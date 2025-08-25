Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:55

Личный кризис обернулся золотым контрактом: Алсу меняет условия для публики

Алсу увеличила гонорар за выступления до 5 млн рублей

Когда личная жизнь меняется, часто меняется и подход к работе. Именно это произошло с певицей Алсу, которая после развода с бизнесменом Яном Абрамовым решила существенно пересмотреть свои условия для выступлений.

Новый гонорар и райдеры

Теперь пригласить Алсу на мероприятие станет куда дороже: цена выросла с 2 млн до 5 млн рублей. Как отмечает SHOT, к требованиям артистки относятся перелет бизнес-классом, автомобиль представительского класса с личным водителем, а также люксовый номер в отеле. Причём в соседних апартаментах должна находиться охрана.

Подобные изменения в райдере не редкость среди артистов высокого уровня: после серьёзных личных событий или карьерных переломов они часто пересматривают ценность своего времени и труда.

Продажа недвижимости перед разводом

Интересно, что незадолго до этих перемен певица избавилась от элитной недвижимости. В июле 2025 года «СтарХит» писал, что Алсу продала участок и дома на Рублёвке всего за несколько месяцев до развода.

Сделка, по данным СМИ, прошла ещё в феврале 2024 года. Под продажу попали:

  • земельный участок площадью 6 тысяч кв. м,

  • два жилых дома общей площадью более 3,3 тыс. кв. м,

  • подземный гараж почти на 633 кв. м,

  • нежилое здание площадью около 223 кв. м.

Коттедж в викторианском стиле

Особое внимание прессы привлёк четырёхэтажный дом в посёлке Усово, построенный в викторианском стиле. Коттедж отличался богатым убранством: мрамор, колонны, изящная лепнина, мозаика. Внутри — мебель из дерева, выполненная на заказ.

