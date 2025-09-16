Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:49

Мужчина-глыба расплакался: признание Келси о предложении Тейлор Свифт

История отношений американского футболиста Трэвиса Келси и певицы Тейлор Свифт давно перестала быть просто романтической хроникой. За ней следят миллионы фанатов спорта и музыки, а каждая новая подробность их личной жизни вызывает огромный интерес. Недавно Келси в интервью для NFL признался: момент, когда он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, оказался для него неожиданно трогательным — спортсмен не сдержал слез.

"Я эмоциональный парень, поэтому да, прослезился", — сказал игрок NFL Трэвис Келси.

По его словам, он до сих пор воспринимает помолвку как самое большое приключение в жизни и абсолютно уверен, что именно с Тейлор он хочет провести все свои годы.

Эмоции и уверенность рядом с Тейлор

Ведущая Эрин Эндрюс уточнила, как изменилась жизнь футболиста рядом с известной певицей. Ответ был прост и откровенен.

"Она привнесла волнение и радость в жизнь, она сделала меня лучше и позволила мне чувствовать себя намного увереннее в том, кто я есть", — отметил Трэвис Келси.

Сама Тейлор Свифт не раз говорила о своем избраннике как о человеке с добрым сердцем и невероятно позитивным взглядом на жизнь. Она сравнила его появление с кнопкой "увеличения яркости" — рядом с ним ее мир стал насыщеннее и теплее.

Сравнение: как пара говорит о своих чувствах

Трэвис Келси о Тейлор Тейлор Свифт о Трэвисе
"Она сделала меня лучше" "Он словно кнопка увеличения яркости"
"Я хочу провести с ней всю жизнь" "Он позитивный и добрый человек"
"Помолвка — это самое захватывающее приключение" "Жизнь с ним стала ярче и счастливее"

Три интересных факта

  1. В США более 40% предложений делаются в декабре, в рождественский период.

  2. Традиция дарить кольцо с бриллиантом появилась благодаря рекламной кампании De Beers в XX веке.

  3. В Японии все чаще делают предложения с кольцами с жемчугом, считая его символом чистоты.

