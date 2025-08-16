Маргарет Куолли решила свести Энди Макдауэлл и Билла Мюррея: история с привкусом "Дня сурка"

Неожиданное признание прозвучало в студии Джимми Фэллона: актриса Маргарет Куолли решила сыграть роль свахи для своей мамы Энди Макдауэлл. Объектом её внимания стал Билл Мюррей — легенда Голливуда и звезда "Охотников за привидениями".

Воспоминания о "Дне сурка"

Куолли рассказала, что недавно случайно встретилась с Мюрреем и тут же предложила познакомить его с мамой. По её словам, идея не лишена логики: оба живут в Чарльстоне и давно свободны. Но у этой истории есть пикантная деталь — в 1993 году они уже пересекались на съёмочной площадке культовой комедии "День сурка".

И хотя фильм подарил зрителям классическую романтическую историю между циничным синоптиком Филом (Билл Мюррей) и журналисткой Ритой (Энди Макдауэлл), за кадром, по словам актёра, всё было не так гладко.

"Он сказал: "Знаешь, ей долго укладывали волосы, и она как-то не запомнила текст”. А я ответила: "Да, ну, я слышала другую историю, сэр”", — поделилась Маргарет Куолли.

Потенциальный роман спустя десятилетия

Актриса призналась, что воспоминания Мюррея только раззадорили её воображение.

"Он живет в Чарльстоне. Она живет в Чарльстоне. У них есть своего рода злость по отношению друг к другу, но, возможно, он пытается загладить свою вину. И я думаю: она одинока, он одинок, они оба сумасшедшие, так давайте покончим с этим!" — отметила Куолли.

Маргарет даже предложила Мюррею взять её номер телефона, если он решится связаться с Энди.

"Если у него есть хоть капля здравого смысла, он будет самым счастливым парнем на свете!" — добавила она.

Личная жизнь актёров

И Макдауэлл, и Мюррей прошли через разводы. Билл Мюррей был женат дважды: сначала на Маргарет Келли (1981-1996), а затем на Дженнифер Батлер, художнице по костюмам "Дня сурка". Их брак длился до 2008 года.

Энди Макдауэлл также дважды выходила замуж. Её первый супруг, Пол Дж. Куэлли, стал отцом троих детей, включая Маргарет. Их брак распался в 1999 году. Спустя два года актриса попыталась построить новые отношения с предпринимателем Реттом Хартцогом, но и этот союз просуществовал недолго — всего три года.