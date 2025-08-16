Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маргарет Куолли
Маргарет Куолли
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:49

Маргарет Куолли решила свести Энди Макдауэлл и Билла Мюррея: история с привкусом "Дня сурка"

Маргарет Куолли предложила Биллу Мюррею познакомиться с её мамой Энди Макдауэлл

Неожиданное признание прозвучало в студии Джимми Фэллона: актриса Маргарет Куолли решила сыграть роль свахи для своей мамы Энди Макдауэлл. Объектом её внимания стал Билл Мюррей — легенда Голливуда и звезда "Охотников за привидениями".

Воспоминания о "Дне сурка"

Куолли рассказала, что недавно случайно встретилась с Мюрреем и тут же предложила познакомить его с мамой. По её словам, идея не лишена логики: оба живут в Чарльстоне и давно свободны. Но у этой истории есть пикантная деталь — в 1993 году они уже пересекались на съёмочной площадке культовой комедии "День сурка".

И хотя фильм подарил зрителям классическую романтическую историю между циничным синоптиком Филом (Билл Мюррей) и журналисткой Ритой (Энди Макдауэлл), за кадром, по словам актёра, всё было не так гладко.

"Он сказал: "Знаешь, ей долго укладывали волосы, и она как-то не запомнила текст”. А я ответила: "Да, ну, я слышала другую историю, сэр”", — поделилась Маргарет Куолли.

Потенциальный роман спустя десятилетия

Актриса призналась, что воспоминания Мюррея только раззадорили её воображение.

"Он живет в Чарльстоне. Она живет в Чарльстоне. У них есть своего рода злость по отношению друг к другу, но, возможно, он пытается загладить свою вину. И я думаю: она одинока, он одинок, они оба сумасшедшие, так давайте покончим с этим!" — отметила Куолли.

Маргарет даже предложила Мюррею взять её номер телефона, если он решится связаться с Энди.

"Если у него есть хоть капля здравого смысла, он будет самым счастливым парнем на свете!" — добавила она.

Личная жизнь актёров

И Макдауэлл, и Мюррей прошли через разводы. Билл Мюррей был женат дважды: сначала на Маргарет Келли (1981-1996), а затем на Дженнифер Батлер, художнице по костюмам "Дня сурка". Их брак длился до 2008 года.

Энди Макдауэлл также дважды выходила замуж. Её первый супруг, Пол Дж. Куэлли, стал отцом троих детей, включая Маргарет. Их брак распался в 1999 году. Спустя два года актриса попыталась построить новые отношения с предпринимателем Реттом Хартцогом, но и этот союз просуществовал недолго — всего три года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марк Эйдельштейн исполнит главную роль в фильме о создании сегодня в 4:28

Марк Эйдельштейн откроет дверь в мир "Щелкунчика" — фильм обещает волшебство

В России снимают фильм о создании Чайковским "Щелкунчика". Личная трагедия, Петербург 1892 года и магия музыки сплетутся в одной истории.

Читать полностью » Netflix снимет комедию о корпоративной культуре с Джессикой Альбой в главной роли сегодня в 3:21

Джессика Альба готовит комедию, которая вывернет корпоративную культуру наизнанку

Джессика Альба готовит комедию о корпоративной культуре для Netflix, вдохновлённую личным опытом бизнес-ретритов и сценарием из "чёрного списка" Голливуда.

Читать полностью » Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся в новую часть сегодня в 2:18

"Очень страшное кино" возвращается: героини-легенды снова выйдут на охоту за абсурдом

Реджина Холл и Анна Фэрис возвращаются в культовое "Очень страшное кино". Узнайте, кто ещё в команде и что ждёт зрителей в новом фильме.

Читать полностью » Variety: Марк Уотерс не вернулся к работе над сегодня в 1:13

Создатель "Чумовой пятницы" остался за кадром сиквела — и вот почему

Режиссёр "Чумовой пятницы" признался, что хотел участвовать в съёмках сиквела, но остался за бортом. Почему его не пригласили и чем он занят сейчас?

Читать полностью » Основатель Nike Фил Найт пожертвовал $2 млрд на борьбу с раком сегодня в 0:09

Основатель Nike бросает вызов раку: два миллиарда долларов на спасение жизней

Фил Найт и его жена пожертвовали рекордные 2 млрд долларов на борьбу с раком. Почему это решение может изменить медицину в США?

Читать полностью » Юлия Высоцкая назвала два своих кулинарных провала на телевидении вчера в 23:20

Когда кухня превращается в поле боя: откровенный рассказ Юлии Высоцкой о провалах в прямом эфире

Юлия Высоцкая рассказала, почему на ее шоу сгорел шашлык и откуда взялись «жидкие» сырники, ставшие предметом споров в сети.

Читать полностью » Ирина Дубцова ответила Игорю Крутому на слова об вчера в 22:11

"Фабрика звёзд-4" осталась в прошлом, но Ирина Дубцова снова в центре истории

Ирина Дубцова ответила на упрёк Игоря Крутого, напомнив о событиях, изменивших карьеру многих артистов «Фабрики звезд». Что осталось за кадром?

Читать полностью » Лиз Кингсман присоединилась к актерскому составу новой экранизации вчера в 21:05

Как увидеть классику с неожиданной стороны: новые подробности экранизации "Гордости и предубеждения" от Netflix

Netflix начал съемки новой экранизации "Гордости и предубеждения" с ярким актерским составом и неожиданными сюжетными акцентами.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые обнаружили самый далекий радиовсплеск, проливающий свет на раннюю Вселенную
Питомцы

Ветеринары объяснили, как ухаживать за тарантулами и другими экзотическими питомцами
Красота и здоровье

Медики назвали причины, по которым отговаривают детей от выбора медицинской профессии
Дом

Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi
Садоводство

Борная кислота помогает избавиться от муравьёв в саду без химикатов
Питомцы

Далматины: особенности породы, характер и уход
Красота и здоровье

Эксперт объяснила, что пагофагия и пикацизм могут быть связаны с анемией
Авто и мото

Как будет работать бесплатная парковка у детсадов и больниц — детали нового законопроекта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru