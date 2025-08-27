Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Элизабет Хёрли
Элизабет Хёрли
© commons.wikimedia.org by Brian Minkoff- London Pixels is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:48

Элизабет Хёрли готова оставить сына ни с чем: неожиданные признания актрисы

Элизабет Хёрли заявила, что может не оставить наследство сыну — The Mirror

Может ли знаменитость, имеющая всё, оставить собственному ребёнку… ничего? Именно такой неожиданный вопрос подняла британская актриса Элизабет Хёрли, откровенно рассказав о своём взгляде на наследство.

"Потратить всё до копейки"

Звезда призналась, что не ждёт наследства от близких и не считает его необходимым. Более того, по её словам, она хотела бы, чтобы те, кого она любит, тратили свои средства при жизни.

"У меня есть набор маленьких фарфоровых кофейных чашек, которые принадлежали моей любимой двоюродной бабушке — я думаю о ней каждый раз, когда пью эспрессо. Но я хочу, чтобы все, кого я люблю, потратили все до копейки на развлечения. Я не стремлюсь отчаянно что-либо получить в наследство", — заявила Хёрли.

Сын может остаться ни с чем

У актрисы есть сын Дэмиан, рождённый в отношениях с бизнесменом Стивом Бингом, который трагически ушёл из жизни в 2020 году. Однако даже собственному ребёнку Хёрли не спешит обещать богатое будущее.

"С чего вы взяли, что я буду передавать что-либо по наследству? Я могу уйти ни с чем, кто знает", — заявила она.

Эти слова вызвали немало обсуждений в британской прессе. По данным The Mirror, актриса вполне серьёзно рассматривает вариант оставить сына без наследства.

Наследство — только на экране

Тема неслучайно всплыла именно сейчас. Элизабет Хёрли принимает участие в новом реалити-шоу "Наследство”, запущенном на Channel 4. По задумке проекта, она играет состоятельную даму, которая устраивает серию испытаний для 13 участников. Продюсеры проверяют претендентов на честность, трудолюбие и решимость.

По правилам, лишь один игрок сможет получить "наследство". Таким образом, экранный образ Хёрли в шоу неожиданно перекликается с её личными взглядами на жизнь.

Не только карьера

Несмотря на насыщенный график, актриса успевает и в личной жизни. В апреле она подтвердила роман с музыкантом Билли Рэй Сайрусом — бывшим мужем певицы Тришии Сайрус и отцом поп-звезды Майли Сайрус. Пара вместе появляется на светских мероприятиях, а западные СМИ называют их союз одним из самых неожиданных в шоу-бизнесе последних лет.

