Личный кризис обернулся золотым контрактом: Алсу меняет условия для публики
Когда личная жизнь меняется, часто меняется и подход к работе. Именно это произошло с певицей Алсу, которая после развода с бизнесменом Яном Абрамовым решила существенно пересмотреть свои условия для выступлений.
Новый гонорар и райдеры
Теперь пригласить Алсу на мероприятие станет куда дороже: цена выросла с 2 млн до 5 млн рублей. Как отмечает SHOT, к требованиям артистки относятся перелет бизнес-классом, автомобиль представительского класса с личным водителем, а также люксовый номер в отеле. Причём в соседних апартаментах должна находиться охрана.
Подобные изменения в райдере не редкость среди артистов высокого уровня: после серьёзных личных событий или карьерных переломов они часто пересматривают ценность своего времени и труда.
Продажа недвижимости перед разводом
Интересно, что незадолго до этих перемен певица избавилась от элитной недвижимости. В июле 2025 года «СтарХит» писал, что Алсу продала участок и дома на Рублёвке всего за несколько месяцев до развода.
Сделка, по данным СМИ, прошла ещё в феврале 2024 года. Под продажу попали:
-
земельный участок площадью 6 тысяч кв. м,
-
два жилых дома общей площадью более 3,3 тыс. кв. м,
-
подземный гараж почти на 633 кв. м,
-
нежилое здание площадью около 223 кв. м.
Коттедж в викторианском стиле
Особое внимание прессы привлёк четырёхэтажный дом в посёлке Усово, построенный в викторианском стиле. Коттедж отличался богатым убранством: мрамор, колонны, изящная лепнина, мозаика. Внутри — мебель из дерева, выполненная на заказ.
