Старый дом, маленькая площадь и ноль планов на жизнь: что осталось у Долиной в столице

Небольшая квартира в старом московском доме может остаться единственным городским жильём Ларисы Долиной, однако фактически жить в ней артистка вряд ли будет. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на данные о недвижимости певицы и её текущем месте проживания.

Последняя квартира в Москве

По информации источника, у Ларисы Долиной в столице остаётся квартира в районе Лефортово площадью 50 квадратных метров. Такая недвижимость оценивается примерно в 18 миллионов рублей и расположена в пятиэтажном доме 1961 года постройки. При этом отмечается, что жильё слишком мало для певицы, поэтому рассматривать его как основное место проживания она не планирует.

Как выяснил SHOT, квартира была приобретена почти 20 лет назад — в мае 2006 года. Несмотря на то что объект до сих пор оформлен на артистку, она давно в нём не живёт и не собирается возвращаться. Фактически эта недвижимость остаётся формальным активом, а не реальным домом для Долиной.

Решение суда и переезд

После решения Верховного суда, который оставил квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, ситуация с московской недвижимостью певицы окончательно прояснилась. Согласно данным SHOT, Лариса Долина больше не рассчитывает на возвращение в эту часть столицы и окончательно переезжает за город.

Основным местом проживания артистки станет закрытый посёлок Славино. Именно там, как утверждает источник, у неё находится крупная загородная резиденция, о которой ранее публично не сообщалось. Переезд туда фактически делает лефортовскую квартиру единственным, но номинальным активом в Москве.

Загородная недвижимость и налоги

На участке площадью 78 соток в Славино, по данным SHOT, расположены два дома. Первый — трёхэтажный, площадью 360 квадратных метров. Второй представляет собой четырёхэтажный особняк площадью 660 квадратных метров. Оба строения отличаются масштабами и существенно превосходят по размеру московскую квартиру певицы.

Примечательно, что второй дом был поставлен на кадастровый учёт лишь в 2024 году, хотя, как утверждает источник, построен он был за 13 лет до этого. Из-за несвоевременного оформления недвижимости Лариса Долина, по имеющимся данным, не заплатила около одного миллиона рублей налогов.