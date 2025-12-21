Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY 4.0
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:28

Не альбомы и не пластинки: что на самом деле покупают после истории с Долиной

Продажи постеров с Ларисой Долиной растут в 7,5 раза — ТАСС

Резкий рост интереса к товарам с изображением Ларисы Долиной неожиданно проявился на крупнейшем российском маркетплейсе после громких событий вокруг певицы. Продажи отдельных категорий сувенирной продукции за короткий срок увеличились в разы, несмотря на то что ранее они не относились к массово востребованным позициям. Об этом, со ссылкой на данные компании, сообщает агентство ТАСС.

Как изменился спрос на маркетплейсе

В объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) зафиксировали, что за последние два месяца продажи постеров с изображением Ларисы Долиной выросли в 7,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Существенный рост показали и другие категории товаров: картонные фотомаски стали покупать в шесть раз чаще, а спрос на ростовых кукол увеличился примерно в четыре раза.

В компании уточнили, что подобная динамика наблюдается при сравнении периода с 1 ноября по 18 декабря с "доскандальным" отрезком с 1 сентября по 18 октября 2025 года. При этом в абсолютных значениях такие товары по-прежнему не относятся к массовым хитам продаж, однако именно темпы роста оказались аномально высокими для данной категории.

"Эффект Долиной" и неожиданные перекосы

В пресс-службе РВБ прямо связывают всплеск интереса с резонансом вокруг имени артистки.

""Эффект Долиной" отразился на продажах на Wildberries", — говорится в сообщении компании.

По данным аналитиков, продажи картонных фотомасок с изображением певицы выросли на 500 процентов в натуральном выражении, постеров — на 650 процентов, а ростовых кукол приобрели на 300 процентов больше, чем в предыдущем периоде.

При этом интерес покупателей оказался избирательным. Если сувенирная продукция и визуальные атрибуты стали покупать активнее, то музыкальная составляющая практически исчезла из спроса. Продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Ларисы Долиной на платформе сократились до нуля. В компании пояснили, что и до этого абсолютные объемы реализации этих товаров были невелики, однако в последние месяцы они полностью исчезли из статистики продаж.

Скидки и реакция рынка

Еще одной особенностью ситуации стали значительные скидки на отдельные товары. Аналитики Wildberries отметили, что, например, постеры с автографом Ларисы Долиной в ряде случаев продаются с дисконтом до 95 процентов. Это может свидетельствовать как о попытках продавцов быстро привлечь внимание к нишевым товарам, так и о желании воспользоваться повышенным интересом аудитории в краткосрочной перспективе.

В РВБ подчеркивают, что для анализа использовались данные двух сопоставимых временных отрезков, что позволяет говорить не о сезонных колебаниях, а о резком изменении потребительского поведения. Таким образом, ситуация вокруг певицы привела к нетипичному перераспределению спроса, когда визуальные образы оказались гораздо востребованнее музыкального контента.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лимит подарков учителям до 3 тыс. рублей могут пересмотреть — депутат Буцкая сегодня в 16:47
Госдума задумалась о подарках учителям — почему старая норма больше не работает

В Госдуме признали, что действующий лимит на подарки учителям устарел, и начали работу над его пересмотром.

Читать полностью » Потребление коротких видео коррелирует с тревожностью и нарушениями сна — Psychological Bulletin сегодня в 16:41
Смотрим для отдыха — теряем концентрацию: эта современная привычка кажется безобидной, но именно с неё начинается сбой внимания

Учёные проанализировали десятки исследований и выяснили, как короткие видео влияют на внимание, самоконтроль и психическое состояние.

Читать полностью » В Анадыре открыли резиденцию Деда Мороза к празднику Пэгытти – власти Чукотки сегодня в 8:26
На краю России зажигают костры и ждут звезду: начинается самый загадочный Новый год

В Анадыре открылась резиденция Деда Мороза в день чукотского Нового года Пэгытти — праздничные обряды и торжества пройдут по всему округу.

Читать полностью » Суд отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры за 10 млн рублей вчера в 20:19
Почти год судов — и ноль результата: как пенсионерке не удалось вернуть жильё

Московский суд отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры, несмотря на заявления о мошенничестве и психологическом давлении.

Читать полностью » В 2026 году размер пособия при рождении ребенка увеличится до 28,7 тыс. рублей — АБН 24 вчера в 12:51
Россия расширяет поддержку семей: пособие при рождении ребенка увеличится с февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года в России увеличится пособие при рождении ребенка до 28,7 тыс. рублей. Изменения касаются всех семей с детьми.

Читать полностью » Министр образования Мурманской области ответил на вопросы о квотах на пригласительные на елку — ТАСС вчера в 12:51
Мурманская новогодняя елка: какие дети получат бесплатные билеты, а кто останется без них

В Мурманской области разъяснили правила отбора детей на главную новогоднюю елку региона. Пригласительные получают только одаренные дети и дети из социально незащищенных семей.

Читать полностью » Зарплаты в Камчатском крае выросли на 38 тысяч рублей за год — РИА Новости вчера в 9:56
Одни регионы богатеют на глазах, другие — почти стоят: что скрывает средняя зарплата по стране

В России продолжается неравномерный рост зарплат: от 14 до 38 тысяч рублей в разных регионах. Узнайте, кто в лидерах и что это значит для экономики!

Читать полностью » Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС вчера в 8:01
Лёд, который может не выдержать: как температура близка к нулю превращает замёрзшие водоёмы в угрозу

В связи с тонким льдом в центральной России выходить на него опасно, предупреждают специалисты. Вскоре будет проверена его прочность для подледного лова.

Читать полностью »

Новости
Наука
РАН планирует миссию на Венеру для поиска маркеров жизни — Красников
Мир
Google и Apple ограничивают зарубежные поездки визовых работников — Business Insider
Красота и здоровье
Случаи проказы впервые за десятилетия фиксируются в ЕС
Мир
Южная Корея впервые за длительное время провела переговоры с РФ по КНДР — News1
Общество
Москвич подаёт на банкротство после лечения пожилого кота — Mash
Происшествия
На главном вокзале Праги из-за кражи кабеля задержаны десятки поездов — ČTK
Красота и здоровье
Норма мандаринов в сутки не превышает 2–3 плода — Белоусова
Наука
Минералы мантии спасли воду молодой Земли — Уолтер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet