Когда наследник виляет хвостом: Голливуд обсуждает самого богатого пса Америки

Новость о том, что золотистый ретривер Дайан Китон может стать обладателем состояния в 5 миллионов долларов, взбудоражила не только фанатов звезды, но и широкую публику. СМИ сообщили, что актриса якобы оформила специальный траст для своего любимца по кличке Реджи, чтобы тот не знал нужды после её смерти.

Такая история сразу обрела вирусный эффект: поклонники начали активно обсуждать щедрость актрисы, а некоторые — наоборот, усомнились в достоверности источников. Ведь Дайан Китон всегда была осторожна в вопросах личной жизни и крайне редко комментировала частные дела.

Легендарная актриса и её особая любовь к животным

Дайан Китон давно известна как человек, неравнодушный к вопросам защиты животных. В интервью она не раз говорила о важности ответственного отношения к питомцам, их усыновления из приютов и недопустимости жестокого обращения.

"Животные учат нас человечности, даже когда люди забывают о ней", — отметила актриса Дайан Китон в одном из интервью.

Редж — золотистый ретривер, которого актриса приютила несколько лет назад. Он часто появлялся на её снимках в социальных сетях и, по словам друзей, стал для неё настоящим спутником и источником радости.

Правда или красивая легенда?

На данный момент нет официального подтверждения того, что Дайан Китон действительно составила завещание в пользу своего питомца. Ни представители актрисы, ни члены её семьи не комментировали эти сообщения.

Многие журналисты предполагают, что история могла появиться из-за путаницы в документах: звезда действительно поддерживает несколько благотворительных фондов, связанных с защитой животных, и, возможно, один из них фигурировал рядом с её именем.

Собаки-наследники: не первый случай

История с Реджи — далеко не уникальна. В Голливуде и раньше случались ситуации, когда животные получали впечатляющие состояния от своих владельцев.

Владелец Животное Наследство Примечание Леона Хелмсли Собака Трабл 12 млн долларов Позже сумма была снижена судом Карл Лагерфельд Кошка Шупетт ~3 млн евро Средства выделены на уход и содержание Опра Уинфри Несколько собак 30 млн долларов (в трасте) Деньги предназначены на уход после её смерти

Подобные примеры показывают: любовь к питомцам может быть не только эмоциональной, но и вполне юридически оформленной.

Как работает "животный траст"

В США существует механизм Pet Trust — юридический инструмент, позволяющий владельцам завещать часть имущества на уход за своими животными. Средства распределяются через доверенных лиц, а использование фонда строго контролируется.

Такие схемы особенно популярны среди знаменитостей, которые хотят быть уверены, что их любимцы будут обеспечены всем необходимым.

Шаг за шагом: как создаётся "Pet Trust"

Владелец определяет сумму и условия содержания питомца. Назначается доверенное лицо (опекун) и администратор фонда. В документе прописываются расходы — питание, ветеринария, проживание. После смерти владельца траст начинает действовать автоматически.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: владельцы не прописывают в завещании, кто будет ухаживать за животным.

• Последствие: питомцы часто оказываются в приютах.

• Альтернатива: создание траста или нотариально заверенного договора опеки.

А что если всё-таки правда?

Если слух о фонде окажется правдой, то решение Китон будет логичным продолжением её убеждений. Актриса известна своим вниманием к деталям и ответственностью во всём — от выбора ролей до заботы о близких.

Даже если речь идёт лишь о красивой истории, она подчёркивает растущую тенденцию: люди всё чаще задумываются о будущем своих питомцев.

Часто задаваемые вопросы

— Можно ли в России завещать имущество питомцу?

Нет напрямую — животные не имеют правосубъектности. Но можно назначить человека, обязав его заботиться о питомце и выделив для этого средства.

— Сколько стоит оформление траста для животного в США?

От 2 до 5 тысяч долларов, включая услуги юриста и регистрационные сборы.

— Что происходит с деньгами после смерти питомца?

Остаток средств обычно возвращается наследникам владельца или направляется на благотворительность.

Мифы и правда

Миф: "Животным нельзя завещать деньги".

Правда: можно, но только через юридический траст с назначением опекуна.

Миф: "Такие истории — пиар-ход".

Правда: в США и Европе это нормальная практика среди обеспеченных людей.

Миф: "Питомец становится владельцем имущества".

Правда: животное не управляет средствами, ими распоряжается доверенное лицо.

3 интересных факта

В Калифорнии ежегодно оформляется более тысячи "pet trust". Самое большое животное-наследство в истории — 65 млн долларов (кот Томмасо в Италии). Некоторые фонды предусматривают даже оплату психотерапии для животных после потери хозяина.

Исторический контекст

Первая подобная практика появилась в Англии в XIX веке: богатые землевладельцы оставляли средства на содержание коней и собак. Позже традиция распространилась на США, где в 1990-х годах её закрепили законодательно.