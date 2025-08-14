Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Yura Borisov at the 2024 Toronto International Film Festival
Yura Borisov at the 2024 Toronto International Film Festival
© commons.wikimedia.org by Frank Sun is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:55

Юра Борисов оказался двойником Курта Кобейна — TikTok не верит своим глазам

Пользователи TikTok сравнили Юру Борисова с Куртом Кобейном

Неожиданные параллели в соцсетях: TikTok вновь доказал, что может соединить самых разных людей и эпох. На этот раз в центре внимания оказался российский актер Юра Борисов, которого пользователи сравнивают с легендарным фронтменом Nirvana Куртом Кобейном. Один из роликов, набравший более 245 тысяч просмотров и 42 тысячи лайков, буквально взорвал платформу.

Как всё началось

В популярном видео под песню "Kool Kids" группы Måneskin зрителям показывают чередующиеся фотографии Борисова и Кобейна. Схожесть в деталях действительно бросается в глаза: одинаковый оттенок глаз, близкая форма лица и даже общая энергетика образа.

Реакция зрителей

Комментарии под видео пестрят шутками и предложениями.

"Надень парик — и всё, ты Кобейн", — пишут одни.

Другие отмечают, что байопик о музыканте так и не был снят, и видят в Борисове идеального кандидата на роль культового рокера.

Карьера и достижения Юры Борисова

Актер уже давно зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей нового поколения российского кино. Он исполнил главные роли в фильмах "Купе номер шесть", "Пророк. История Александра Пушкина", "Кончится лето" и "Анора". Последняя работа принесла ему номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" — случай крайне редкий для российских актеров.

Новый амбициозный проект

Сейчас Борисов снимается у Луки Гуаданьино ("Претенденты") в картине "Artificial", посвященной кризису в OpenAI в 2023 году. Ему досталась роль главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера. Интересно, что, по последним новостям, именно его история станет центральной в фильме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен сегодня в 18:55

"Ленинград" снова под прицелом: какие песни спрятали от подростков и почему это поддержал Шнуров

Суд запретил тексты пяти песен "Ленинграда" для распространения в России. Сергей Шнуров считает это решение правильным и объяснил, почему.

Читать полностью » Депутат Драпеко заявила о возможном запрете культовых лент Балабанова сегодня в 17:57

Культовые фильмы 90-х могут исчезнуть с экранов — на этот раз всё серьёзно

В России новые правила кинопроката могут коснуться культовых фильмов 90-х, включая работы Алексея Балабанова, и привести к их запрету.

Читать полностью » Певец Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи сегодня в 16:32

Shaman споёт там, куда редко пускают иностранцев: музыка сквозь границы и эпохи

Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи. С российской делегацией прибыли артисты и представители Госдумы.

Читать полностью » Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна сегодня в 15:22

После пышной апрельской сказки — тихий августовский штамп: чем удивила свадьба дочери Волочковой

После шумной апрельской церемонии в Петербурге дочь Анастасии Волочковой и Никита Григорян тайно расписались в августе, устроив закрытое торжество.

Читать полностью » Юлия Снигирь рассказала о своём отношении к питанию и отказе от радикальных диет сегодня в 14:17

Юлия Снигирь выбрала тибетские практики вместо фитнеса — и объяснила почему

Юлия Снигирь призналась, что сравнивает себя с Марго Робби и считает свою бледную кожу "не секси". Почему актриса избегает диет и выбирает тибетские практики?

Читать полностью » В Лос-Анджелесе арестованы подростки, ограбившие особняк Брэда Питта и дома других знаменитостей сегодня в 13:03

Голливуд под ударом: как банда подростков обчищала дома знаменитостей

Серия дерзких налётов в Лос-Анджелесе обернулась арестом банды подростков, среди жертв — Брэд Питт и другие мировые звёзды.

Читать полностью » Актриса Лорна Рэйвер из сегодня в 12:10

Голливуд молчал три месяца:актриса из "Отчаянных домохозяек" покинула сцену навсегда

Ушла из жизни актриса Лорна Рэйвер, сыгравшая в "Отчаянных домохозяйках". Её путь — от театральных подмостков до Голливуда и озвучки бестселлеров.

Читать полностью » Бывшие партнёры обвинили Присциллу Пресли в отказе от лечения Лизы Мари и потребовали $50 млн сегодня в 12:09

Вдова Элвиса Пресли оказалась в центре громкого судебного скандала

Бывшие партнёры Присциллы Пресли обвинили её в отказе от помощи Лизе Мари и борьбе за наследие Элвиса. Дело сопровождается громкими встречными исками.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Удивительные факты о гвоздике: как она влияет на интимную жизнь мужчины
Наука и технологии

Собаки ледникового периода питались сырой рыбой и мясом медведя
Еда

Что такое смузи и из чего его готовят — состав, польза и варианты для разных целей
Наука и технологии

Генетический анализ показал происхождение жителя Древнего Египта
Наука и технологии

Исследование: детские погребения с охрой и бусинами в Патагонии датированы 11 000 лет
Туризм

Фитнес-тренер из Великобритании раскритиковал отдых на Бали после двух месяцев проживания
Авто и мото

Toyota представила обновлённый хэтчбек Aygo X 2025 с гибридным мотором
Спорт и фитнес

Учёные из Университета Юты объяснили, как обезвоживание влияет на усталость после тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru