Близкие подруги превратились в чужих: Тейлор Свифт и Блейк Лайвли больше не обмениваются даже формальностями

Можно ли представить, что когда-то самые близкие подруги больше не обмениваются даже формальными поздравлениями? Именно это произошло между Блейк Лайвли и Тейлор Свифт.

Реакция Блейк Лайвли

Когда СМИ сообщили о помолвке 35-летней Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси, внимание тут же переключилось на ее прежний круг друзей. Однако 38-летняя Блейк Лайвли, которая долгие годы считалась одной из самых близких подруг певицы, предпочла промолчать.

"Блейк не вышла на связь [после объявления о помолвке] и не собирается этого делать", — сообщил инсайдер в беседе с Daily Mail.

По его словам, актриса сейчас сосредоточена на собственных проектах и считает, что у нее есть "дела поважнее".

Источник подчеркнул, что Лайвли даже не рассматривает возможность быть приглашенной на свадьбу, ведь она не планирует в ней участвовать.

Разрыв дружбы

Отношения между актрисой и певицей окончательно оборвались еще в июне 2025 года. Именно тогда Тейлор Свифт решила дистанцироваться от Лайвли на фоне громкого судебного процесса. Блейк оказалась втянута в конфликт с режиссером Джастином Балдони из-за производства экранизации романа "Все закончится на нас".

По словам знакомых, эта ситуация стала последней каплей: прежнее доверие и близость между двумя знаменитостями исчезли.