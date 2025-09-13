Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Flickr is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:15

Суд на сотни миллионов: Тейлор Свифт стала фигурой в чужой финансовой войне

The Hollywood Reporter: Тейлор Свифт поучаствует в судебном споре между Бальдони и Лайвли

Скандальный процесс вокруг фильма "Все закончится на нас" продолжает набирать обороты. В центре внимания оказались режиссёр Джастин Бальдони, актриса Блейк Лайвли и неожиданно втянутая в спор певица Тейлор Свифт. История уже привлекла внимание не только поклонников, но и всей индустрии, ведь речь идёт о крупных обвинениях, многомиллионных исках и репутационных рисках.

Как имя Свифт оказалось в деле

Адвокаты Бальдони подали документы, где указали, что Свифт якобы готова дать показания в октябре. По их версии, певица могла знать о событиях на съёмочной площадке, так как является близкой подругой Лайвли. Эти заявления быстро вызвали ажиотаж в СМИ.

Однако представители певицы отреагировали жёстко. По словам её адвоката, никакого согласия на участие в процессе она не давала, а сама артистка не имеет отношения к спору. Лайвли же ранее упоминала подругу лишь как человека из её окружения, который теоретически мог быть в курсе происходящего.

Позиция сторон

Адвокаты Лайвли считают, что упоминание имени Свифт стало частью "медиастратегии" Бальдони. Представитель певицы поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что её фамилия была включена в материалы исключительно для привлечения внимания.

"Моя клиентка не играет существенной роли в этом процессе", — заявил адвокат Тейлор Свифт.

Тем временем сама Лайвли ранее сравнивала дружбу с певицей и супругом Райаном Рейнольдсом с мифической защитой.

"Если вы когда-нибудь посмотрите "Игру престолов", вы поймёте, что я — Кхалиси, и, как и у нее, у меня есть несколько драконов", — сказала актриса.

Что стало причиной конфликта

Корни тяжбы уходят к съёмкам экранизации романа Колин Хувер "Все закончится на нас". Картина вышла в августе прошлого года и собрала более 350 миллионов долларов. Однако спустя несколько месяцев Лайвли подала жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии. Она обвинила Бальдони в "неуместном и нежелательном поведении" и попытках подорвать её репутацию.

Режиссёр отверг все обвинения и пошёл в наступление: подал встречный иск не только против Лайвли, но и против её мужа Райана Рейнольдса и пиар-менеджера Лесли Слоун. Он утверждал, что их действия носят клеветнический характер и потребовал 400 миллионов долларов компенсации.

Решения суда

Обе стороны столкнулись с частичным отклонением требований. В начале июня судья отказался рассматривать заявление Лайвли о моральном ущербе. Чуть позже был закрыт и основной иск Бальдони — суд признал, что заявления Лайвли о домогательствах защищены законом. Тем не менее режиссёр получил право повторно подать часть жалобы, связанную с вмешательством в его деловые отношения.

Следующее слушание назначено на весну 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка.

