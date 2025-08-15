Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:17

Браслет, подкаст и стадион: как неловкость превратилась в роман Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Тейлор Свифт рассказала, как начались её отношения с Трэвисом Келси

Кажется невероятным, что одно неловкое знакомство могло стать началом громкого романа, но именно так, по словам Тейлор Свифт, все и произошло. В подкасте своего бойфренда, игрока Kansas City Chiefs Трэвиса Келси, певица рассказала о первых шагах, которые привели их к отношениям, и сделала это с юмором и теплом.

Концерт, браслет и немного хаоса

История началась летом 2023 года, когда 35-летний Келси пришёл на концерт Свифт на стадионе "Канзас Сити" — именно там он обычно играет в американский футбол. У него была романтичная задумка: вручить певице самодельный браслет. Но, как оказалось, он не подумал о том, как именно попадёт за кулисы. Даже "знакомая лифтерша", которая теоретически могла помочь, ситуацию не спасла — встретиться с певицей в тот день Келси так и не смог.

Разочарованный, он рассказал об этом в своём подкасте, не стесняясь признаться: "Я так хочу встречаться с ней!"

"Современная версия фильма из 80-х"

Тейлор, услышав эту историю, восприняла её с улыбкой и лёгкой иронией.

"Видимо, это сработало бы в 1973 году… Это был такой необдуманный, романтичный жест — парень не смог встретиться со мной и устроил истерику на всю Америку", — рассказала Тейлор.

Она сравнила этот эпизод с культовой сценой из кино: "Мне казалось, что это современная версия момента, когда герой стоит с бумбоксом у окна: "Хочешь встречаться со мной? Я сделал тебе браслет своими руками! Пошли на свидание?" И я подумала, что если этот парень не псих, то это именно то, о чём я мечтала, когда писала песни в подростковом возрасте".

Первая встреча

После выхода выпуска подкаста знакомство всё же состоялось. Трэвис вспоминал, что был поражён певицей.

"Когда ты видишь её на сцене, абсолютно недосягаемую… А в реальной жизни она настоящая и очень красивая", — поделился Келси.

Тейлор призналась, что с первых минут общение было лёгким и непринуждённым.

"Он просто хотел узнать меня поближе, и всё происходило очень естественно. Он постоянно шутил, был открытым и весёлым. Он заряжает всех энергией и хорошим настроением. Он вайб-бустер", — рассказала певица.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей по £224 вчера в 21:04

Рождение легенды: Карл III увековечил своё имя в игрушке

Карл III представил дорогого и редкого плюшевого мишку — только для взрослых коллекционеров. Что делает его особенным и почему он связан с историей монарха?

Читать полностью » В Китае открыли книжный магазин на краю 300-метровой пропасти вчера в 20:56

Книжный магазин на краю пропасти: в Китае открыли место, от которого кружится голова

Книжный магазин, встроенный в скалу на краю 300-метровой пропасти в Китае, стал культурным центром и новой туристической жемчужиной региона.

Читать полностью » Пользователи TikTok сравнили Юру Борисова с Куртом Кобейном вчера в 19:55

Юра Борисов оказался двойником Курта Кобейна — TikTok не верит своим глазам

В TikTok сравнили Юру Борисова с Куртом Кобейном — видео с актером и фронтменом Nirvana набрало сотни тысяч просмотров и породило неожиданные предложения.

Читать полностью » Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен вчера в 18:55

"Ленинград" снова под прицелом: какие песни спрятали от подростков и почему это поддержал Шнуров

Суд запретил тексты пяти песен "Ленинграда" для распространения в России. Сергей Шнуров считает это решение правильным и объяснил, почему.

Читать полностью » Депутат Драпеко заявила о возможном запрете культовых лент Балабанова вчера в 17:57

Культовые фильмы 90-х могут исчезнуть с экранов — на этот раз всё серьёзно

В России новые правила кинопроката могут коснуться культовых фильмов 90-х, включая работы Алексея Балабанова, и привести к их запрету.

Читать полностью » Певец Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи вчера в 16:32

Shaman споёт там, куда редко пускают иностранцев: музыка сквозь границы и эпохи

Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи. С российской делегацией прибыли артисты и представители Госдумы.

Читать полностью » Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна вчера в 15:22

После пышной апрельской сказки — тихий августовский штамп: чем удивила свадьба дочери Волочковой

После шумной апрельской церемонии в Петербурге дочь Анастасии Волочковой и Никита Григорян тайно расписались в августе, устроив закрытое торжество.

Читать полностью » Юлия Снигирь рассказала о своём отношении к питанию и отказе от радикальных диет вчера в 14:17

Юлия Снигирь выбрала тибетские практики вместо фитнеса — и объяснила почему

Юлия Снигирь призналась, что сравнивает себя с Марго Робби и считает свою бледную кожу "не секси". Почему актриса избегает диет и выбирает тибетские практики?

Читать полностью »

Новости
Дом

Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот
Туризм

Необычные природные парки России, которые можно успеть посетить этим летом
Садоводство

Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике
Питомцы

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки
Красота и здоровье

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки
Еда

Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты
Садоводство

Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе
Авто и мото

Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru