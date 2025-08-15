Браслет, подкаст и стадион: как неловкость превратилась в роман Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Кажется невероятным, что одно неловкое знакомство могло стать началом громкого романа, но именно так, по словам Тейлор Свифт, все и произошло. В подкасте своего бойфренда, игрока Kansas City Chiefs Трэвиса Келси, певица рассказала о первых шагах, которые привели их к отношениям, и сделала это с юмором и теплом.

Концерт, браслет и немного хаоса

История началась летом 2023 года, когда 35-летний Келси пришёл на концерт Свифт на стадионе "Канзас Сити" — именно там он обычно играет в американский футбол. У него была романтичная задумка: вручить певице самодельный браслет. Но, как оказалось, он не подумал о том, как именно попадёт за кулисы. Даже "знакомая лифтерша", которая теоретически могла помочь, ситуацию не спасла — встретиться с певицей в тот день Келси так и не смог.

Разочарованный, он рассказал об этом в своём подкасте, не стесняясь признаться: "Я так хочу встречаться с ней!"

"Современная версия фильма из 80-х"

Тейлор, услышав эту историю, восприняла её с улыбкой и лёгкой иронией.

"Видимо, это сработало бы в 1973 году… Это был такой необдуманный, романтичный жест — парень не смог встретиться со мной и устроил истерику на всю Америку", — рассказала Тейлор.

Она сравнила этот эпизод с культовой сценой из кино: "Мне казалось, что это современная версия момента, когда герой стоит с бумбоксом у окна: "Хочешь встречаться со мной? Я сделал тебе браслет своими руками! Пошли на свидание?" И я подумала, что если этот парень не псих, то это именно то, о чём я мечтала, когда писала песни в подростковом возрасте".

Первая встреча

После выхода выпуска подкаста знакомство всё же состоялось. Трэвис вспоминал, что был поражён певицей.

"Когда ты видишь её на сцене, абсолютно недосягаемую… А в реальной жизни она настоящая и очень красивая", — поделился Келси.

Тейлор призналась, что с первых минут общение было лёгким и непринуждённым.