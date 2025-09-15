Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
джессика альба
джессика альба
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:40

Держались за руки, смеялись, ели пирожные: с кем теперь ходит на свидания бывший муж Альбы

Кэш Уоррен после развода с Джессикой Альбой встречается с 20-летней актрисой

Романтическая жизнь бывшего супруга Джессики Альбы вновь оказалась в центре внимания. 46-летний Кэш Уоррен, который в начале 2025 года развёлся с актрисой после двадцати лет брака, недавно был замечен в компании юной актрисы. Фотографы запечатлели его прогулку с 20-летней Шенной Перейра по улицам Лос-Анджелеса.

Новая спутница Кэша Уоррена

Папарацци засняли пару сразу после того, как они вышли из кондитерской. В руках у Уоррена была коробка со сладостями, а его спутница несла стакан кофе. Оба выглядели расслабленно, выбрав повседневные образы, и не скрывали близости: они держались за руки и о чём-то оживлённо беседовали.

Интересно, что это не первый случай, когда Уоррена замечают в компании молодой девушки. Всего несколько недель назад его видели на свидании с 25-летней моделью Ханой Сан Дорр.

История отношений с Джессикой Альбой

Кэш Уоррен и Джессика Альба познакомились в 2004 году во время работы над фильмом "Фантастическая четвёрка". Их роман быстро перерос в серьёзные отношения: спустя четыре года пара сыграла свадьбу. За время брака у них родилось трое детей, которых актриса неоднократно называла "главным счастьем" своей жизни.

Однако в начале 2025-го звёзды объявили о разводе. Причиной расставания они не делились, но в прессе ходили слухи о возможной неверности Уоррена. Альба отказалась это комментировать, отметив лишь, что главным приоритетом для неё остаётся благополучие детей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виктория Бекхэм призналась в проблемах с кожей сегодня в 11:31

Лицо под макияжем: какую проблему скрывала Виктория Бекхэм от поклонников

Виктория Бекхэм раскрыла личный секрет: комплекс, который долгие годы мешал ей чувствовать уверенность, стал толчком к созданию нового продукта.

Читать полностью » Сериал сегодня в 10:06

Триумф "Киностудии" и падение фаворитов: как распределились статуэтки премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония "Эмми", где главными триумфаторами стали "Киностудия", "Пингвин" и "Переходный возраст". Но это далеко не всё.

Читать полностью » Дом Дэвида Линча в Голливуде выставлен на продажу за 15 миллионов долларов сегодня в 9:58

Поместье, где рождались шедевры Дэвида Линча, теперь ищет нового хозяина

Голливудский дом Дэвида Линча, где он создавал свои культовые фильмы, выставлен на продажу. Чем уникально поместье и какие истории хранят его стены?

Читать полностью » Яна Рудковская ответила на сомнения блогера Григорьева-Апполонова о подлинности её вещей Dior сегодня в 8:57

Dior или подделка: почему гардероб Яны Рудковской вызвал скандал

Яна Рудковская ответила на сомнения в подлинности её нарядов Dior и предложила блогеру лично убедиться в их уникальности

Читать полностью » Гвинет Пэлтроу назвала воспитание падчерицы Изабеллы важным этапом взросления сегодня в 7:59

За улыбкой на фото — годы борьбы: как Пэлтроу строила отношения с дочерью мужа

Гвинет Пэлтроу рассказала о своём опыте мачехи и о том, как непросто было заслужить доверие падчерицы, превратив испытания в близость.

Читать полностью » Кейт Миддлтон и принц Уильям отложили момент рассказа принцу Джорджу о его будущем королевском статусе сегодня в 6:04

Как Кейт и Уильям скрывают от сына будущее короля — что стоит за этим решением

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение скрыть от сына информацию о его будущем королевском статусе, чтобы он мог иметь нормальное детство.

Читать полностью » Татьяна Буланова открывает новый ресторан в Москве под названием сегодня в 4:58

От катастрофы к триумфу: как Татьяна Буланова планирует вернуть деньги через ресторанный бизнес?

Татьяна Буланова запускает новый ресторан в Москве, несмотря на прошлые убытки. Как она планирует добиться успеха в новом бизнесе?

Читать полностью » Netflix анонсировал выход четвертого сезона сегодня в 4:43

Новый Геральт на экране: Лиам Хемсворт готовит сюрпризы в чётвертом сезоне "Ведьмака"

Netflix анонсировал четвертый сезон "Ведьмака", в котором Лиам Хемсворт впервые исполнил роль Геральта. Что ожидать от нового сезона и его главных событий?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Жители Татарстана предупредили о риске деформации заборов от снега и ветра зимой
Туризм

Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму
Питомцы

Ветеринары назвали фразы заводчиков, указывающие на риски для здоровья щенков и котят
Технологии

Эксперты: Google становится реальным соперником NVIDIA в инфраструктуре ИИ
Авто и мото

Автоэксперты объяснили, как неисправный вентиль приводит к спусканию колеса
Еда

Рулетики из свинины с грибами получаются хрустящими на сковороде
Еда

Рецепт утиной грудки в духовке включает маринад из соевого соуса для нежности
Спорт и фитнес

Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet