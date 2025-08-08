Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
© commons.wikimedia.org by Flickr is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:25

История дружбы, начавшейся с расставания: как Селена Гомес и Тейлор Свифт стали неразлучны

Селена Гомес рассказала, как началась её 16-летняя дружба с Тейлор Свифт

Когда в жизни встречается человек, который остается рядом на протяжении десятилетий, — это особая удача. Именно так случилось у Селены Гомес и Тейлор Свифт. Их дружба началась неожиданно, но со временем стала одной из самых крепких и известных в мире шоу-бизнеса.

В свежем выпуске подкаста, опубликованном на YouTube, 33-летняя певица и актриса сериала "Убийства в одном здании" поделилась историей о том, как они с Тейлор впервые сблизились. Всё началось в период, когда обе встречались с братьями Джонас: Селена — с Ником, а Тейлор — с Джо.

"Это было так мило… Мне было 15, а ей 18, у нее тогда были кудряшки и браслеты… Именно в этом возрасте мы сблизились. После того, как расстались с нашими парнями", — рассказала Селена Гомес.

Дружба длиною в годы

После разрыва с возлюбленными девушки не потеряли контакт — напротив, их связь только окрепла. Они делились друг с другом и радостями, и разочарованиями, поддерживая во всех жизненных ситуациях.

"И так получилось, что мы вместе с Тейлор переживали все наши победы и поражения. И посмотрите, что с нами стало спустя 16 лет", — заявила Гомес.

Тейлор и Джо Джонас прекратили отношения в 2008 году. Селена же с Ником несколько раз сходились и расставались, пока окончательно не завершили роман в 2010-м.

Новый этап в жизни Селены

Сегодня бывшая звезда Disney готовится к важному событию — свадьбе с 37-летним продюсером Бенни Бланко. Их роман стал публичным в 2023 году, а уже через год Бенни сделал предложение. Торжество намечено на осень 2025-го, и среди приглашённых Селена видит, конечно же, Тейлор Свифт и её бойфренда, футболиста Трэвиса Келси.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Qatar Airways внедрит музыку Ханса Циммера на борту и в аэропортах сегодня в 1:37

Мелодии уровня "Оскар" теперь в салоне самолёта: Циммер заходит на борт

Оскароносный Ханс Циммер сочинит музыку для Qatar Airways. Как его композиции станут частью бренда авиакомпании — и почему это больше, чем просто саундтрек.

Читать полностью » Сценарий сегодня в 0:25

Пять лет тишины — и тьма возвращается: что готовит новый "Бэтмен"

Продолжение "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном стартует в 2026 году, но за пять лет многое изменилось — DC делает ставку на глубину, а не на спешку.

Читать полностью » Бывший автомобиль Елизаветы II продадут на фестивале Silverstone за 50–70 тысяч фунтов вчера в 23:13

Королева ездила сама: внедорожник Елизаветы II выставили на торги — но кое-что в нём скрыли

Личный внедорожник королевы Елизаветы II — с перегородкой для корги и фигуркой лабрадора — уйдёт с молотка. Что делает его таким особенным?

Читать полностью » Джордж Клуни: Адам Сэндлер — не комик, а выдающийся драматический актёр вчера в 22:06

Был клоуном — стал зеркалом: как Сэндлер обогнал самого Клуни

В новом фильме Ноа Баумбаха Адам Сэндлер показывает драматическую глубину, а Джордж Клуни — сомневается в себе. И всё это — на фоне европейского поезда и забытой славы.

Читать полностью » Московская неделя кино пройдёт с 23 по 27 августа — ожидается участие десятков стран вчера в 21:58

Москву на пять дней превратят в мировую киностолицу — вот что нас ждёт

Москва на пять дней станет центром мирового кино: десятки стран, сотни фильмов, встречи с экспертами и "Ночь кино" — всё это на Московской неделе кино.

Читать полностью » Чаппелл Роан заявила, что не начала работу над вторым альбомом вчера в 20:52

Фанаты требуют — Чаппелл молчит: что будет с её карьерой дальше

После триумфального дебюта Чаппелл Роан заявляет: второй альбом ждать рано. Почему певица не торопится в студию и как она справляется с давлением индустрии?

Читать полностью » вчера в 19:45

Никто не ожидал: книги, написанные сто лет назад, рвут продажи

Почему в 2025 году Достоевский и Набоков снова в топе? Люди всё чаще выбирают классику — и причины этого выбора не так очевидны, как может показаться.

Читать полностью » В Великобритании нашли первое издание вчера в 18:40

На обычной полке в Бристоле нашли первое издание "Хоббита" — и продали за 43 тысячи фунтов. Что делает книгу Толкина такой редкой и ценной?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Chevrolet Camaro 2022–2024 стал самым угоняемым автомобилем в США по данным IIHS и HLDI
Еда

Шашлык на минеральной воде: преимущества маринада и пошаговая инструкция
Дом

Как моя врезная мойка чуть не угробила новую столешницу
Садоводство

Эту ошибку совершают почти все дачники: как не слить деньги на пустышку для рассады
Садоводство

Дикий луг на участке: как создать клумбу для уникальной флоры Тывы
Красота и здоровье

Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления
Садоводство

Установка забора: как избежать ссор с соседями и найти компромисс
Еда

Торт Орех — классический рецепт с фундуком и бисквитом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru