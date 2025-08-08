Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ана де Армас
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:22

Том Круз и Ана де Армас исчезли из виду — теперь известно, где они были

Том Круз и Ана де Армас провели каникулы вместе в Вермонте

Казалось бы, Том Круз и Ана де Армас — звёзды разного поколения и с разными творческими путями, но их общение стремительно набирает обороты. Недавно актёров заметили вместе в Вермонте — и это не просто прогулка, а полноценные каникулы в загородном доме, принадлежащем Ане.

По словам источника, близкого к паре, актриса фильма "Достать ножи" пригласила Круза провести время в своём особняке:

"У них были отличные каникулы", — отметил он в беседе с журналом People.

По его словам, 37-летняя де Армас не просто была рада гостю, но и "обожает проводить с ним время".

Поддержка и дружба

Источники утверждают, что за последние месяцы звёзды заметно сблизились. Том Круз, которому недавно исполнилось 63 года, оказывает Ане не только личную, но и профессиональную поддержку. Актёры работают над совместным проектом, детали которого пока держатся в секрете.

Несмотря на тёплые отношения, атмосфера на съёмках не всегда расслабленная — Ана признаётся, что рядом с Крузом чувствует волнение.

"Она знает, что у Тома высокие стандарты работы над фильмом. Но она не боится и готова к вызову", — говорит источник.

Слухи о романе

Пока представители Круза уверяют, что их связывают исключительно рабочие отношения, поклонники замечают всё больше поводов для сплетен. Недавно в сети появились фото, на которых актёры прогуливаются, держась за руки.

