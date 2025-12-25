Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:28

Безруков пошёл в суд из-за масок со своим лицом — сумма иска удивила

Сергей Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением — РИА Новости

Использование образа известного артиста в коммерческих целях без его согласия дошло до суда. Сергей Безруков добивается компенсации за продажу карнавальных масок с его лицом, которые, по его мнению, нарушают сразу несколько его прав. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Иск о компенсации и основания требований

Актёр Сергей Безруков обратился в суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской. Как следует из материалов дела, оглашённых в ходе заседания, сумма иска складывается из двух частей.

"Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за нарушение его прав как субъекта персональных данных, незаконной обработкой и несогласованным включением его персональных данных в общедоступные источники… в размере 250 тысяч рублей… взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за незаконное использование его изображений… в размере 250 тысяч рублей", — следует из документов, зачитанных в суде.

Позиция стороны актёра

Представители Сергея Безрукова после заседания подтвердили журналистам, что иск действительно основан на двух самостоятельных правовых основаниях. По их мнению, предприниматель использовал имя, фамилию и изображение актёра без какого-либо согласования, что недопустимо при коммерческой деятельности.

В иске также содержится требование запретить дальнейшее распространение персональных данных артиста в интернете и на торговых площадках.

Аргументы ответчика

В ходе процесса стало известно, что ответчик направил в суд письменный отзыв на исковое заявление. В нём предприниматель попросил уменьшить размер компенсации морального вреда либо заменить её альтернативной формой расчёта.

В частности, ответчик предложил рассмотреть вариант выплаты роялти от продаж масок, что, по его мнению, могло бы стать более соразмерным решением спора.

Продажа масок на маркетплейсах

Как ранее уточняли в суде, предметом разбирательства стали карнавальные и тканевые маски с лицом Сергея Безрукова, которые были выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon. По версии истца, предприниматель использовал образ актёра в коммерческих целях без разрешения, что и стало основанием для судебного иска.

