Не альбомы и не пластинки: что на самом деле покупают после истории с Долиной

Резкий рост интереса к товарам с изображением Ларисы Долиной неожиданно проявился на крупнейшем российском маркетплейсе после громких событий вокруг певицы. Продажи отдельных категорий сувенирной продукции за короткий срок увеличились в разы, несмотря на то что ранее они не относились к массово востребованным позициям. Об этом, со ссылкой на данные компании, сообщает агентство ТАСС.

Как изменился спрос на маркетплейсе

В объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) зафиксировали, что за последние два месяца продажи постеров с изображением Ларисы Долиной выросли в 7,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Существенный рост показали и другие категории товаров: картонные фотомаски стали покупать в шесть раз чаще, а спрос на ростовых кукол увеличился примерно в четыре раза.

В компании уточнили, что подобная динамика наблюдается при сравнении периода с 1 ноября по 18 декабря с "доскандальным" отрезком с 1 сентября по 18 октября 2025 года. При этом в абсолютных значениях такие товары по-прежнему не относятся к массовым хитам продаж, однако именно темпы роста оказались аномально высокими для данной категории.

"Эффект Долиной" и неожиданные перекосы

В пресс-службе РВБ прямо связывают всплеск интереса с резонансом вокруг имени артистки.

""Эффект Долиной" отразился на продажах на Wildberries", — говорится в сообщении компании.

По данным аналитиков, продажи картонных фотомасок с изображением певицы выросли на 500 процентов в натуральном выражении, постеров — на 650 процентов, а ростовых кукол приобрели на 300 процентов больше, чем в предыдущем периоде.

При этом интерес покупателей оказался избирательным. Если сувенирная продукция и визуальные атрибуты стали покупать активнее, то музыкальная составляющая практически исчезла из спроса. Продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Ларисы Долиной на платформе сократились до нуля. В компании пояснили, что и до этого абсолютные объемы реализации этих товаров были невелики, однако в последние месяцы они полностью исчезли из статистики продаж.

Скидки и реакция рынка

Еще одной особенностью ситуации стали значительные скидки на отдельные товары. Аналитики Wildberries отметили, что, например, постеры с автографом Ларисы Долиной в ряде случаев продаются с дисконтом до 95 процентов. Это может свидетельствовать как о попытках продавцов быстро привлечь внимание к нишевым товарам, так и о желании воспользоваться повышенным интересом аудитории в краткосрочной перспективе.

В РВБ подчеркивают, что для анализа использовались данные двух сопоставимых временных отрезков, что позволяет говорить не о сезонных колебаниях, а о резком изменении потребительского поведения. Таким образом, ситуация вокруг певицы привела к нетипичному перераспределению спроса, когда визуальные образы оказались гораздо востребованнее музыкального контента.