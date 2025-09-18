Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:26

Брови, которые покорили Голливуд: кто возглавил звёздный рейтинг

Анджелина Джоли возглавила рейтинг знаменитостей с самыми красивыми бровями

Знаменитости часто становятся ориентиром в мире красоты, и порой именно мелкие детали формируют их узнаваемый образ. Одной из таких деталей являются брови — они способны подчеркнуть характер лица и создать уникальный стиль. Недавно британская визажистка Лора Кей поделилась своим мнением о том, чьи брови заслуживают наивысшей похвалы, и составила рейтинг самых эффектных среди звезд.

Лидеры рейтинга

На первом месте оказалась актриса Анджелина Джоли. Специалистка отметила, что её брови практически идеальны. Они имеют чёткую, очерченную форму, что создаёт впечатление безупречного макияжа даже без дополнительных косметических средств. Такая форма может быть результатом техники микроблейдинга, благодаря которой лицо звезды всегда выглядит гармонично.

"Такая форма говорит о том, что она, возможно, прибегла к технике микроблейдинга. Благодаря этому ей дополнительный макияж на мероприятиях не нужен. В любом случае она по-прежнему задает стандарт голливудских бровей", — подчеркнула Кей.

Следующими в рейтинге стали Марго Робби и Скарлетт Йоханссон, чьи брови также привлекают внимание своей выразительностью и аккуратностью.

Третье место досталось Зендее. Её естественные густые и выразительные брови подчёркивают юность и свежесть лица. Иногда передняя часть бровей может выглядеть чуть массивнее кончиков, что немного смещает баланс, но не снижает общей гармонии.

"У Зендеи от природы густые выразительные брови, несмотря на ее юную красоту. Но иногда передняя часть бровей может показаться тяжелее кончиков, что слегка нарушает баланс", — пояснила Кей.

Расширенный рейтинг

Помимо перечисленных актрис, в рейтинг визажистки вошли и другие известные личности, чьи брови заслуживают внимания. Среди них оказались Тимоти Шаламе, Дженна Ортега, Райан Гослинг и Джулия Робертс. Завершили список Брэд Питт и Том Круз, чьи брови также отличаются аккуратностью и выраженностью, что подчеркивает их харизму и стиль.

Что делает брови "идеальными"?

С точки зрения визажиста, важны несколько аспектов:

  1. очерченность формы. Чёткие контуры создают эффект ухоженности и гармонии с чертами лица.

  2. соотношение толщины. Брови должны выглядеть естественно, не перетягивая внимание на отдельные зоны.

  3. пропорции и баланс. Кончики бровей не должны визуально "тянуть" лицо вниз или создавать диссонанс.

Почему звёзды выбирают микроблейдинг

Микроблейдинг становится всё популярнее среди знаменитостей. Эта техника позволяет:

  • Скорректировать форму бровей, не прибегая к ежедневному макияжу.

  • Добиться естественной густоты и симметрии.

  • Сэкономить время перед важными событиями.

Кроме того, ухоженные брови помогают создавать образы, которые легко запоминаются и становятся визитной карточкой звезды.

FAQ

Как выбрать форму бровей?
Лучше ориентироваться на контуры лица и природную линию роста волос.

Сколько стоит микроблейдинг?
Стоимость зависит от региона и мастерства специалиста, в среднем — от 15 до 50 тысяч рублей.

Что лучше — ежедневный макияж или микроблейдинг?
Микроблейдинг позволяет сократить время на макияж и добиться стойкого эффекта, но требует профессионального выполнения и ухода.

Интересные факты

  1. В древнем Египте брови считались символом власти и красоты.

  2. В Голливуде брови долгое время задают стандарты стиля, как у Анджелины Джоли.

  3. Тренд на естественные густые брови вернулся после 2010 года и продолжает набирать популярность.

Исторический контекст

Брови всегда были индикатором моды и социального статуса. В разные эпохи считалось красивым разное: тонкие линии XVIII века сменялись густыми бровями 1980-х, а сегодня ценится естественность с аккуратной формой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Том Холланд рассказал о трёх с половиной годах трезвости сегодня в 2:54

Секрет энергии Тома Холланда: как трезвость помогла развивать собственный бренд напитков

Том Холланд раскрывает, как трезвость изменила его жизнь и бизнес, и делится опытом отказа от алкоголя, который стал началом новой личности.

Читать полностью » Кит Харингтон сыграет главную роль в экранизации сегодня в 1:45

Судьба с французским акцентом: Кит Харингтон примерил мантию адвоката и сердце романтика

Кит Харингтон примерит роль адвоката в новой экранизации "Повести о двух городах". Мини-сериал BBC и MGM+ обещает стать масштабным историческим событием.

Читать полностью » Билли Лурд и Джессика Барден присоединились к актёрскому составу сегодня в 0:35

Дом, где стены шепчут убийство: новый сезона "Монстра" обещает кошмар даже без маньяков

Четвертый сезон "Монстра" Райана Мерфи расскажет историю Лиззи Борден. В проекте появятся Билли Лурд и Джессика Барден — и это только начало сюрпризов.

Читать полностью » В России впервые запускают сериал с персонажами, полностью сгенерированными нейросетями вчера в 23:39

Будущее отечественного кино уже наступило: каким будет первый российский сериал без живых актёров

Российский сериал "Феофан" полностью создан ИИ: короткие сатирические истории, уникальные персонажи и эксперименты с визуальными формами ждут зрителей на Start.

Читать полностью » Сеть вчера в 22:23

Полки опустели, магазины закрылись: как любимая многими сеть книжных довела себя до краха

Сеть "Книжный лабиринт" сократила почти все магазины, столкнувшись с долгами и финансовым кризисом. Что ждёт покупателей и как адаптироваться?

Читать полностью » Аврил Лавин выпустила лимитированное вино Complicated сорта пино-нуар вчера в 21:13

От певицы к сомелье: Аврил Лавин озадачила поклонников новым проектом

Канадская певица Аврил Лавин выпускает лимитированное вино Complicated, вдохновленное ее первым хитом, с нотками фруктов и пряностей.

Читать полностью » Адель анонсировала автобиографию о детстве, карьере и материнстве — Daily Mail вчера в 20:28

Как понять Адель по-настоящему: книга, которая заменит тысячи концертов

Адель наконец решилась написать автобиографию, раскрывая личные переживания и карьерные достижения, а мир музыки продолжает удивлять новыми проектами.

Читать полностью » вчера в 19:53

Ледяная магия Disney в "Холодном сердце 3" выходит из-под контроля: приключения Анны и Эльзы удивят зрителей

Третья часть "Холодного сердца" обещает свадьбу Анны и Кристоффа, новые магические испытания и захватывающие приключения в мире Эренделла.

Читать полностью »

Новости
Еда

Смузи из клубники и банана готовится с использованием ягод и молока для сбалансированного вкуса
Спорт и фитнес

Тренеры о наборе мышечной массы: питание, сон и режим тренировок
Еда

Куриное филе с картофелем в духовке: правила маринада и температура запекания
Авто и мото

Средняя зарплата автоэлектриков достигла 181 тысячи рублей — данные за август
Наука

NASA Perseverance зафиксировал зелёные полярные сияния на Марсе
Авто и мото

В России с 1 марта 2026 года запретят такси на авто без локализации — под угрозой 200 тыс. водителей
Технологии

Эксперты: глобальные ИИ-платформы формируют когнитивную монокультуру
Красота и здоровье

Педиатр Марина Дьякова: алкоголь особенно разрушителен для организма подростков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet