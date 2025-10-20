Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дайан Китон
Дайан Китон
© commons.wikimedia.org by Ruven Afanador is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:29

Когда наследник виляет хвостом: Голливуд обсуждает самого богатого пса Америки

Дайан Китон могла завещать 5 миллионов долларов золотистому ретриверу

Новость о том, что золотистый ретривер Дайан Китон может стать обладателем состояния в 5 миллионов долларов, взбудоражила не только фанатов звезды, но и широкую публику. СМИ сообщили, что актриса якобы оформила специальный траст для своего любимца по кличке Реджи, чтобы тот не знал нужды после её смерти.

Такая история сразу обрела вирусный эффект: поклонники начали активно обсуждать щедрость актрисы, а некоторые — наоборот, усомнились в достоверности источников. Ведь Дайан Китон всегда была осторожна в вопросах личной жизни и крайне редко комментировала частные дела.

Легендарная актриса и её особая любовь к животным

Дайан Китон давно известна как человек, неравнодушный к вопросам защиты животных. В интервью она не раз говорила о важности ответственного отношения к питомцам, их усыновления из приютов и недопустимости жестокого обращения.

"Животные учат нас человечности, даже когда люди забывают о ней", — отметила актриса Дайан Китон в одном из интервью.

Редж — золотистый ретривер, которого актриса приютила несколько лет назад. Он часто появлялся на её снимках в социальных сетях и, по словам друзей, стал для неё настоящим спутником и источником радости.

Правда или красивая легенда?

На данный момент нет официального подтверждения того, что Дайан Китон действительно составила завещание в пользу своего питомца. Ни представители актрисы, ни члены её семьи не комментировали эти сообщения.

Многие журналисты предполагают, что история могла появиться из-за путаницы в документах: звезда действительно поддерживает несколько благотворительных фондов, связанных с защитой животных, и, возможно, один из них фигурировал рядом с её именем.

Собаки-наследники: не первый случай

История с Реджи — далеко не уникальна. В Голливуде и раньше случались ситуации, когда животные получали впечатляющие состояния от своих владельцев.

Владелец Животное Наследство Примечание
Леона Хелмсли Собака Трабл 12 млн долларов Позже сумма была снижена судом
Карл Лагерфельд Кошка Шупетт ~3 млн евро Средства выделены на уход и содержание
Опра Уинфри Несколько собак 30 млн долларов (в трасте) Деньги предназначены на уход после её смерти

Подобные примеры показывают: любовь к питомцам может быть не только эмоциональной, но и вполне юридически оформленной.

Как работает "животный траст"

В США существует механизм Pet Trust — юридический инструмент, позволяющий владельцам завещать часть имущества на уход за своими животными. Средства распределяются через доверенных лиц, а использование фонда строго контролируется.

Такие схемы особенно популярны среди знаменитостей, которые хотят быть уверены, что их любимцы будут обеспечены всем необходимым.

Шаг за шагом: как создаётся "Pet Trust"

  1. Владелец определяет сумму и условия содержания питомца.

  2. Назначается доверенное лицо (опекун) и администратор фонда.

  3. В документе прописываются расходы — питание, ветеринария, проживание.

  4. После смерти владельца траст начинает действовать автоматически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: владельцы не прописывают в завещании, кто будет ухаживать за животным.
Последствие: питомцы часто оказываются в приютах.
Альтернатива: создание траста или нотариально заверенного договора опеки.

А что если всё-таки правда?

Если слух о фонде окажется правдой, то решение Китон будет логичным продолжением её убеждений. Актриса известна своим вниманием к деталям и ответственностью во всём — от выбора ролей до заботы о близких.

Даже если речь идёт лишь о красивой истории, она подчёркивает растущую тенденцию: люди всё чаще задумываются о будущем своих питомцев.

Часто задаваемые вопросы

— Можно ли в России завещать имущество питомцу?
Нет напрямую — животные не имеют правосубъектности. Но можно назначить человека, обязав его заботиться о питомце и выделив для этого средства.

— Сколько стоит оформление траста для животного в США?
От 2 до 5 тысяч долларов, включая услуги юриста и регистрационные сборы.

— Что происходит с деньгами после смерти питомца?
Остаток средств обычно возвращается наследникам владельца или направляется на благотворительность.

Мифы и правда

Миф: "Животным нельзя завещать деньги".
Правда: можно, но только через юридический траст с назначением опекуна.

Миф: "Такие истории — пиар-ход".
Правда: в США и Европе это нормальная практика среди обеспеченных людей.

