"Это её выбор, но…": откровенное признание Успенской об избраннике дочери

Любовь Успенская вновь оказалась в центре обсуждений после того, как высказалась о личной жизни своей дочери Татьяны Плаксиной. Певица не скрыла скепсиса по поводу нынешнего возлюбленного Тани, отметив, что он, по её мнению, не соответствует уровню дочери. Несмотря на это, артистка подчеркнула: вмешиваться в выбор наследницы она не собирается.

Сомнения матери

В беседе с журналистами Любовь Успенская открыто сказала, что видит разницу между тем, как развивается её дочь, и тем, каким образом проявляет себя избранник Татьяны.

"На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну я не знаю, я не мешаю, пусть, это её выбор", — сказала певица Любовь Успенская.

Для артистки важно, чтобы её дочь была счастлива, но она честно признаётся: пока сомневается в том, что молодой человек способен быть для Татьяны достойной опорой.

Возраст и долги избранника

О романе Татьяны Плаксиной стало известно не так давно, и почти сразу же появились подробности, вызвавшие вопросы у общественности. Журналисты сообщают, что её возлюбленный — Никита Плотников — младше Плаксиной на девять лет. Помимо разницы в возрасте, внимание привлекли и слухи о его финансовых проблемах: у молодого человека якобы имеются долги.

Успенская в ответ на эти публикации не стала вдаваться в детали, но и не отрицала сам факт.