Бумажная мафия против Долиной: кто наживается на фанатах, продавая её фигуры

Лариса Долина готовится подать в суд на продавцов, распространяющих на маркетплейсах её картонные копии. Певица считает, что использование её изображения без согласия нарушает авторские права и при этом приносит незаконную прибыль недобросовестным продавцам.

По словам директора артистки Сергея Пудовкина, команда уже провела контрольные закупки, которые подтвердили, что на продаже "фигур Долиной" действительно зарабатывают.

"Интересы артиста надо защищать — и финансовые, и интересы личного формата… Сделано со вкусом, сделано красиво, но это не дает право бандитским, пиратским способом наживаться на легендарном артисте и использовать такой красивый образ", — подчеркнул директор артистки.

Певица требует компенсацию от производителей и распространителей, а также рассматривает возможность привлечь к ответственности и сами площадки.

"Я не знаю, какой процент получает маркетплейс от каждой продажи, покупки. Но, значит, это в составе преступной организации", — заявил Пудовкин.

Что стало причиной конфликта

История началась с того, что на популярных торговых площадках появились картонные фигуры с изображением певицы в сценическом костюме. Такие изделия заказывают для фотозон, тематических вечеринок и корпоративов. Стоимость подобных товаров варьировалась от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от высоты и качества печати.

Однако, по мнению Долиной, само использование её внешности без разрешения — нарушение закона о защите персональных данных и авторских прав.

Как устроена продажа "звёздных" фигур

Подобные товары производятся небольшими типографиями, которые нередко печатают изображения известных людей без заключения договоров. На маркетплейсах это оформляется как "декорации" или "подарки для фанатов". Проверить легальность таких предложений сложно, поскольку продавцы часто регистрируются как частные лица или микропредприятия.

Контрольные закупки, проведённые по поручению Долиной, показали, что товар действительно доставляется, а прибыль с продаж распределяется между изготовителями и площадками.

Почему вопрос авторских прав становится всё актуальнее

С ростом числа маркетплейсов и онлайн-магазинов тема защиты образа знаменитостей выходит на первый план. Лица публичных людей всё чаще становятся объектом коммерции — их портреты наносят на футболки, кружки, постеры и даже 3D-фигуры.

В российском законодательстве защита изображения человека прописана в статье 152.1 Гражданского кодекса. Любое использование фото, портрета или видео без согласия модели, если оно связано с извлечением прибыли, считается незаконным.

Что делать артистам в подобных ситуациях

Отслеживать появление товаров с использованием своего имени или внешности. Фиксировать факты продажи — делать скриншоты, чеки, видеозаписи получения товара. Направлять претензии продавцам и маркетплейсам. Обращаться в суд с требованием компенсации.

Такая практика уже применялась другими российскими артистами, включая певцов и телеведущих, которые отстаивали свои права после несанкционированного использования фото и видео.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : использовать изображение знаменитости без согласия.

Последствие : иск, штраф и удаление товара.

Альтернатива: оформить лицензионный договор или использовать нейтральные изображения.

А что если покупатель не знал?

Если человек приобрёл подобный товар для личных целей, например для фотосессии, ответственность ложится на продавца. Но если фигура была использована в коммерческих целях — для рекламы или мероприятий — возможны претензии и к заказчику.

FAQ

Как определить, нарушает ли товар чьи-то права?

Если на нём изображён узнаваемый человек и товар продаётся для прибыли — требуется разрешение.

Что грозит продавцу за нарушение?

Компенсация до 5 млн рублей или удаление всей партии продукции.

Можно ли печатать изображение артиста для личного пользования?

Да, если товар не выставляется на продажу и не используется в рекламе.

Мифы и правда

Миф: "Если фото из интернета, значит, им можно пользоваться".

Правда: нет, изображение принадлежит автору и человеку, изображённому на нём.

Миф: "Маркетплейс не несёт ответственности за контент продавцов".

Правда: площадка обязана удалить товар после жалобы правообладателя.

Миф: "Знаменитости не обращаются в суд из-за таких мелочей".

Правда: многие публичные люди защищают свои права, даже если речь идёт о сувенирной продукции.

2 интересных факта

• В некоторых странах, например в США, использование изображения знаменитостей регулируется отдельным законом о "праве на личность".

• На маркетплейсах ежедневно появляется до 500 новых фанатских товаров, и лишь малая часть из них имеет разрешение.

Исторический контекст

В России первые судебные дела о неправомерном использовании образов артистов появились в начале 2000-х, когда в рекламе стали использовать фото звёзд без их ведома. Тогда пострадавшие чаще всего добивались лишь извинений. Сегодня же суммы компенсаций достигают миллионов рублей, а юристы советуют артистам регистрировать собственные товарные знаки, чтобы укрепить правовую защиту.