Миф: "Питомец становится владельцем имущества".
Правда: животное не управляет средствами, ими распоряжается доверенное лицо.

3 интересных факта

  1. В Калифорнии ежегодно оформляется более тысячи "pet trust".

  2. Самое большое животное-наследство в истории — 65 млн долларов (кот Томмасо в Италии).

  3. Некоторые фонды предусматривают даже оплату психотерапии для животных после потери хозяина.

Исторический контекст

Первая подобная практика появилась в Англии в XIX веке: богатые землевладельцы оставляли средства на содержание коней и собак. Позже традиция распространилась на США, где в 1990-х годах её закрепили законодательно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дуэйн Джонсон сыграет человека-курицу в новом фильме Бенни Сафди 17.10.2025 в 22:19
Курица против ящериц: как Дуэйн Джонсон превращается в героя самого странного фильма Amazon

Дуэйн Джонсон сыграет человека-курицу в новом фильме Бенни Сафди. Как Amazon MGM превратит детскую фантазию 70-х в современную киновселенную?

Читать полностью » Apple получила права на трансляции «Формулы-1» в США с 2026 года 17.10.2025 в 22:00
Формула скорости переехала в яблоко: Apple готовит зрителям то, чего в гонках ещё не было

Apple с 2026 года станет эксклюзивным транслятором "Формулы-1" в США. Контракт на 750 млн долларов обещает изменить способ, которым зрители смотрят гонки.

Читать полностью » Фильм 17.10.2025 в 18:32
Оскар не спасёт: Джаред Лето рискует остаться без контрактов после провала громкого блокбастера

Джаред Лето столкнулся с угрозой потери гонораров и перспектив после провала нового блокбастера и обвинений в неподобающем поведении.

Читать полностью » После развода с Николь Кидман Кит Урбан временно прервал гастроли из-за проблем с голосом 17.10.2025 в 17:46
Кидман ушла — и голос тоже: что происходит с Китом Урбаном после развода

Кит Урбан отменил концерты после известия о разводе с Николь Кидман. Что стало причиной паузы в турне и когда певец снова выйдет на сцену?

Читать полностью » Хейли Бибер призналась, что жалеет о решении бросить школу ради карьеры модели — The Wall Street Journal 17.10.2025 в 16:39
Миллиард на косметике не спас от сожалений: Хейли Бибер призналась, о чём жалеет больше всего

Хейли Бибер откровенно рассказала о сожалении, связанном с бросанием школы ради карьеры, и о том, как это повлияло на её успехи в индустрии красоты.

Читать полностью » Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум 17.10.2025 в 15:59
Когда любовь сильнее памяти: Клуни и Бенинг сыграют пару, которая прощается без страха

Джордж Клуни и Аннетт Бенинг сыграют в драме по мемуарам Эми Блум — истории любви, памяти и прощания, которую критики уже называют одной из самых человечных экранизаций десятилетия.

Читать полностью » Дженнифер Лопес назвала Бретта Голдстина лучшим партнёром по поцелую в кино 17.10.2025 в 14:51
Голливуд вспыхнул от поцелуя: Дженнифер Лопес назвала имя, которое перевернуло весь список её экранных мужчин

Дженнифер Лопес неожиданно раскрыла имя актёра, с которым, по её словам, у неё был лучший экранный поцелуй — и это не Джордж Клуни и не Ричард Гир.

Читать полностью » Умер Эйс Фрейли — сооснователь и гитарист группы Kiss 17.10.2025 в 13:44
Гитара больше не дымится: как умер и чем живёт память о легенде Kiss

Эйс Фрейли, сооснователь и гитарист Kiss, ушёл из жизни в 74 года. Его гитара изменила историю рока — и даже после смерти его аккорды звучат в сердцах миллионов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Полина Свечникова рассказала, почему осенью снижается настроение
Дом
Эксперты рассказали, как стать дизайнером интерьера
Технологии
В Пенсильванском университете напечатали 3D-мост, поглощающий углекислый газ
Авто и мото
Заезд на пешеходный переход в пробке считается нарушением ПДД
Садоводство
Осенняя обработка цветника предотвращает мучнистую росу и ржавчину – эксперты
Питомцы
Эксперты: качественные сухие корма полностью заменяют натуральное питание собак
Красота и здоровье
Гололёд чаще всего приводит к переломам шейки бедра и руки — хирург Игорь Клочихин
Авто и мото
Эксперты объяснили, при каком износе шины становятся опасными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet