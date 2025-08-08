История дружбы, начавшейся с расставания: как Селена Гомес и Тейлор Свифт стали неразлучны

Когда в жизни встречается человек, который остается рядом на протяжении десятилетий, — это особая удача. Именно так случилось у Селены Гомес и Тейлор Свифт. Их дружба началась неожиданно, но со временем стала одной из самых крепких и известных в мире шоу-бизнеса.

В свежем выпуске подкаста, опубликованном на YouTube, 33-летняя певица и актриса сериала "Убийства в одном здании" поделилась историей о том, как они с Тейлор впервые сблизились. Всё началось в период, когда обе встречались с братьями Джонас: Селена — с Ником, а Тейлор — с Джо.

"Это было так мило… Мне было 15, а ей 18, у нее тогда были кудряшки и браслеты… Именно в этом возрасте мы сблизились. После того, как расстались с нашими парнями", — рассказала Селена Гомес.

Дружба длиною в годы

После разрыва с возлюбленными девушки не потеряли контакт — напротив, их связь только окрепла. Они делились друг с другом и радостями, и разочарованиями, поддерживая во всех жизненных ситуациях.

"И так получилось, что мы вместе с Тейлор переживали все наши победы и поражения. И посмотрите, что с нами стало спустя 16 лет", — заявила Гомес.

Тейлор и Джо Джонас прекратили отношения в 2008 году. Селена же с Ником несколько раз сходились и расставались, пока окончательно не завершили роман в 2010-м.

Новый этап в жизни Селены

Сегодня бывшая звезда Disney готовится к важному событию — свадьбе с 37-летним продюсером Бенни Бланко. Их роман стал публичным в 2023 году, а уже через год Бенни сделал предложение. Торжество намечено на осень 2025-го, и среди приглашённых Селена видит, конечно же, Тейлор Свифт и её бойфренда, футболиста Трэвиса Келси.