна 18 лет брака оказалась другой

Алсу впервые открыто рассказала о разводе с Яном Абрамовым, о переосмыслении семейной жизни и о том, как вновь обрела внутреннюю гармонию.

Читать полностью » Лепс опроверг слухи о тайной свадьбе с Авророй Кибой и заявил о подготовке торжества вчера в 12:16

Не расписались, но всё уже готово: в чём секрет Лепса и Кибы

Григорий Лепс впервые прокомментировал слухи о свадьбе с молодой избранницей. Артист рассказал о планах и объяснил, что пока не спешит.

Читать полностью »

Новости
Наука

Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны
Дом

Утюг и отпариватель выполняют разные задачи в уходе за одеждой
Питомцы

Ветеринары сообщили: фумигаторы с пиретроидами опасны для кошек
Авто и мото

Аналитики: 42% россиян выбирают каско в ценовой категории от 10 до 30 тысяч рублей
Еда

Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки
Культура и шоу-бизнес

Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество
Туризм

Национальные праздники США сопровождаются традиционными блюдами и напитками
Садоводство

Сентябрь — оптимальное время для посадки кустарников и весенних луковиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet