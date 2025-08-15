Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эффект Барнума и гадания
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:50

Миллионные гонорары и шаман с бубном: как звезду дорам лечили от "порчи"

В Китае актриса дорам Чжао Лусы обвинила агентство в попытке лечить депрессию обрядом экзорцизма

Представь: одна из самых популярных молодых актрис Китая признаётся, что её буквально заперли в гостинице и пытались "изгнать злых духов" вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь. История Чжао Лусы — яркий пример того, как депрессия и психическое здоровье до сих пор нередко воспринимаются сквозь призму суеверий, даже в индустрии с миллионными оборотами.

Депрессия, штраф и запрет на лечение

В декабре 2024 года Чжао Лусы почувствовала сильное ухудшение психоэмоционального состояния и решила приостановить работу. Но вместо поддержки, по её словам, она получила от агентства требование выплатить около 280 тысяч долларов за "нарушение контракта".

Актриса утверждает, что сталкивалась не только с финансовым давлением, но и с физическим и психологическим насилием. Один из примеров — запрет на госпитализацию, когда болезнь стала проявляться и в теле. Вместо обращения к врачам её, как она рассказала, закрыли в гостиничном номере.

"Экзорцизм" по требованию агентства

Дальше события приняли почти абсурдный оборот. К Чжао пригласили шамана, чтобы провести обряд экзорцизма. По версии актрисы, этот человек заявил, что на неё наложено заклинание, и попытался "снять порчу".

"Я считаю, что продление четырёхлетнего контракта в начале года было глупостью", — отметила Чжао Лусы, добавив, что подумывает уйти из шоу-бизнеса и открыть собственный лапшичный ресторан.

Публичные заявления и конфликт

Интересно, что в августе 2025 года компания, представляющая Чжао, сделала официальное заявление о том, что "всегда поддерживала" актрису. Однако сама она это категорически опровергла.

Известно, что Чжао приносит своему агентству около 80% общего дохода. Неудивительно, что уход такой звезды может стать для компании серьёзным ударом.

Карьера и признание

Рози Чжао, как её иногда называют, родилась в 1998 году и уже успела завоевать репутацию одной из "лучших цветов Китая, рожденных после 1995 года". Её дебют состоялся в 2016 году, а настоящая слава пришла после телесериалов "Роман Тигра и Розы" и "Скрытая любовь".

За несколько лет Чжао стала одной из самых узнаваемых актрис китайской дорамной сцены, а её популярность вышла далеко за пределы страны.

