Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:55

Старый дом, маленькая площадь и ноль планов на жизнь: что осталось у Долиной в столице

У Ларисы Долиной осталась квартира в Лефортово площадью 50 кв. м за 18 млн рублей — SHOT

Небольшая квартира в старом московском доме может остаться единственным городским жильём Ларисы Долиной, однако фактически жить в ней артистка вряд ли будет. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на данные о недвижимости певицы и её текущем месте проживания.

Последняя квартира в Москве

По информации источника, у Ларисы Долиной в столице остаётся квартира в районе Лефортово площадью 50 квадратных метров. Такая недвижимость оценивается примерно в 18 миллионов рублей и расположена в пятиэтажном доме 1961 года постройки. При этом отмечается, что жильё слишком мало для певицы, поэтому рассматривать его как основное место проживания она не планирует.

Как выяснил SHOT, квартира была приобретена почти 20 лет назад — в мае 2006 года. Несмотря на то что объект до сих пор оформлен на артистку, она давно в нём не живёт и не собирается возвращаться. Фактически эта недвижимость остаётся формальным активом, а не реальным домом для Долиной.

Решение суда и переезд

После решения Верховного суда, который оставил квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, ситуация с московской недвижимостью певицы окончательно прояснилась. Согласно данным SHOT, Лариса Долина больше не рассчитывает на возвращение в эту часть столицы и окончательно переезжает за город.

Основным местом проживания артистки станет закрытый посёлок Славино. Именно там, как утверждает источник, у неё находится крупная загородная резиденция, о которой ранее публично не сообщалось. Переезд туда фактически делает лефортовскую квартиру единственным, но номинальным активом в Москве.

Загородная недвижимость и налоги

На участке площадью 78 соток в Славино, по данным SHOT, расположены два дома. Первый — трёхэтажный, площадью 360 квадратных метров. Второй представляет собой четырёхэтажный особняк площадью 660 квадратных метров. Оба строения отличаются масштабами и существенно превосходят по размеру московскую квартиру певицы.

Примечательно, что второй дом был поставлен на кадастровый учёт лишь в 2024 году, хотя, как утверждает источник, построен он был за 13 лет до этого. Из-за несвоевременного оформления недвижимости Лариса Долина, по имеющимся данным, не заплатила около одного миллиона рублей налогов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кадышева оценила новогодний концерт в 50 млн рублей — Рeopletalk 10.12.2025 в 9:51
От 7 до 50 миллионов: раскрываем прайс-лист российских звезд на корпоративы

НТВ составил рейтинг самых дорогих артистов на Новый год: гонорары доходят до 50 млн. Кто вошел в топ и сколько просят молодые?

Читать полностью » Первый фестиваль вертикального кино пройдет в Петербурге — Никитин 10.12.2025 в 9:37
Здесь решают, что посмотрят миллионы: в Петербурге выбирают лучшее вертикальное видео

В Петербурге впервые покажут вертикальное кино о море: "Золотой якорь" собрал сотни заявок и даже ввел номинацию для ИИ-видео.

Читать полностью » Лариса Долина предложила Полине Лурье мировое соглашение, но оно было отклонено — адвокат Свириденко 05.12.2025 в 13:33
Переговоры о квартире Долиной сорвались в один миг: Лурье услышала то, чего не ожидала

Неудачная попытка мирного урегулирования спора о квартире перешла в плоскость большого судебного ожидания, где каждая сторона делает ставку на итог Верховного суда.

Читать полностью » Сборы российских кинотеатров могут вырасти до 11 млрд рублей в новогодние праздники — Алексей Васясин 05.12.2025 в 13:20
Кинотеатры в России готовят сенсацию — цифры января способны ошарашить даже скептиков

Новогодние каникулы могут принести кинотеатрам рекордные доходы, хотя посещаемость продолжает снижаться. Почему финансовый рост возможен на фоне падения аудитории?

Читать полностью » Съёмки фильма о первом тренере Путина начнутся в 2026 году — Газета СПб 05.12.2025 в 9:41
Тренер Путина, переживший блокаду: в России снимут фильм о человеке, воспитавшем сотни чемпионов

В России готовят художественный фильм о тренере Анатолии Рахлине, наставнике Путина. Сюжет начнётся в блокадном Ленинграде, роль сыграет Воробьёв.

Читать полностью » Четыре страны ЕС бойкотируют Евровидение-2026 из-за Израиля — France24 05.12.2025 в 9:26
Главный музыкальный конкурс Европы на грани провала: страны один за одним объявляют бойкот

Четыре страны ЕС объявили бойкот "Евровидению-2026" из-за допуска Израиля. Решение EBU в Женеве запустило новый кризис конкурса.

Читать полностью » Программа Пушкинская карта вступает в новый этап перед большим обновлением 04.12.2025 в 18:17

Тема обновления пушкинских карт стала центральной на недавнем совещании под руководством заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева.

Читать полностью » Суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной в Москве — ТАСС 28.11.2025 в 15:43
Когда квартира становится сценой: чем обернулась афера с недвижимостью для Ларисы Долиной

Суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной, ставшей центром громкого дела о мошенничестве. История показала, как тонка грань между доверием и потерей собственности.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС
Общество
Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС
Общество
Банки начисляют плату за обслуживание по забытым кредиткам — Бочкина
ЮФО
Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Общество
В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС
Экономика
Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet