Когда тебя путают с кумиром миллионов: Рами Малек объяснил, почему не злится на фанатов

Американский актер Рами Малек признался, что его нередко принимают за певца Бруно Марса. О забавных случаях, связанных с этой путаницей, он рассказал в подкасте Happy Sad Confused, а позже издание People поделилось историей с широкой аудиторией.

"Когда я был на бейсбольном матче Доджерс, милая маленькая девочка подошла ко мне и спросила: "Можно ваш автограф?" Я ответил: "Конечно"", — рассказал актер.

По словам Малика, недоразумение случилось, когда девочка протянула ему фото, на котором был не он, а Бруно Марс.

"Она дала мне фотографию Бруно Марса, и я сказал: "Ой, прости, это не я". Она замолчала, а потом она разрыдалась. После этого я взял у нее фото и подписал его "Бруно"", — добавил артист.

Актер отметил, что подобные случаи происходят с ним довольно часто, особенно когда речь идет о поклонниках, не слишком знакомых с его фильмографией.

Почему их путают

Оба артиста действительно имеют внешнее сходство — смуглая кожа, выразительные черты лица и темные волосы. При этом у каждого свой стиль: Бруно Марс известен яркими сценическими костюмами и очками в стиле ретро, а Малек предпочитает строгие образы и минимализм. Тем не менее, в толпе или на фото поклонники могут спутать одного с другим.

Фанаты отмечают, что в определенном освещении Малек и Марс действительно похожи. Сам актер относится к этому с иронией и даже шутит, что не против, если его принимают за обладателя множества музыкальных премий.

Случай с полицией: другой оттенок внимания

Ранее в этом году актер рассказывал о другом, куда менее приятном инциденте. Его остановили полицейские, которые посчитали, что он похож на подозреваемого в ограблении.

"Кто-то в районе ограбил алкогольный магазин и украл женскую сумочку. Полицейские сказали, что вор якобы был латиноамериканцем и я подошел под описание", — рассказывал тогда он.

Малек признался, что был шокирован происходящим, ведь его задержали без оснований. К счастью, недоразумение быстро разрешилось, но оставило неприятный след.

А что если бы…

Представим, что на месте Малика оказался другой известный артист. Не каждый смог бы столь спокойно отнестись к ситуации, где тебя принимают за другого человека. Но Рами известен своим умением держать себя в руках — возможно, именно это качество помогло ему воплотить Фредди Меркьюри в фильме Bohemian Rhapsody.

Кстати, съемки той картины принесли Малеку не только "Оскар", но и огромную известность. После выхода фильма на него буквально обрушилась волна внимания. Вероятно, именно тогда и начались случаи, когда фанаты путали актера с другими знаменитостями — слишком уж часто его лицо мелькало в СМИ.

Сравнение: Рами Малек vs Бруно Марс

Параметр Рами Малек Бруно Марс Профессия актер певец, композитор Самая известная работа фильм "Богемская рапсодия" хиты "Uptown Funk", "Just the Way You Are" Награды "Оскар", "Золотой глобус" 15 премий "Грэмми" Национальность американец египетского происхождения американец филиппинско-пуэрториканского происхождения Образ минималистичный, сдержанный эксцентричный, яркий

Мифы и правда

Миф: Рами Малек и Бруно Марс родственники.

Правда: нет, они не связаны родством — просто похожи внешне.

Миф: Рами Малек начинал карьеру как певец.

Правда: с ранних лет он занимался театром и актерским мастерством, но не музыкой.

Миф: Малек всерьёз обижается, когда его путают.

Правда: он относится к этому с юмором, что видно из его рассказов.

Интересные факты

До актёрской карьеры Малек подрабатывал официантом и доставщиком еды. Он имеет брата-близнеца Сами, который работает учителем. Во время съёмок "Богемской рапсодии" Рами носил зубные протезы, чтобы максимально точно передать образ Фредди Меркьюри.

Психологический аспект

Ошибочное узнавание — частое явление. Мозг человека стремится находить знакомые черты, особенно если видит кого-то в ограниченном контексте. Поэтому фанаты могут спутать двух артистов, если видят их мельком. Похожее происходит и в обычной жизни, когда незнакомца принимают за знакомого.

Психологи утверждают, что подобные ошибки восприятия чаще происходят у людей, склонных к визуальной памяти, — они запоминают лица, но не детали поведения. В случае с Малеком и Марсом визуальное сходство усиливает эффект, а публика лишь укрепляется в ошибке из-за эмоциональной реакции.

FAQ

Как отличить Рами Малика от Бруно Марса?

У Малика более резкие черты лица и глубокая посадка глаз, а Марс обычно носит кепки и солнцезащитные очки.

Какие фильмы прославили Малика?

Главная роль в Bohemian Rhapsody принесла ему мировую известность и премию "Оскар".

Бруно Марс снимается в кино?

Пока нет, он полностью сосредоточен на музыке и гастролях.

Почему полицейские приняли Малика за преступника?

Из-за предвзятых стереотипов и нечеткого описания подозреваемого.

Как актер отреагировал на это?

Он не стал обострять конфликт, но подчеркнул важность борьбы с расовыми предубеждениями.

Исторический контекст

Случаи ошибочной идентификации знаменитостей происходят не впервые. Так, Киану Ривза часто путали с Адамом Драйвером, а Натали Портман — с Кирой Найтли. Эти курьезы давно стали частью поп-культуры и нередко вдохновляют на создание мемов.