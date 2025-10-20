Когда наследник виляет хвостом: Голливуд обсуждает самого богатого пса Америки
Новость о том, что золотистый ретривер Дайан Китон может стать обладателем состояния в 5 миллионов долларов, взбудоражила не только фанатов звезды, но и широкую публику. СМИ сообщили, что актриса якобы оформила специальный траст для своего любимца по кличке Реджи, чтобы тот не знал нужды после её смерти.
Такая история сразу обрела вирусный эффект: поклонники начали активно обсуждать щедрость актрисы, а некоторые — наоборот, усомнились в достоверности источников. Ведь Дайан Китон всегда была осторожна в вопросах личной жизни и крайне редко комментировала частные дела.
Легендарная актриса и её особая любовь к животным
Дайан Китон давно известна как человек, неравнодушный к вопросам защиты животных. В интервью она не раз говорила о важности ответственного отношения к питомцам, их усыновления из приютов и недопустимости жестокого обращения.
"Животные учат нас человечности, даже когда люди забывают о ней", — отметила актриса Дайан Китон в одном из интервью.
Редж — золотистый ретривер, которого актриса приютила несколько лет назад. Он часто появлялся на её снимках в социальных сетях и, по словам друзей, стал для неё настоящим спутником и источником радости.
Правда или красивая легенда?
На данный момент нет официального подтверждения того, что Дайан Китон действительно составила завещание в пользу своего питомца. Ни представители актрисы, ни члены её семьи не комментировали эти сообщения.
Многие журналисты предполагают, что история могла появиться из-за путаницы в документах: звезда действительно поддерживает несколько благотворительных фондов, связанных с защитой животных, и, возможно, один из них фигурировал рядом с её именем.
Собаки-наследники: не первый случай
История с Реджи — далеко не уникальна. В Голливуде и раньше случались ситуации, когда животные получали впечатляющие состояния от своих владельцев.
|Владелец
|Животное
|Наследство
|Примечание
|Леона Хелмсли
|Собака Трабл
|12 млн долларов
|Позже сумма была снижена судом
|Карл Лагерфельд
|Кошка Шупетт
|~3 млн евро
|Средства выделены на уход и содержание
|Опра Уинфри
|Несколько собак
|30 млн долларов (в трасте)
|Деньги предназначены на уход после её смерти
Подобные примеры показывают: любовь к питомцам может быть не только эмоциональной, но и вполне юридически оформленной.
Как работает "животный траст"
В США существует механизм Pet Trust — юридический инструмент, позволяющий владельцам завещать часть имущества на уход за своими животными. Средства распределяются через доверенных лиц, а использование фонда строго контролируется.
Такие схемы особенно популярны среди знаменитостей, которые хотят быть уверены, что их любимцы будут обеспечены всем необходимым.
Шаг за шагом: как создаётся "Pet Trust"
-
Владелец определяет сумму и условия содержания питомца.
-
Назначается доверенное лицо (опекун) и администратор фонда.
-
В документе прописываются расходы — питание, ветеринария, проживание.
-
После смерти владельца траст начинает действовать автоматически.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: владельцы не прописывают в завещании, кто будет ухаживать за животным.
• Последствие: питомцы часто оказываются в приютах.
• Альтернатива: создание траста или нотариально заверенного договора опеки.
А что если всё-таки правда?
Если слух о фонде окажется правдой, то решение Китон будет логичным продолжением её убеждений. Актриса известна своим вниманием к деталям и ответственностью во всём — от выбора ролей до заботы о близких.
Даже если речь идёт лишь о красивой истории, она подчёркивает растущую тенденцию: люди всё чаще задумываются о будущем своих питомцев.
Часто задаваемые вопросы
— Можно ли в России завещать имущество питомцу?
Нет напрямую — животные не имеют правосубъектности. Но можно назначить человека, обязав его заботиться о питомце и выделив для этого средства.
— Сколько стоит оформление траста для животного в США?
От 2 до 5 тысяч долларов, включая услуги юриста и регистрационные сборы.
— Что происходит с деньгами после смерти питомца?
Остаток средств обычно возвращается наследникам владельца или направляется на благотворительность.
Мифы и правда
Миф: "Животным нельзя завещать деньги".
Правда: можно, но только через юридический траст с назначением опекуна.
Миф: "Такие истории — пиар-ход".
Правда: в США и Европе это нормальная практика среди обеспеченных людей.
Миф: "Питомец становится владельцем имущества".
Правда: животное не управляет средствами, ими распоряжается доверенное лицо.
3 интересных факта
-
В Калифорнии ежегодно оформляется более тысячи "pet trust".
-
Самое большое животное-наследство в истории — 65 млн долларов (кот Томмасо в Италии).
-
Некоторые фонды предусматривают даже оплату психотерапии для животных после потери хозяина.
Исторический контекст
Первая подобная практика появилась в Англии в XIX веке: богатые землевладельцы оставляли средства на содержание коней и собак. Позже традиция распространилась на США, где в 1990-х годах её закрепили законодательно.
