Юра Борисов оказался двойником Курта Кобейна — TikTok не верит своим глазам

Неожиданные параллели в соцсетях: TikTok вновь доказал, что может соединить самых разных людей и эпох. На этот раз в центре внимания оказался российский актер Юра Борисов, которого пользователи сравнивают с легендарным фронтменом Nirvana Куртом Кобейном. Один из роликов, набравший более 245 тысяч просмотров и 42 тысячи лайков, буквально взорвал платформу.

Как всё началось

В популярном видео под песню "Kool Kids" группы Måneskin зрителям показывают чередующиеся фотографии Борисова и Кобейна. Схожесть в деталях действительно бросается в глаза: одинаковый оттенок глаз, близкая форма лица и даже общая энергетика образа.

Реакция зрителей

Комментарии под видео пестрят шутками и предложениями.

"Надень парик — и всё, ты Кобейн", — пишут одни.

Другие отмечают, что байопик о музыканте так и не был снят, и видят в Борисове идеального кандидата на роль культового рокера.

Карьера и достижения Юры Борисова

Актер уже давно зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей нового поколения российского кино. Он исполнил главные роли в фильмах "Купе номер шесть", "Пророк. История Александра Пушкина", "Кончится лето" и "Анора". Последняя работа принесла ему номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" — случай крайне редкий для российских актеров.

Новый амбициозный проект

Сейчас Борисов снимается у Луки Гуаданьино ("Претенденты") в картине "Artificial", посвященной кризису в OpenAI в 2023 году. Ему досталась роль главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера. Интересно, что, по последним новостям, именно его история станет центральной в фильме.