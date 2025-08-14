Пенсия без паузы: как Валерий Леонтьев превратил редкие выступления в золотую жилу

Когда артист уходит на пенсию, публика часто думает, что его сцена осталась в прошлом. Но в случае Валерия Леонтьева всё иначе — легендарный певец, объявивший в 2024 году о завершении гастрольной деятельности, не только не исчез из музыкальной жизни, но и продолжает собирать солидные гонорары за редкие выступления.

"Пенсия" без тишины

По словам продюсера Леонида Дзюника, речь идёт о новом формате карьеры. Леонтьев теперь не колесит по городам с турами, а выбирает точечные концерты — частные мероприятия, корпоративы и специальные приглашения. Такой график позволяет певцу сохранять творческую форму и при этом жить в комфортном ритме.

"Человек, когда поёт, когда у него душа поёт, когда у него сердце поёт, он не может сидеть просто дома", — говорит продюсер.

В качестве примера он приводит Иосифа Кобзона, который прекратил масштабные гастроли в 60 лет, но продолжал выходить на сцену вплоть до последних лет жизни.

Цена за музыку

Суммы, которые озвучивает Дзюник, впечатляют: стоимость одного концерта Леонтьева может начинаться от 50 тысяч долларов, что примерно соответствует 4 миллионам рублей. Это не просто цифры — это показатель того, что спрос на артиста остаётся высоким даже без регулярных туров.

По словам продюсера, такие редкие, но дорогие концерты помогают певцу поддерживать дом в Лос-Анджелесе и заботиться о супруге.