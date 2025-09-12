Радость и гордость: мама Алексея Воробьёва впервые высказалась о свадьбе сына

Мама певца и актёра Алексея Воробьёва неожиданно поделилась с подписчиками личными новостями. В своём блоге она рассказала о том, как относится к выбору сына и его жене — оперной диве Аиде Гарифуллиной. По словам женщины, она счастлива видеть, что наследник нашёл близкого по духу человека.

Радость в семье Воробьёвых

В личном дневнике в соцсетях Надежда Николаевна, мама артиста, открыто призналась, что довольна новой главой в жизни сына. Она опубликовала пост, в котором не только рассказала о событиях в семье, но и поделилась эмоциями.

"Сын женился на милой девушке, дочка обвенчалась, Лео подрос, я красиво постарела!", — высказалась мама Алексея Воробьёва.

Женщина отметила, что её страница ранее подвергалась взлому, однако теперь она вернулась в онлайн и готова делиться новостями.

Тайная свадьба певца и оперной звезды

Информация о браке Алексея и Аиды появилась весной 2025 года. Поклонники долгое время обсуждали слухи, ведь пара не афишировала подробностей. Молодых людей начали замечать вместе в Москве, а также на гастролях Гарифуллиной за границей.

Их знакомство произошло на музыкальном шоу в начале года. Именно там зародились первые отношения, которые быстро переросли в серьёзный союз.

Прошлые романы Воробьёва и Гарифуллиной

До встречи с певцом Аида Гарифуллина была в центре внимания из-за связи с известным теннисистом Маратом Сафиным. Именно его многие считают отцом её дочери Оливии, появившейся на свет в 2016 году.

Сам Воробьёв также не раз становился героем таблоидов. В разные годы ему приписывали романы с Викторией Дайнеко, Оксаной Акиньшиной и другими известными женщинами.