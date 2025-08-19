Тайное родство в шоу-бизнесе: как Рудковская оказалась в семье Зверева

Обычно о крестных связях знаменитостей становится известно случайно — именно так и произошло в истории Яны Рудковской и сына Сергея Зверева. Продюсер неожиданно призналась, что именно она стала крестной матерью наследника эпатажного шоумена.

Тайна крестин

Рудковская рассказала, что крестила мальчика ещё в 2001 году. Но сегодня их общение прервано, и с Зверевым-младшим она почти не видится.

"Он меня приглашал на свадьбу. Потом я узнала, что он развелся. Он же такой парень специфичный. То появляется, то исчезает. Я всегда на месте", — поделилась продюсер.

Сложные отношения в семье

История Зверева-младшего далека от идеальной. Весной 2024 года стало известно, что он подал иск против отца, требуя компенсацию в размере 25 миллионов рублей. По его словам, детство, проведённое рядом с шоуменом, оставило глубокие психологические травмы. Особенно болезненным он назвал участие в светских вечеринках "в стиле Пи Дидди", куда его водил Зверев-старший.

Чем занимается сын сегодня

Несмотря на прошлые конфликты, Сергей-младший сумел построить собственную жизнь. Он работает звукооператором и световым художником в Доме культуры, живёт в подмосковной Коломне и ухаживает за тяжело больным мужчиной. Связи с приёмным отцом он не поддерживает.

Наследственные споры

В августе 2024 года разгорелся новый скандал. Зверев-младший заявил, что отец исключил его из числа наследников. Однако сам шоумен сразу опроверг эти слухи, назвав их выдумкой.