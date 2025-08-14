Прогулка без макияжа, но с блеском в глазах: что заметили фанаты Оливии Родриго

Оливия Родриго, обладательница премии "Грэмми" и исполнительница хита Driver's License, вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за возможной помолвки с британским актером Луи Партриджем, которому, как и певице, 22 года.

Прогулка, которая всё сказала без слов

Пара была замечена во время неспешной прогулки по улицам Лос-Анджелеса. Луи и Оливия держались за руки, будто забыв о присутствии папарацци. На фото Родриго предстала в стильном образе: клетчатое мини, балетки Loeffler Randall, сумка Prada и узкие очки Bonnie Clyde. Певица отказалась от макияжа и сложной укладки, подчеркнув естественность.

Однако поклонники обратили внимание не столько на модные детали, сколько на массивное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце певицы. Эксперты оценили камень почти в четыре карата, а его стоимость, по данным Daily Mail, может начинаться от 55 тысяч долларов.

От слухов о романе до намёков на свадьбу

История отношений Оливии и Луи началась в заголовках таблоидов осенью 2023 года. С тех пор их не раз видели вместе, но пара предпочитала не комментировать личную жизнь.

Луи Партридж уже успел заявить о себе в кино и модной индустрии. Наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Энола Холмс", где он сыграл вместе с Милли Бобби Браун. А в мини-сериале "Пистолет" он перевоплотился в одного из участников панк-группы Sex Pistols. Кроме того, молодой актер сотрудничал с брендом Prada, укрепляя позиции в модельном бизнесе.

Карьера Оливии — стремительный взлет

В музыкальном мире имя Родриго давно звучит громко. За плечами певицы — два студийных альбома, один из которых принес ей мировую славу и несколько номинаций на "Грэмми". Журнал Time в 2021 году назвал Оливию "Исполнителем года", а Billboard в 2022-м присвоил ей титул "Женщина года".

Интересный факт

Driver's License побил рекорд Spotify по количеству прослушиваний за неделю на момент выхода, а её второй альбом закрепил успех, попав в чарты более чем в 20 странах.