Мужчина-глыба расплакался: признание Келси о предложении Тейлор Свифт
История отношений американского футболиста Трэвиса Келси и певицы Тейлор Свифт давно перестала быть просто романтической хроникой. За ней следят миллионы фанатов спорта и музыки, а каждая новая подробность их личной жизни вызывает огромный интерес. Недавно Келси в интервью для NFL признался: момент, когда он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, оказался для него неожиданно трогательным — спортсмен не сдержал слез.
"Я эмоциональный парень, поэтому да, прослезился", — сказал игрок NFL Трэвис Келси.
По его словам, он до сих пор воспринимает помолвку как самое большое приключение в жизни и абсолютно уверен, что именно с Тейлор он хочет провести все свои годы.
Эмоции и уверенность рядом с Тейлор
Ведущая Эрин Эндрюс уточнила, как изменилась жизнь футболиста рядом с известной певицей. Ответ был прост и откровенен.
"Она привнесла волнение и радость в жизнь, она сделала меня лучше и позволила мне чувствовать себя намного увереннее в том, кто я есть", — отметил Трэвис Келси.
Сама Тейлор Свифт не раз говорила о своем избраннике как о человеке с добрым сердцем и невероятно позитивным взглядом на жизнь. Она сравнила его появление с кнопкой "увеличения яркости" — рядом с ним ее мир стал насыщеннее и теплее.
Сравнение: как пара говорит о своих чувствах
|Трэвис Келси о Тейлор
|Тейлор Свифт о Трэвисе
|"Она сделала меня лучше"
|"Он словно кнопка увеличения яркости"
|"Я хочу провести с ней всю жизнь"
|"Он позитивный и добрый человек"
|"Помолвка — это самое захватывающее приключение"
|"Жизнь с ним стала ярче и счастливее"
Три интересных факта
-
В США более 40% предложений делаются в декабре, в рождественский период.
-
Традиция дарить кольцо с бриллиантом появилась благодаря рекламной кампании De Beers в XX веке.
-
В Японии все чаще делают предложения с кольцами с жемчугом, считая его символом чистоты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru