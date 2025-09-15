Держались за руки, смеялись, ели пирожные: с кем теперь ходит на свидания бывший муж Альбы

Романтическая жизнь бывшего супруга Джессики Альбы вновь оказалась в центре внимания. 46-летний Кэш Уоррен, который в начале 2025 года развёлся с актрисой после двадцати лет брака, недавно был замечен в компании юной актрисы. Фотографы запечатлели его прогулку с 20-летней Шенной Перейра по улицам Лос-Анджелеса.

Новая спутница Кэша Уоррена

Папарацци засняли пару сразу после того, как они вышли из кондитерской. В руках у Уоррена была коробка со сладостями, а его спутница несла стакан кофе. Оба выглядели расслабленно, выбрав повседневные образы, и не скрывали близости: они держались за руки и о чём-то оживлённо беседовали.

Интересно, что это не первый случай, когда Уоррена замечают в компании молодой девушки. Всего несколько недель назад его видели на свидании с 25-летней моделью Ханой Сан Дорр.

История отношений с Джессикой Альбой

Кэш Уоррен и Джессика Альба познакомились в 2004 году во время работы над фильмом "Фантастическая четвёрка". Их роман быстро перерос в серьёзные отношения: спустя четыре года пара сыграла свадьбу. За время брака у них родилось трое детей, которых актриса неоднократно называла "главным счастьем" своей жизни.

Однако в начале 2025-го звёзды объявили о разводе. Причиной расставания они не делились, но в прессе ходили слухи о возможной неверности Уоррена. Альба отказалась это комментировать, отметив лишь, что главным приоритетом для неё остаётся благополучие детей.