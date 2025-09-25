Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author is licensed under Public domain
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:24

Хочешь спросить — плати, как за билет в театр: Волочкова показала способ заработать на журналистах

Балерина Анастасия Волочкова установила гонорар 200 тысяч рублей за интервью СМИ

Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за своих танцевальных номеров, а из-за неожиданного заявления. Артистка решила установить фиксированный гонорар за любое взаимодействие с прессой и четко обозначила свою позицию. Теперь журналистам, желающим получить её комментарий или пригласить в эфир, придется учитывать новый ценник.

Новый порядок общения со СМИ

Анастасия Волочкова подчеркнула, что устала от постоянного внимания прессы. По её словам, журналисты привыкли обращаться к ней без конца, а она всегда оставалась открытой. Однако теперь правила игры меняются: за интервью или участие в программе придётся платить минимум 200 тысяч рублей.

"Захотят меня услышать и увидеть — придется раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне", — заявила балерина.

При этом артистка оговорила, что для детей, военных и зрителей её шоу-программы "Одержимость" она готова выступать бесплатно. Такой шаг Волочкова объясняет стремлением повысить ценность артистов в глазах публики и подчеркнуть значимость их труда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: СМИ рассчитывают на бесплатный комментарий известного артиста.

  • Последствие: отказ в интервью, потеря материала.

  • Альтернатива: согласовать платный комментарий или привлечь менее "дорогого" спикера.

  • Ошибка: артист соглашается на участие без условий.

  • Последствие: ощущение, что его труд не ценят.

  • Альтернатива: обозначить гонорар или ограничить бесплатные выступления благотворительными проектами.

А что если…

Что будет, если подобную практику введут другие артисты? Вероятно, медиа начнут тщательнее выбирать темы и героев, а публикация комментариев звёзд станет более редкой, но весомой. С другой стороны, это может стимулировать рост интереса к блогерам и независимым экспертам, которые чаще соглашаются на бесплатное общение.

Плюсы и минусы

Плюсы для артиста Минусы для СМИ
Повышение ценности и статуса Дополнительные расходы
Контроль над частотой упоминаний Ограничение числа интервью
Финансовая стабильность Риск потерять актуальный комментарий

FAQ

Сколько стоит комментарий Волочковой?
Минимум 200 тысяч рублей за интервью или эфир.

Можно ли пригласить её бесплатно?
Да, но только для концертов в рамках её шоу, для детей и военных.

Сколько стоит её участие в телепередаче?
Балерина не уточнила, но подчеркнула, что сумма значительно выше 200 тысяч рублей.

Что дешевле — интервью или концерт?
Интервью фиксировано, а концерт может быть бесплатным для отдельных категорий зрителей.

Мифы и правда

  • Миф: звёзды всегда готовы бесплатно общаться с прессой ради популярности.

  • Правда: чем известнее артист, тем чаще он устанавливает гонорары за комментарии.

  • Миф: Волочкова полностью отказалась от бесплатных выступлений.

  • Правда: она продолжает дарить концерты без оплаты определённой аудитории.

3 интересных факта

  1. В шоу-бизнесе существуют специальные агентства, которые регулируют стоимость публичных выступлений артистов.

  2. Некоторые мировые звёзды берут до миллиона долларов за интервью для крупных журналов.

  3. В России расценки на корпоративные концерты варьируются от 200 тысяч до десятков миллионов рублей.

Исторический контекст

  • В 1990-е годы многие артисты соглашались на интервью без оплаты, считая это частью продвижения.

  • В 2000-е началась практика гонораров за участие в эфирах.

  • В 2010-х расценки заметно выросли из-за конкуренции между каналами и интернет-СМИ.

  • Сегодня ситуация дошла до того, что звёзды диктуют свои правила общения с прессой.

