Когда тебя путают с кумиром миллионов: Рами Малек объяснил, почему не злится на фанатов
Американский актер Рами Малек признался, что его нередко принимают за певца Бруно Марса. О забавных случаях, связанных с этой путаницей, он рассказал в подкасте Happy Sad Confused, а позже издание People поделилось историей с широкой аудиторией.
"Когда я был на бейсбольном матче Доджерс, милая маленькая девочка подошла ко мне и спросила: "Можно ваш автограф?" Я ответил: "Конечно"", — рассказал актер.
По словам Малика, недоразумение случилось, когда девочка протянула ему фото, на котором был не он, а Бруно Марс.
"Она дала мне фотографию Бруно Марса, и я сказал: "Ой, прости, это не я". Она замолчала, а потом она разрыдалась. После этого я взял у нее фото и подписал его "Бруно"", — добавил артист.
Актер отметил, что подобные случаи происходят с ним довольно часто, особенно когда речь идет о поклонниках, не слишком знакомых с его фильмографией.
Почему их путают
Оба артиста действительно имеют внешнее сходство — смуглая кожа, выразительные черты лица и темные волосы. При этом у каждого свой стиль: Бруно Марс известен яркими сценическими костюмами и очками в стиле ретро, а Малек предпочитает строгие образы и минимализм. Тем не менее, в толпе или на фото поклонники могут спутать одного с другим.
Фанаты отмечают, что в определенном освещении Малек и Марс действительно похожи. Сам актер относится к этому с иронией и даже шутит, что не против, если его принимают за обладателя множества музыкальных премий.
Случай с полицией: другой оттенок внимания
Ранее в этом году актер рассказывал о другом, куда менее приятном инциденте. Его остановили полицейские, которые посчитали, что он похож на подозреваемого в ограблении.
"Кто-то в районе ограбил алкогольный магазин и украл женскую сумочку. Полицейские сказали, что вор якобы был латиноамериканцем и я подошел под описание", — рассказывал тогда он.
Малек признался, что был шокирован происходящим, ведь его задержали без оснований. К счастью, недоразумение быстро разрешилось, но оставило неприятный след.
А что если бы…
Представим, что на месте Малика оказался другой известный артист. Не каждый смог бы столь спокойно отнестись к ситуации, где тебя принимают за другого человека. Но Рами известен своим умением держать себя в руках — возможно, именно это качество помогло ему воплотить Фредди Меркьюри в фильме Bohemian Rhapsody.
Кстати, съемки той картины принесли Малеку не только "Оскар", но и огромную известность. После выхода фильма на него буквально обрушилась волна внимания. Вероятно, именно тогда и начались случаи, когда фанаты путали актера с другими знаменитостями — слишком уж часто его лицо мелькало в СМИ.
Сравнение: Рами Малек vs Бруно Марс
|Параметр
|Рами Малек
|Бруно Марс
|Профессия
|актер
|певец, композитор
|Самая известная работа
|фильм "Богемская рапсодия"
|хиты "Uptown Funk", "Just the Way You Are"
|Награды
|"Оскар", "Золотой глобус"
|15 премий "Грэмми"
|Национальность
|американец египетского происхождения
|американец филиппинско-пуэрториканского происхождения
|Образ
|минималистичный, сдержанный
|эксцентричный, яркий
Мифы и правда
-
Миф: Рами Малек и Бруно Марс родственники.
Правда: нет, они не связаны родством — просто похожи внешне.
-
Миф: Рами Малек начинал карьеру как певец.
Правда: с ранних лет он занимался театром и актерским мастерством, но не музыкой.
-
Миф: Малек всерьёз обижается, когда его путают.
Правда: он относится к этому с юмором, что видно из его рассказов.
Интересные факты
-
До актёрской карьеры Малек подрабатывал официантом и доставщиком еды.
-
Он имеет брата-близнеца Сами, который работает учителем.
-
Во время съёмок "Богемской рапсодии" Рами носил зубные протезы, чтобы максимально точно передать образ Фредди Меркьюри.
Психологический аспект
Ошибочное узнавание — частое явление. Мозг человека стремится находить знакомые черты, особенно если видит кого-то в ограниченном контексте. Поэтому фанаты могут спутать двух артистов, если видят их мельком. Похожее происходит и в обычной жизни, когда незнакомца принимают за знакомого.
Психологи утверждают, что подобные ошибки восприятия чаще происходят у людей, склонных к визуальной памяти, — они запоминают лица, но не детали поведения. В случае с Малеком и Марсом визуальное сходство усиливает эффект, а публика лишь укрепляется в ошибке из-за эмоциональной реакции.
FAQ
Как отличить Рами Малика от Бруно Марса?
У Малика более резкие черты лица и глубокая посадка глаз, а Марс обычно носит кепки и солнцезащитные очки.
Какие фильмы прославили Малика?
Главная роль в Bohemian Rhapsody принесла ему мировую известность и премию "Оскар".
Бруно Марс снимается в кино?
Пока нет, он полностью сосредоточен на музыке и гастролях.
Почему полицейские приняли Малика за преступника?
Из-за предвзятых стереотипов и нечеткого описания подозреваемого.
Как актер отреагировал на это?
Он не стал обострять конфликт, но подчеркнул важность борьбы с расовыми предубеждениями.
Исторический контекст
Случаи ошибочной идентификации знаменитостей происходят не впервые. Так, Киану Ривза часто путали с Адамом Драйвером, а Натали Портман — с Кирой Найтли. Эти курьезы давно стали частью поп-культуры и нередко вдохновляют на создание мемов.
